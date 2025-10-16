【JAF千葉】ヴィンテージカー大集合イベントin水郷佐原あやめパークを開催！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）千葉支部（支部長 豊永 裕次）は、2025年11月3日（月・祝）にガレージ藤枝（社長 藤枝 栄一）との共催で、ヴィンテージカーの展示イベントを開催します。

※イメージ

JAF千葉支部では、自動車ユーザー団体として車の魅力を発信する取り組みを行っています。

本イベントは文化の日にちなみ、昭和から平成初期にかけての名車を展示することで、ヴィンテージカーという「古き良き文化」に触れていただくとともに、11月から本格化する自動車税制改正に関する要望活動の認知拡大を目的としています。

今年で4回目の開催となる本イベントでは、普段は目にする機会の少ない希少なヴィンテージカー2台を特別展示予定です。イベント当日の展示車両は約100台と、昨年度を上回る充実したラインアップとなっております。さらに、会場ではヴィンテージカーの展示に加え、JAFレッカー車などの「はたらくクルマ」の展示や子ども安全免許証の発行などのコンテンツもご用意しています。

ヴィンテージカーや車にまつわる体験を通じて、「古い車を大切に乗る」車文化への理解を深めていただくイベントです。

※イベントの、展示車両の募集は行っておりません。

◆概要◆

【日時】2025年11月3日（月・祝）10時～15時※雨天時は中止

【場所】水郷佐原あやめパーク（千葉県香取市扇島1837-2）

【内容】

(1)ヴィンテージカーの展示

※撮影可。原則、乗車はできません。※パレード走行はございません。

※展示車両は変更となる場合があります。

(2)はたらくクルマの展示

※佐原消防署の展示は午前中まで

(3)「子ども安全免許証」発行

【入場料】無料

【主催】JAF千葉支部、ガレージ藤枝

【協力】佐原消防署

イベントの詳細は、JAFウェブサイトをご確認ください。

イベント詳細はこちら :https://jaf.link/vintagecar_event_prtimes