¥é¥¹Îø¡¢40～80Âå¤Î1,926Ì¾¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡ª87.6¡ó¤¬¡ÖÎø¤Ï·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¡×¤È²óÅú¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¹Îø(¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¡¿ËÜ¼Ò : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO : »³¸ý ¹·À±)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤¬40ºÐ°Ê¾å¤ÎÎø³è¡¦º§³è¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥é¥¹Îø¡×¤Ï¡¢40～80Âå¤Î¡Ö¥é¥¹Îø¡×¥æー¥¶ー1,926Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÎø°¦¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Îø³è¡¦º§³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï87.6¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×(42.0¡ó)¡¢¡Ö¾Íè¤Ë´õË¾¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×(35.0¡ó)¤Ê¤É¡¢¿´¤äÀ¸³è¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/17594/table/142_1_c8553ab1482a2cc79c30f591d54ff09f.jpg?v=202510160457 ]
¢£Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê
¡¦Îø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï87.6¡ó¡£
ÆÃ¤Ë60Âå¡Ê¶¯¤¯¤½¤¦»×¤¦ : 38.3¡ó¡Ë¤ä½÷À¡Ê¶¯¤¯¤½¤¦»×¤¦¡¢¤½¤¦»×¤¦ : 91.0¡ó¡Ë¤Ç¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡ÖÎø¡á¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
¡¦Îø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×42.0¡ó¡¢¡Ö¾Íè¤Ë´õË¾¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×35.0¡ó¡£
¡ÖÈþÍÆ¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×29.2¡ó¡Ê½÷À47.0¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢Îø¤¬¿´¤ÈÀ¸³è¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×22.3¡ó¡¢¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×16.7¡ó¡£
Îø¤¬¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¦¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡×¡Ö¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡Ö·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£
Îø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢³°¸«¡¦¹ÔÆ°¡¦¿´¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢À¸¤¤ëÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì(¾ÜºÙ)
¡Ú1¡Û¡ÖÎø¤ò¤¹¤ë¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¡¢9³ä¶á¤¯¤Ë
¡ÖÎø(Îø³è¡¦º§³è)¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤¯¤½¤¦»×¤¦¡×33.0¡ó¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×54.6¡ó¤È¡¢Ìó9³ä(87.6¡ó)¤¬¹ÎÄêÅª¤Ê·ë²Ì¤Ë¡£
ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï91%(¡Ö¶¯¤¯¤½¤¦»×¤¦¡×57.6¡ó¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×33.4¡ó)¤È¹â¤¤·¹¸þ¤ò¼¨¤·¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Î·¹¸þ¤Ç¤ÏÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡ÖÎø¡á¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2¡ÛÎø¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢µ¤»ý¤Á¤È¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½
Îø³è¡¦º§³è¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Ê¤·¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï25.9%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢7³ä¶¯¤¬¥Ñー¥È¥ÊーÃµ¤·¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤äÀ¸³è¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤¿¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îø³è¡¦º§³è¤¬¿´¤Î³èÀ²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¸³è½¬´·¤ä¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ë¤âÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¿µ¤Ê¬¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿(42.1%)¡×¤¬1°Ì¡¢½÷À¤Ï¡ÖÈþÍÆ¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(47.0¡ó)¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú3¡ÛÎø¤Ï·ò¹¯½¬´·¤Î¤Ò¤È¤Ä¡©
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à½ª³è¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¡ÖÎø°¦¡¦¥Ñー¥È¥ÊーÃµ¤·(79.8¡ó)¡×¡¢2°Ì¡Ö·ò¹¯½¬´·(±¿Æ°¡¦¿©»ö¡¦¿çÌ²¤Ø¤ÎÇÛÎ¸)(58.3¡ó)¡×¡¢3°Ì¡ÖÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³(40.1¡ó)¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¡£
Îø°¦¤È·ò¹¯¡¢¤É¤Á¤é¤âÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë½¬´·¤È¤·¤ÆÆ±Îó¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ËÎø¤¬´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú4¡ÛÎø¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡¢¿´¤È¤«¤é¤À¡£¼«Í³²óÅú¤Ë¤ß¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÊÑ²½
¡ÖÎø³è¡¦º§³è¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¤Î¤´¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³°¸«¡¦·ò¹¯ÌÌ¤ÎÊÑ²½¡Û
- ¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿(ÆàÎÉ¸©/65ºÐ/½÷À)
- ±¿Æ°¤¹¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áé¤»¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤¿(ÂçºåÉÜ/56ºÐ/ÃËÀ)
- ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ò1ËüÊâ/Æü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ª¶Å¤ê¤ä¼óÄË¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿(Åçº¬¸©/57ºÐ/ÃËÀ)
- °ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ÆÉÔÌ²¾É¤¬²þÁ±¤·¤¿(°¦ÃÎ¸©/53ºÐ/½÷À)
¡Ú¿´ÍýÌÌ¤ÎÊÑ²½¡Û
- Ì¼¤«¤éÉ½¾ð¤¬Ï¯¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð´é¤¬Áý¤¨¡¢²È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿(ÂçºåÉÜ/55ºÐ/½÷À)
- Á°¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¼ä¤·¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¡¹¤¬³Ú¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë(·§ËÜ¸©/65ºÐ/ÃËÀ)
- À¸¤¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(µþÅÔÉÜ/63ºÐ/ÃËÀ)
- »Å»ö¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¹Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¿´²º¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(Ê¡²¬¸©/52ºÐ/ÃËÀ)
¢¨¼«Í³²óÅú¤Ï¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¥ë¥á¥¯ À¸¤¤«¤¿¾å¼ê¸¦µæ½ê ½êÄ¹ ÇßÄÅ½ç¹¾¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ÈÎø¤È¿´¤Î·ò¹¯¡É
¥Ï¥ë¥á¥¯ À¸¤¤«¤¿¾å¼ê¸¦µæ½ê ½êÄ¹ ÇßÄÅ½ç¹¾¤µ¤ó
50Âå°Ê¾å½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ï¥ë¥á¥¯ À¸¤¤«¤¿¾å¼ê¸¦µæ½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥Ï¥ë¥á¥¯¡Ù¤äÆÉ¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÀ¼¤òÄ¹Ç¯¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø¤ä·ò¹¯¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ê¤É¡È¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ÎÀ¸¤Êý¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±ÊÑ²½¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄ´ºº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¡ÖÎø¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¹Í»¡¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îø¤Ï¿Í¤ò¹¬Ê¡´¶¤ÇÊñ¤ß¡¢Ç¾¤ä¿´¿È¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÀÜ¤¹¤ë50Âå°Ê¾å¤Î½÷À¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤äÀ¸³è¤Î½¼¼Â´¶¡¢Áê¼ê¤òÄÌ¤·¤¿¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬Æü¾ï¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤Ç¤¡¢É½¾ð¤äÊë¤é¤·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¹¥Å¾¤·¤¿Êý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢9³ä¶á¤¯¤¬¡ÖÎø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È²óÅú¡£ÈþÍÆ¸ú²Ì¤äÉÔÌ²¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿´¿È¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ÎÎø¤Ï ¡È·ò¹¯¤Î½èÊýäµ¡É¡£¼ã¤¤À¤Âå¤è¤ê¸úÇ½¤¬¹â¤¤40Âå°Ê¾å¤³¤½¡¢Îø¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥é¥¹Îø¡¦¥é¥¹º§¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://laskoi.jp/blog(https://laskoi.jp/blog))
¡Ö¥é¥¹Îø¡¦¥é¥¹º§¸¦µæ½ê¡×¤Ï¡¢40Âå°Ê¾å¤ÎÎø°¦¡¦º§³è¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢¥Çー¥¿¤ÈÀ¼¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯ÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âÄê´üÅª¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÂÎ¸³¥¹¥Èー¥êー¤Î¼ý½¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ÎÎø¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼«Á³¤Ë¸ì¤é¤ì¡¢¶¦´¶¤¬¹¤¬¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥é¥¹Îø¡¦¥é¥¹º§¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢Ëè·îÄ´ºº¡¢¥æー¥¶ーºÂÃÌ²ñ¤ò¼Â»Ü¡ä
8·î¤Ï¡Ö¥é¥¹º§¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¡¢9·î¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö½ª³è¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌó1,600～1,900·ï¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ëè·îÍ¼±¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿¥æー¥¶ーºÂÃÌ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î¤ÏËÜÄ´ºº¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡ÖÎø¤Ï·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹¡©¡É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö½ª³è¡É¤Î¥¹¥¹¥á¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥æー¥¶ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
