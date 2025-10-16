無人ロボットカフェ「b;eat（ビート）」日本上陸へ、クラウドファンディングを開始　～ヒルストン・ジャパンが“AI×ロボット×カフェ”で新しい文化創出を目指す ～

ヒルストン・ジャパン株式会社次世代ロボットカフェ「b;eat(ビート)」の全体外観

ヒルストン・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区西五反田5丁目、代表取締役：本岡大樹）は、韓国Beat社製の無人ロボットカフェ「b;eat（ビート）」の日本上陸を目指し、クラウドファンディングをCAMPFIREにて開始しました。募集期間は2025年11月30日まで、目標金額は100万円です。

プロジェクトページ：

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/868657/view

b;eatプロジェクト概要

本プロジェクトは、AIとロボットを融合させた次世代型カフェ「b;eat（ビート）」の日本展開を目的としています。CAMPFIRE上でクラウドファンディングを実施し、集まった資金は1号店オープンに向けた導入・実証・設置準備に活用します。

募集期間：2025年11月30日まで

目標金額：100万円

背景と目的

飲食業界では深刻な人手不足が続いており、同時に「日常の中で高品質なドリンクを気軽に楽しみたい」というニーズが高まっています。

ヒルストン・ジャパンはこの課題に対し“無人でも温かさを感じるカフェ体験”をテーマに、「b;eat」を通じて新しいカフェ文化を創出します。2026年上旬に首都圏で1号店オープンを予定しており、本クラウドファンディングをその第一歩と位置づけています。

「b:eat」とは

「b;eat」は“自販機の手軽さ × カフェのクオリティ”を両立した次世代ロボットカフェです。

・ コーヒーは デロンギ×Eversys のプロ仕様マシンで抽出

・ ラテには 国産牛乳を使用し、本格的な味わいを実現

・ お茶やフルーツフレーバーなど、豊富なドリンクを展開

・ 提供は デンソー製ロボットアーム が自動で実施

注文から提供までを完全自動化しながらも、温かみのあるデザインと体験を追求しています。

クラウドファンディングのリターン

デンソー製ロボットアームロボットアームがオーダードリンクの作成から提供まですべてを自動で行います。[リターン・特典のイメージ]

支援者の皆さまには、以下のような特典を用意しています。

・ 「b;eat」コーヒー券

・ 日本初導入イベントへのご招待

・ 試飲体験会への参加権

・ 感謝を込めた限定グッズ

少額から気軽に参加できる応援コースもあり、どなたでも気軽にプロジェクトに参加いただけます。

詳細はCAMPFIREプロジェクトページをご覧ください。

プロジェクトの今後の展開

2026年上旬に首都圏で1号店をオープン予定。その後はオフィス街や駅ナカなど都市部を中心に展開を拡大し、AIによる販売データ分析とIoT管理を活用した効率的な運営体制を構築します。

※韓国からの輸入・認証対応状況により、スケジュールが変更となる場合があります。

代表コメント

ヒルストン・ジャパン（株）代表 本岡大樹ヒルストン・ジャパン株式会社 代表取締役 本岡 大樹

「b;eat（ビート）」という無人で“Smart”なロボットカフェを通じ、人手不足に悩む飲食業界を支える新しい仕組みづくりに挑戦しています。

同時に、未来型のおもてなしを通じて“また来たい”と思える体験を日常に届けたいと考えています。

忙しい日々の中でふと立ち寄り、ほっと一息つける場所、ロボットでありながら、どこか人の温もりを感じられる。そんな新しいカフェ文化を、皆さまと共に築いていきたいと思います。

会社概要

会社名：ヒルストン・ジャパン株式会社

所在地：東京都品川区西五反田5丁目

代表者：代表取締役 本岡 大樹

事業内容：無人ロボットカフェ事業、飲料機器事業、民泊運営事業 等

設立：2024年

公式ホームページ：https://hillstone-jpn.com

SNS公式アカウント：

（X）https://x.com/hillstonejapan

（Instagram）https://www.instagram.com/hillstonejpn/

2025年8月21日 Hillstone Japan / Beat Corp / Danal Japanの三社によるPartnership調印式の様子（2025年8月21日撮影）