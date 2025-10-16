世界のデザートをアイスクリームのフレーバーで表現！　アソートボックス『世界のデザート セレクション（クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス）』　10月21日(火)より期間限定新発売！

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：五十嵐享子）は、アソートボックス『世界のデザート セレクション（クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス）』を10月21日(火)より期間限定にて全国で新発売します。

本商品は、世界のデザートをコンセプトに厳選した3種のフレーバーが楽しめる、詰め合わせ商品です。秋冬の季節ぴったりな世界中のデザートから、フランスが発祥の『クレームブリュレ』、ベルギーの『ベルギーショコラ』、イタリアの『ティラミス』の3種のフレーバーを厳選し、ハーゲンダッツらしいアイスクリームにアレンジしました。

開発担当者が語る商品の裏側！

～アソートボックス『世界のデザート セレクション

（クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス）』篇～

■世界のデザートをコンセプトとしたアソートボックスがお客様から好評

アソートボックス『世界のデザート セレクション』は、2025年春に世界のデザートをコンセプトに新登場しました。今回は、秋冬に食べたくなる世界のデザートから厳選した第2弾商品となります。



2025年春に発売した『世界のデザート セレクション』第1弾は、多くのお客様にご好評をいただき、2024年春に発売したアソートボックスの期間限定商品と比較して、2倍のお客様にご購入いただきました。

※Source:外部調査データ、発売6週時点

第2弾では、世界各国のデザートから秋冬にぴったりの贅沢で濃厚な3種のフレーバーを厳選しました。親しい人との集まりや家族でシェアする際に選ぶワクワク感と、期間限定かつ特別感のある味わいをお楽しみください。

■世界各国のデザートから、3つのフレーバーを厳選

『クレームブリュレ』

クレームブリュレは、「焦がしたクリーム」という意味をもつ、フランス発祥のデザートです。卵の風味豊かなカスタードアイスクリームに、ほろ苦くカリカリとした食感のカラメルチップを散りばめた、アクセントのある味わいをお楽しみいただけます。

『ベルギーショコラ』

ベルギーは王室御用達のショコラトリーが多くあることでも知られ、チョコレートが様々な形でデザートとして親しまれています。今回、濃厚な味わいのベルギー産チョコレートを使用し、カカオ本来の濃厚な風味と滑らかな口どけが楽しめるよう仕上げました。

『ティラミス』

イタリア語で「私を元気づけて」という意味を持つデザートの「ティラミス」。マスカルポーネアイスクリームは、リッチな味わいに仕上げるため、クリームを絶妙なバランスで配合しました。ココアを加えたエスプレッソソースとコク深いマスカルポーネが織りなすハーモニーをご堪能ください。

特設サイト：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/assort-box/

■『世界のデザート セレクション』3つのこだわり

★こだわりポイント１.…特別感・コンセプト

今回、世界各国の50種類以上のデザートから、多くの人の心おどるようなご褒美感・特別感のある世界のデザートメニューを厳選しました。

★こだわりポイント２.…選ぶのも楽しいバラエティ感

各国のデザートをモチーフに、秋冬らしい濃厚で贅沢感のあるフレーバーをご用意しました。食感や構造の異なる3種のフレーバーで、選ぶときも楽しい商品です。

★こだわりポイント３.…思わず手に取りたくなるパッケージデザイン

パッケージデザインは、地図をイメージし、世界各地のデザートを巡るようなワクワク感のある世界観を表現しました。

■商品情報 ハーゲンダッツ アソートボックス『世界のデザート セレクション（クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス）』（期間限定）

『クレームブリュレ』

【種 類 別】 アイスクリーム

【成分】 無脂肪乳固形分 7.0%、乳脂肪分 14.0%、卵脂肪分 2.4%、植物性脂肪分 2.0%

（カラメルチップ）

【原材料名】 クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、卵黄、カラメルチップ（砂糖、植物

油脂）、カラメルパウダー／バニラ香料、（一部に乳成分・卵を含む）

『ベルギーショコラ』

【種 類 別】 アイスクリーム

【成分】 無脂肪乳固形分 8.5%、乳脂肪分 11.5%、卵脂肪分 0.8%、チョコレート脂肪分 2.2%

【原材料名】 クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、チョコレート、卵黄、

ココアパウダー／植物レシチン、バニラ香料、（一部に乳成分・卵・大豆を含む）

『ティラミス』

【種 類 別】 アイスクリーム

【成分】 無脂肪乳固形分 8.5%、乳脂肪分 14.5%、卵脂肪分 0.8%

【原材料名】 クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、エスプレッソコーヒーソース

（ココアパウダー入り）、マスカルポーネチーズ、卵黄／安定剤（ペクチン）、

（一部に乳成分・卵を含む）

【内 容 量】 70ml×３フレーバー×2個

【価 格】 1,074円（希望小売価格：消費税込み） ※軽減税率適用

【発 売 日】 2025年10月21日（火）

【販 売 先】 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他