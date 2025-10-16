【潤い不足に新提案】製薬会社が開発！話題の “サージ”オイル配合サプリが新登場

イスクラ産業株式会社

イスクラ産業株式会社（東京都中央区、以下イスクラ産業）は、美容サプリメント「サージクラス」を2025年9月25日に発売しました。

中国伝統医学のパイオニアとしてこれまで培ってきたノウハウを生かし、潤い不足に悩む方に向けた新しいアプローチを提案します。

▶サージクラス公式サイト：https://iskraphage.jp/pages/about_shajikras

■サージクラスとは？

サージの実1トンから僅か2～6kgしか抽出されないオイルをたっぷり配合

サージクラスは、「生命の果実」と呼ばれる 話題の“サージ”に着目し、開発されました。

脂溶性の「サージオイル」と水溶性の「サージ果汁」を7:3の絶妙なバランスで配合した「飲むオイル＆果汁」という新しいスタイルの潤い実感サプリメントです。

ビタミンC・E、βカロテン、オメガ脂肪酸など自然の恵みを豊富に含み、内側から潤いとハリをサポートします。

また、保存料、香料、着色料は一切不使用。ニオイや味のクセがないソフトカプセルで飲みやすく、忙しい毎日でも手軽に続けられます。

こんな方におすすめ

・潤い実感がほしい

・いつまでもハリのある毎日を送りたい

・スキンケアだけでは物足りない

■オイルと果汁によるダブルアプローチ

サージオイル

サージの実1トンから、わずか2~6kgしか抽出されない非常に希少なオイルです。

ニンジンの約452倍のビタミンE、約2倍のβカロテンが含まれています(※1)。

サージ果汁

レモンの約67倍のビタミンCが含まれています(※2)。



※1 日本食品標準成分表（八訂）増補2023年および食品分析センター分析に基づき100g当たりの量で比較

※2 原料メーカー分析に基づく

■開発背景

サージと向き合って四半世紀。大きな可能性に着目し、開発へ

希少で高価なサージオイルとの出会いは約25年前。深紅色のオイルには、オメガ脂肪酸やカロテンなどの栄養素が豊富に含まれており、「これはすごい可能性を秘めている」と強く感じたことが、開発の原点です。

そして、脂溶性成分であるカロテンと水溶性のビタミンCを同時に摂取できる可能性に着目し、サージオイルとサージ果汁を組み合わせた新しい商品開発に挑戦し、誕生したのが「サージクラス」です。

原料へのこだわり

サージは「生命の実」とも呼ばれるほど生命力の強い植物で、砂漠の防砂林としても活用されるほどの力を持っています。その栄養価は育成環境によって大きく異なるため、私たちは産地選定にこだわり、中国・甘粛省の標高の高い地域で育った、特に栄養価の高いサージを厳選しました。

製法へのこだわり

果実を丸ごと潰して、希少なピュアオイルだけを抽出しています。

手間と時間を惜しまないこだわり製法が、サージオイルの美しい深紅色と豊かな栄養を生み出しています。

■商品概要

・商品名：サージクラス

・内容量：90粒（約1ヶ月分）

・価格：4,200円（税込）

※継続コース初回特別割引価格：1,980円（税込）

・発売日：2025年9月25日

・販売場所：

公式オンラインショップ：https://iskraphage.jp/products/shajikras

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNPZM98B

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/iskraphage/shajikras/

■イスクラ産業株式会社について

イスクラ産業株式会社は、人々に健康をお届けする製薬会社です。

私たちは、「誰もやらないなら自分たちでやる」という創業以来の精神を大切にしながら、ポリオワクチン、漢方薬、化粧品などのさまざまなヒット商品をお届けしてきました。

2020年にはお肌にいる微生物に着目して「イスクラファージ」を開発。バクテリオファージを日本で初めて(※3)スキンケアに活用した美容液、Wの有効成分(※4)でニキビを防ぐ薬用洗顔料をはじめとするトータルケアラインはニキビでお悩みの方を中心に支持されています。

創業当初からの精神を原動力として、革新的な商品を生み出し続けています。

※3 イスクラファージ スキンバランス美容液はバクテリオファージ由来のDNAを配合した、日本で唯一の美容液です。（2024年10月時点で日本で販売されており、成分が明らかになっている16,154件のうち公表および回答があったDNA配合化粧品13件に限る。調査機関：株式会社フルストレート）

※4 アラントイン、グリチルリチン酸２K

【会社概要】

会社名：イスクラ産業株式会社

所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目10番6号

代表者：陳 志清

設立：1960年3月

URL：https://www.iskra.co.jp/

事業内容：CIS諸国・中国との医薬品、医療機器、化学品の輸出入、中成薬（中国漢方製剤）の製造・販売

【お問い合わせ先】

貿易事業開発部 濱中・山本

e-mail：iskraphage@iskra.co.jp