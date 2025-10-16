¡Ú°û¿©Å¹¤ÎÅÅÏÃÍ½ÌóÄ´ºº¡ÛÇ¯Ëö¤ÎÅÅÏÃÍ½Ìó¿ô¤ÏÇ¯´ÖºÇÂ¿¡¢ÈæÎ¨¤â48.5%¤Ë¾å¾º
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ì¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§ÃæÂ¼ ¿Î¡Ë¤Ï¡¢°û¿©Å¹¸þ¤±Í½Ìó´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥È¥ì¥¿Í½ÌóÂæÄ¢¡×¤ÎÍøÍÑ°û¿©Å¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÏÃÍ½Ìó¤ÎµÞÁý·¹¸þ¤È°û¿©Å¹¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢12·î¤ÏÅÅÏÃÍ½Ìó¿ô¤¬Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÈæÎ¨¤â48.5%¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅÏÃµÞÁý¤Ë¤è¤ê¿·µ¬Í½Ìó¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸Í½Ìó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Þ¤¿¤ÏAIÅÅÏÃÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤È¤¤¤¦DX¼ÂÁ©Ë¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÅÅÏÃ¥é¥Ã¥·¥å¡¢¤â¤¦Äü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ûhttps://toreta.in/contents/dx/toreta-yoyakuban001/
Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー- 12·î¤ÎÅÅÏÃÍ½Ìó¿ô¤ÏÇ¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÈæÎ¨¤â48.5%¤Ë¾å¾º
- Ç¯Ëö¤ÎÅÅÏÃµÞÁý¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸Í½ÌóµÒ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¥±ー¥¹¤¬Â¿È¯
- ÅÅÏÃ¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ëDX¤Ç¡¢¸ÜµÒËþÂ¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ë
Ä´ººÇØ·Ê
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¤Ç°û¿©Å¹¤ÎÍ½Ìó¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÈËË»´ü¤Ç¤¹¡£WebÍ½Ìó¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¸½Âå¤Ç¤â¡¢¡Ö³Î¼Â¤ËÀÊ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤«¤éÅÅÏÃÍ½Ìó¤òÁª¤Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¯¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þÉéÃ´¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥È¥ì¥¿Í½ÌóÂæÄ¢¤òÍøÍÑ¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Î2024Ç¯ÄÌÇ¯¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÏÃÍ½Ìó¤Î¼ÂÂÖ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦²ÝÂê¡¢¤ª¤è¤Ó²ò·èºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì1. 12·î¤ÎÅÅÏÃÍ½Ìó¿ô¡¦ÈæÎ¨¤È¤â¤ËÇ¯´ÖºÇ¹â¿å½à
2024Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Î·ÐÏ©ÊÌÍ½Ìó¿ä°Ü¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÈ¯¸«»ö¹à
- 12·î¤ÎÅÅÏÃÍ½Ìó¿ô¡ÊËÀ¥°¥é¥Õ¤ÎÇ»¤¤ÎÐÉôÊ¬¡Ë¤ÏÇ¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤
- ÅÅÏÃÍ½ÌóÈæÎ¨¤Ï1～9·î¤¬45～49%¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢12·î¤Ë¤Ï48.5%¤Ë¾å¾º
- Í½ÌóÁí¿ô¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅÅÏÃÍ½Ìó¤Î·ï¿ô¡¦ÈæÎ¨¤È¤â¤Ë¹â¤Þ¤ë¡ÖÆó½Å¤ÎÉé²Ù¡×¤¬È¯À¸
¥È¥ì¥¿ÍøÍÑ°û¿©Å¹¡ÊÁ´Å¹ÂÐ¾Ý¡Ë¤Î·ÐÏ©ÊÌÍ½Ìó¿ä°Ü
½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯1·î～2024Ç¯12·î
¢¨ËÀ¥°¥é¥Õ¤ÏÍ½Ìó¿ô¡¢ÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤ÏÅÅÏÃÈæÎ¨
2. Ç¯Ëö¤ÎÅÅÏÃµÞÁý¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê
ÅÅÏÃÍ½Ìó¤ÎµÞÁý¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡²ñÂ»¼º
- ¿·µ¬Í½Ìó¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·
- ±Ä¶È»þ´Ö³°¤ÎÍ½Ìóµ¡²ñ¤ÎÁÓ¼º
´ûÂ¸¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ø¤Î»Ù¾ã
Ç¯Ëö¤Ï¿·µ¬Í½Ìó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸Í½Ìó¤ÎÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ëÏ¢Íí¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿·µ¬Í½Ìó¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¼¡¡¹¤È¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ÅÍ×¤ÊÏ¢Íí¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¿Í¿ôÊÑ¹¹¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÊ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤
- ¥¢¥ì¥ë¥®ー¾ðÊó¤ò»öÁ°¤ËÊ¹¤±¤º¡¢ÅöÆü¹²¤Æ¤ÆÂÐ±þ
- ¥¥ã¥ó¥»¥ëÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¢ÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤·¤Æ½èÍý
- »þ´ÖÊÑ¹¹¤Î°ÍÍê¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤ªÂÔ¤¿¤»
¤³¤¦¤·¤¿°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î¥ß¥¹¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÉéÃ´
¡ÖÀÜµÒÃæ¤ËÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ë¤È¤É¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«ÌÂ¤¦¡×¡ÖÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤¬¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ÎÄã²¼¤äÎ¥¿¦Î¨¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ÅÅÏÃ¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ëDX¼ÂÁ©Ë¡
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤âÅÅÏÃ¤À¤±¤Ï¿Í¤¬ÂÐ±þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×-- Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤¬Êú¤¨¤ë"DX¤Î¶õÇòÎÎ°è"¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿2¤Ä¤Î²ò·èºö¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(1) ¥È¥ì¥¿¥Õ¥©¥ó¼«Æ°±þÅú¥µー¥Ó¥¹¡ÊIVR¡Ë
¼ç¤Êµ¡Ç½¡§
¡¦²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃ¤Î¼«Æ°¿¶¤êÊ¬¤±
¡¦»þ´ÖÂÓÊÌ¤Î°ÆÆâÆâÍÆÊÑ¹¹
¡¦SMSÁ÷¿®¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥Õ¥©ー¥à¤ØÍ¶Æ³
¸ú²Ì¡§
¡¦ÅÅÏÃ¤Î7³ä¤òÀê¤á¤ëÍ½Ìó°Ê³°¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼«Æ°¿¶¤êÊ¬¤±
¡¦¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Ø¤ÎÍ¶Æ³Î¨¤òºÇÂç²½
(2) ¥È¥ì¥¿Í½ÌóÈÖ¡ÊAIÅÅÏÃÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
¼ç¤Êµ¡Ç½¡§
¡¦24»þ´Ö365Æü¤ÎAI¼«Æ°Í½Ìó¼õÉÕ
¡¦¤è¤ê½ÀÆð¤Ê»þ´ÖÂÓÊÌ¤Î°ÆÆâÆâÍÆ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
¡¦¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤ÇÍ½ÌóÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤Ë¤âÂÐ±þ
¸ú²Ì¡§
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ»þ´Ö¤òºï¸º¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ½Ìó¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½
¿ä¾©Æ³Æþ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¥È¥ì¥¿Í½ÌóÈÖ¤Î¾ì¹ç
- 11·î¾å½Ü¡§ ¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ
- 11·î²¼½Ü¡§ ¥¹¥¿¥Ã¥ÕµÙ·Æ»þ´Ö¤È±Ä¶È»þ´Ö³°¤ÇAIÂÐ±þ³«»Ï
- 12·î～1·î¡§ É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ24»þ´ÖÂÐ±þ
¢¨Å¹ÊÞ¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÂÐ±þ»þ´Ö¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁÐÊý¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×- Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ ¥È¥ì¥¿ÍøÍÑ°û¿©Å¹¡ÊÁ´Å¹¡Ë
- Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2024Ç¯1·î1Æü～2024Ç¯12·î31Æü
- Ä´ººÊýË¡¡§ ¥È¥ì¥¿Í½ÌóÂæÄ¢¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ
- Ä´ºº¹àÌÜ¡§ ·ÐÏ©ÊÌ¡ÊÅÅÏÃ¡¦¥¦¥©ー¥¯¥¤¥ó¡¦¤½¤ÎÂ¾·ÐÏ©¡Ë¤ÎÍ½Ìó¿ô¡¦ÈæÎ¨¤Î¿ä°Ü
¾ÜºÙ¤Ê²ò·èºö¤ÈÆ³Æþ¥¬¥¤¥É
Ç¯Ëö¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ²ÝÂê¤Î¾ÜºÙ¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³ÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¡ÛÇ¯Ëö¤ÎÅÅÏÃ¥é¥Ã¥·¥å¡¢¤â¤¦Äü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¡×¤òÇä¾å¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢°Õ³°¤È¿È¶á¤Ê²ò·èºö
https://toreta.in/contents/dx/toreta-yoyakuban001/
µ»ö¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§
- Ç¯Ëö¤ËÅÅÏÃ¤¬µÞÁý¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¾ÜºÙÊ¬ÀÏ
- ¡Ö½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¡×¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ËÜÅö¤Î¥³¥¹¥È
- ²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ÈAIÅÅÏÃÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾Ü¤·¤¤Èæ³Ó
- ÃÊ³¬ÅªÆ³Æþ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
- ¼ÂºÝ¤ÎÆ³ÆþÅ¹ÊÞ¤ÎÀ¼¤È¸ú²Ì
¥È¥ì¥¿Í½ÌóÂæÄ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥È¥ì¥¿Í½ÌóÂæÄ¢¡×¤Ï¡Ö¥Æー¥Ö¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿°û¿©Å¹¸þ¤±Í½Ìó¡¦¸ÜµÒ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Í½Ìó¤ÎÇÛÀÊ´ÉÍý¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¥Æー¥Ö¥ë²óÅ¾Î¨¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤éÍ½Ìó»ö¸Î¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤µ¤Þ¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤ÈÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤¬¼«¤é³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ìÌÜÀþ¤Î°µÅÝÅª¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â¸½¡£iPad¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢¿·¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍ½ÌóÂÐ±þ¤¬Ê£»¨¤ÊÃæ²Á³ÊÂÓ¤ÎÈËÀ¹Å¹¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¥ì¥¿Í½ÌóÂæÄ¢¥Úー¥¸¡Û¡¡https://toreta.in/toreta-daicho(https://toreta.in/toreta-daicho/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_mmenu_renkei_250924)
¡Ú¥È¥ì¥¿Í½ÌóÈÖ¡ÊAIÅÅÏÃÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡Û https://toreta.in/toreta-yoyakuban/
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ì¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ì¥¿
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ°ìÃúÌÜ11ÈÖ2¹æ ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢Âå¡¹ÌÚ4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡ÃæÂ¼ ¿Î
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2013Ç¯7·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¸þ¤±Í½Ìó¡¦¸ÜµÒÂæÄ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL¡§¡¡https://corp.toreta.in/(https://corp.toreta.in/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_mmenu_renkei_250924)
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú°û¿©Å¹´Ø·¸¼ÔÍÍ¡Û
¡Ö²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡×¤È¡ÖAIÅÅÏÃÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¡×µ¡Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Êµ¡Ç½¤äÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»URL¡§https://toreta.in/toreta-daicho/contact/(https://toreta.in/toreta-daicho/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_mmenu_renkei_250924)
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ì¥¿ ¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§ÇòÄ»
ÅÅÏÃ¡§03-6431-9006¡¡¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@toreta.in