【芝浦食肉・関根精肉店】秋冬の宴会はホルモンで潤い補給！
株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久、以下APHD）が東京、および神奈川で運営する肉自慢のホルモン居酒屋【芝浦食肉】と【関根精肉店】では、2025年10月16日(木)より秋冬の宴会プランを開始します。
宴会コースのご紹介
3,980円コース（塩もつ鍋）
一度口にしたらその鮮度と食感と美味しさでファンになること間違いなしの「大とろホルモン」を塩味ベースのもつ鍋をメインにした芝食のベーシックコース。
塩もつ鍋コース
・出来たて生キムチ
・酢もつ
・旨辛水餃子
・ニラたま鉄板焼き
・フライドポテト
・牛ハツ塩胡麻油
・厚切りハムカツ
・名物塩もつ鍋
・〆のちゃんぽん麺
★2時間飲み放題付き
4,500円コース（大とろホルモン鉄板焼き＆塩もつ鍋）
芝食の2大ホルモンメニュー「大とろホルモン鉄板焼き」と「塩もつ鍋」を含むぷるぷる満足コース。
大とろホルモン鉄板焼きは塩・味噌・醤油から味わいが選べます。
・生キムチ
・豚タンネギ塩
・【名物】大とろホルモン鉄板焼き
・牛ハツ鉄板ステーキ
・厚切りハムカツ
・ざっくり浅漬け
・スパイシーチーズポテト
・【名物】塩もつ鍋(水餃子入り)
・〆のちゃんぽん麺
★2時間飲み放題付き
大とろホルモン鉄板焼き＆塩もつ鍋コース
5,000円コース（選べるホルモンメニュー）
選べるメインのホルモンと豪快なラムロックコース。メインは「大とろホルモン鉄板焼き」、または「塩もつ鍋」のどちらかからお好きなほうを選べます。飲み放題メニューの種類が増える「プレミアム飲み放題付き」の嬉しいコース。
メインが選べるコース
・出来たて生キムチ
・牛ツラミポン酢
・ラムロック鉄板焼き
・ニラたま鉄板焼き
・厚切りハムカツ
・ざっくり浅漬け
・ザブトンメンマ
・スパイシーチーズポテト
・選べるメイン
（大とろホルモン鉄板焼き、または塩もつ鍋）
・〆のちゃんぽん麺
★プレミアム飲み放題付き
5,500円コース（ラムロック＆ホルモンの満腹メニュー）
豪快なラムロックと贅沢なホルモンすき焼きがメインになった満腹コース。人気のホルモン餃子やミックスホルモンユッケなど、ホルモンラバーの心と胃袋を鷲掴みにするパワフルなラインナップ。
ラムロック＆ホルモンすき焼きコース
・出来たて生キムチ
・ミックスホルモンユッケ
・めんたま
・ホルモン焼き餃子
・ざっくり浅漬け
・フライドポテト
・ラムロック鉄板焼き
・ホルモンすき焼き
・〆うどん
・デザート（アイス）
★プレミアム飲み放題付き
10月も中旬を迎え、急激に気温が低下した今日この頃。
新鮮なホルモンを食べたい方やお肉も野菜もガッツリ食べたい方はもちろん、冬に向けて良質なコラーゲンやたんぱく質を摂取したい方にもぜひオススメしたい宴会メニューです。
仲の良い友人と賑やかに、仕事帰りのひとときに、潤いと脂を補給しにお越しください。
ご来店をお待ちしております。
※写真はイメージです。
※文中の価格は全て税込です。
※宴会コースのご予約は4名様より承ります。
※飲み放題のラストオーダーは30分前とさせていただきます。
※店舗により営業時間、定休日が異なります。詳しくは店舗公式サイトにてご確認ください。
※プレスリリースに記載した情報は発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。
※仕入れ状況・時期により掲載内容が変更になる場合がございます。
※20歳未満の方、お車・自転車を運転される方へのアルコール類の提供は一切いたしません。
芝浦食肉・関根精肉店について
開業以来、専門の仕入れルートで新鮮なホルモンを提供し続けている大衆系ホルモン居酒屋です。
網焼きで脂落ちしたホルモンがポピュラーになりつつあるなか、鉄板で焼くホルモンに拘り、「このホルモン、知らないなんて勿体ない。絶対に。」をキャッチコピーに、プルプルで歯切れのよい「大とろホルモン」など新鮮なホルモンを提供しています。
看板メニューの「大とろホルモン鉄板焼き」は見るからに背徳感あふれるメニューでありながらも、質の良さと食感、そして何より味の良さが評判を呼び、多くのホルモンラバーの心と胃袋を鷲掴みにしています。
【結局、ホルモンは鉄板で焼くのが一番旨い。】をぜひご体感ください。
公式サイト：https://www.29izakaya.com/
芝浦食肉 池袋東口店
東京都豊島区 南池袋2-16-8 鈴和ビル1F
https://shop.ap-holdings.jp/29izakaya/detail/63/
芝浦食肉 大森店
東京都大田区 大森北1-11-3 サカエビル1F
https://shop.ap-holdings.jp/29izakaya/detail/34/
芝浦食肉 川崎店
神奈川県川崎市 川崎区砂子2-4-18 藤ビル1F
https://shop.ap-holdings.jp/29izakaya/detail/30/
関根精肉店 八王子店
東京都八王子市 横山町3－6 JEビル１F
https://shop.ap-holdings.jp/29izakaya/detail/10/
公式SNS：https://www.instagram.com/sekinekunn___dayo_/
芝浦食肉 戸塚西口店
神奈川県横浜市 戸塚区戸塚町104 戸塚ツタヤビル 2階
https://shop.ap-holdings.jp/29izakaya/detail/243/
運営会社：株式会社エー・ピーホールディングス
2001年10月29日創業。
「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。
飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。
生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。
会社概要
社名：株式会社エー・ピーホールディングス
HP：https://ap-holdings.jp/
設立年月日：2001年10月29日
代表取締役会長 兼 社長：米山 久
事業内容：
飲食店、および食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集、および加盟店指導
養鶏場、および牧場の経営
漁業
農業
食鳥の処理、加工、および販売
食品の加工、流通、輸出入、および販売
本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目10-1 ISOビル5階
本プレスリリースに関するお問い合わせ
株式会社エー・ピーホールディングス 広報
メール：pr@ap-holdings.jp