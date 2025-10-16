アイデムとベトナムのトゥイロイ大学が教育・人材育成の分野に関する覚書を締結

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム(東京都新宿区 代表取締役：椛山亮)が展開するアイデムグローバルは、ベトナムのトゥイロイ大学(Thuyloi University、ベトナム・ハノイ市)と教育・人材育成における協力を推進するための覚書を締結し、ベトナム現地で調印式を執り行いましたのでお知らせいたします。

アイデムグローバルは「日本で働く感動を提供する」という理念のもと、高度人材（エンジニア等）から特定技能、インターンシップまで、外国人雇用を幅広く支援しています。今回覚書を締結したトゥイロイ大学は、1959年に創立された国立の理工系総合大学です。今回の覚書締結により、日本での就職を目指す学生へのインターンシップや職業訓練における指導・教育などを行い、日本企業への就業意欲を高めると共に、活躍できる人材育成を目指してまいります。本取り組みにより、理工系人材を求める企業とのマッチングを図り、日本国内で課題とされる理工系人材不足の解消に貢献してまいります。

調印式の様子調印後の記念撮影

調印式：2025年10月9日(木)

＜主な協力内容＞

・トゥイロイ大学の学生に対するインターンシップの募集・配置・紹介

・インターンシップや職業訓練における指導・教育・コーチング支援

・卒業生向けの就職先紹介、キャリアカウンセリング、採用面接セミナーの開催

・教育・学術プログラムのアウトプット基準に関するコンサルティング・調整

■アイデムグローバルについて https://www.aidem.co.jp/global/(https://www.aidem.co.jp/global/)

高度人材（エンジニア等）から特定技能、インターンシップまで、外国人雇用を幅広く支援しています。2018年からハノイ工科大学との協同教育プログラムを開設し、日本語教育やビジネスマナーの理解促進を図り、企業と学生をつなぐ面接会イベントを企画・運営しています。さらに、ベトナム現地大学との連携を強化し、日本企業・文化を体験できる1～2週間の短期インターンシップを実施しています。人材紹介に加え、教育・育成を重視した取り組みも展開。ベトナム最大級の日本語学校「Riki」と業務提携を結び、『アイトク』として日本語学習アプリや特定技能試験対策授業を提供しています。※登録支援機関登録番号 19登-000325

※実績（2025年9月末時点）：特定技能内定4,025名／エンジニア内定84名／インターンシップ120名