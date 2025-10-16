VARIETASの「AI面接官」、夜間・休日の受検が過半数超え──止まらない採用を支える堅牢インフラと24時間サポート体制

株式会社VARIETAS

株式会社VARIETAS（読み方：バリエタス）は、開発・提供する対話型AI面接プラットフォーム「AI面接官」にて、2025年7月～9月の受検実績を分析しました。その結果、全体の65%が夜間（早朝含む）・休日の時間帯に実施されており、“候補者に寄り添い、24時間365日稼働の採用インフラ”としての浸透が進んでいることが明らかになりました。

平日日中以外の受検率は約65%──面接は「時間に縛られない時代」へ

今回公表した約12万件の受検データ（2025年7月1日～9月30日）*を分析したところ、平日日中以外の受検が65%を占めていることが判明しました。特に土日だけで35%の受検が集中しており、日程調整関係なく、面接を“空いている時間に受けられる”環境が、候補者から高く支持されていることが伺えます。

*参考：大手企業が続々導入 VARIETASの「AI面接官」、直近3ヶ月で12万回の受検を記録

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000079152.html

また、曜日による偏りも少なく、平日早朝～深夜、土日を含めた全時間帯にわたり、まんべんなく受検率が分布していることも特徴です。多様なライフスタイルに応じた「面接の選択肢」を提供できており、候補者フレンドリーな企業の採用体験が着実に進んでいます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79152/table/36_1_7d70589299cfe30b90a8875d54a5b70f.jpg?v=202510160956 ]

“止まらない面接”を実現する堅牢なインフラ

このように、候補者の希望に合わせた柔軟な受検環境を支えるのは、5,000人以上の同時受検でも稼働し続ける堅牢なインフラ設計です。

AI面接官では独自の分散処理アーキテクチャを採用し、数多くの同時接続にも耐える構成を構築。1日あたり最大10万人規模の受検処理に対応する能力を備えています。

また、100パターン以上の多端末検証を実施しており、実績としても受検環境トラブル発生率は0.1%未満を実現しております。またPC・スマートフォンのいずれでも快適に受検できることからも、OSやブラウザの違いに左右されない“公平な受検体験”を提供しています。

24時間365日、候補者をサポート

VARIETASでは、「AI面接官」を単に"面接を置き換えるもの"ではなく、“誰にでも面接機会を届ける社会インフラ”として位置づけています。

企業の採用現場では、どうしても“日中・平日・都市圏”に限定された選考体験が多く、その時間帯・場所にご自身の都合を合わせきれない方もいらっしゃいます。「AI面接官」は、そうした構造的な機会格差を是正し、24時間365日、誰もがアクセス可能な“公平な選考の入口”として活用が広がっています。

また、受検者の皆様が安心して面接に臨めるよう、24時間365日稼働のLINEサポート体制も整えています。操作方法やトラブル対応など、候補者の疑問に即時対応できる環境を構築し、“いつでも受けられる・止まらない採用”を支えています。

VARIETASは、今後も受検者と技術インフラの両面から「公平な機会提供」と「安定稼働」を追求し、採用現場で候補者・採用担当者双方のポテンシャルを解放するインフラとして、導入企業様をサポートしていきます。

「AI面接官」提供会社／お問合せ先

株式会社VARIETAS（バリエタス）

お問い合わせ先：support@varietas.co.jp

「AI面接官」サービスサイト：https://ai-interview.online

会社HP：https://varietas.co.jp