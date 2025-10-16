Sinocare、EASDで包括的な糖尿病管理ソリューションを展示





ウィーン、2025年10月16日 /PRNewswire/ -- 欧州の糖尿病学会であるEuropean Association for the Study of Diabetesの第61回年次総会（EASD 2025）がオーストリアのウィーンで成功裏に開催されました。会議中、Sinocareは国際業界シンポジウムと特別なネットワーキング・ディナーを主催し、糖尿病管理における同社の専門知識を余すところなく披露しました。

世界各国の専門家がiCan CGMの優れた臨床パフォーマンスを称賛

ウィーンで開催されたEASD 2025の初日である月曜日、Lori Laffel教授、Guido Freckmann博士、Julia Mader教授がiCanTM CGMと共同で行った研究について発表を行いました。シンポジウムでは、「パフォーマンス、実用性、小児科（Performance, Practicality, and Pediatrics）」という主要テーマのもと、成人と小児の両方を対象とした最近のドイツと米国の研究から得られた有望なデータが発表されました。さらに、このセッションでは、大手の小児糖尿病センターの専門知識を取り上げながら、実際の環境でCGMシステムを導入するための知見が提供されました。ディスカッションでは、糖尿病技術が、飛行機に乗ることに情熱を持つ糖尿病患者の旅行や雇用機会に及ぼす潜在的な影響についても検討されました。



Professor Lori Laffel



iCan i6 CGMの世界同時発売：よりスマートな監視、より優れたエクスペリエンス

Sinocareのブースでは、次世代のiCan i6 CGMシステムが注目を集めました。iCan i6は、15日間の精度と快適な装着感に加え、小型で軽量なセンサーを使用したワンステップ・アプリケーション、世界中でアクセス可能な27言語サポート、高地でも信頼性の高い読み取りを可能にする高度補正アルゴリズムの組み込み、モバイル・アプリの統合の強化など、複数のユーザー・エクスペリエンスのアップグレードを実現し、「簡単な監視と世界中でアクセス可能な」エクスペリエンスを実現します。

同時に、Sinocareの独占パートナーであるA.Menarini Diagnostics s.r.lが、共同ブランドのGlucoMen® iCan CGMシステムをEASDで展示しました。Menariniは、ブースでの没入型体験を通じて iCan システムの最新機能と臨床上の利点を強調し、現場の医療専門家から強い関心と関心を集めました。

予防から管理へ：閉ループ型糖尿病エコシステムの構築

9月15日、Sinocareはプライベート・ディナー・セミナーを開催し、主要パートナーに向けて新しい「A+C」糖尿病予防・管理エコシステム（"A+C" Diabetes Prevention and Control Ecosystem）を公開しました。このモデルは、AGEscan非侵襲性スクリーニングとCGMを統合し、早期のリスク検出と正確な介入を可能にします。Sinocareは、外来患者と入院患者のシナリオをシームレスに結び付け、包括的なデジタル糖尿病管理を実現し、ケアの効率と質の両方を向上させる病院血糖管理ソリューションも発表しました。

最先端のCGM臨床研究から統合予防および病院管理ソリューションまで、SinocareはEASD 2025に参加することで、専門家やパートナーとの世界的な連携を強化し、技術革新と患者および臨床ニーズの深い融合を示しました。

（日本語リリース：クライアント提供）

