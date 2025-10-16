ソーラーライト「Eclair」が2025年グッドデザイン賞を受賞しました

株式会社HAPPYJOINT

受賞製品の概要

5tの車で踏んでも壊れない高耐久なソーラーライト。置くだけで夜の外構が上品に輝き、しっかりフル充電ができていれば、曇りや雨の日が続いても2～3日間は安定して点灯。強靭さと美しさを兼ね備えたライトが、夜の景観をスマートに彩ります。

点灯・消灯は、本体の電源をONにしておくだけで周囲の明るさにより自動で切り替えられるため日々の使用に手間は不要です。

また、太陽光発電で電源不要のため、電気を引いたり、業者に依頼して高額な施工をする必要もありません。

楽に設置することができ、手軽に住宅の景観作りを楽しめる外構照明です。

駐車場での使用も視野に入れ、車で踏んでも壊れない５tの重さにも耐えられる高耐久設計に。 電源不要のソーラー発電で、電気が寸断された災害時にも活躍するメリットがあります。

【グッドデザイン賞 審査委員のコメント(全文引用)】

太陽光発電式の庭用照明器具は、そのほとんどが何らかの形で頑丈な金属製の照明用ポールを模倣している。しかしこのデザインではより素朴な別の道を選択している。透明なプラスチック筐体を隠そうとせず、材料本来の特性に依拠している。さらに、LED一つ一つのビーズ状パターンをデザインの一部として視覚的に際立たせている。使い方は一目瞭然、熟考を重ねて作られた楕円形をしており、複数個を同時に使用して並べて配置してもよい。整列させたり、少しずらしたり、平行にしたり、ランダムにしたり、どんな並べ方でも不自然さが全くない。決して贅沢品ではなく実用的なライトであるが、それでも見た目の美しさもある。このデザインは、低価格の製品でも無駄のないデザインアプローチによって品格を備えることができることを示している。

グッドデザイン賞とは

1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。デザインを通じて産業や生活文化を高める運動として、国内外の多くの企業やデザイナーが参加しています。これまでの受賞件数50,000件以上にのぼり、受賞のシンボルマークである「Gマーク」は、よいデザインを示すシンボルマークとして広く親しまれています。



商品詳細

商品番号：so0056(so0057)

商品名：Eclair（エクレア）

商品価格：4個セットで5,980円（税込）

サイズ：幅15.2cm × 奥行き4.2cm × 高さ2.2cm

素材：PC

点灯時間：約36時間（満充電時）

充電方法：ソーラー充電

販売ページ（楽天）：https://item.rakuten.co.jp/kinokokinoko/so0056/

会社概要

株式会社 HAPPYJOINT は、2006年に設立しました。ECサイトにて光り物を軸に安全グッズやソーラーライトなどを展開し販売をしております。仕入れ、撮影、制作、検品、出荷、カスタマーサービスまで、お客様に感謝と感動をお届けいたします。



会社名：株式会社 HAPPYJOINT

所在地：愛知県名古屋市西区浮野町138番地

代表者：代表取締役 小山洋二

URL：https://happyjoint.co.jp