BEYOND FREE新商品発売を記念した無料試食イベント「雑穀ライスバーガー　ひとくち、どうぞ。」

テーブルマーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松田要輔）の「BEYOND FREE（ビヨンドフリー）」は、新商品「雑穀ライスバーガー」の発売にあわせ、無料試食イベント「雑穀ライスバーガー ひとくち、どうぞ。」を2025年10月24日（金）～26日（日）、神奈川県横浜市・桜木町駅前広場にて開催いたします。

新商品「雑穀ライスバーガー」をひとくち無料で体験できるキッチンカーが登場

「我慢しないでおいしいものを食べたい」「ちゃんとした食生活を送りたい」…頑張る毎日の中で生まれる等身大のきもちに寄り添う新しい選択肢として、BEYOND FREEは新商品「雑穀ライスバーガー」を開発しました。今回、発売を記念して、横浜・桜木町駅前広場にキッチンカーを出店し、公式LINEの友だち登録をしてくれた来場者に試食をお楽しみいただけるイベントを開催します。

「雑穀ライスバーガー」は、ライスバンズにはもち麦、丸麦、発芽赤米、焙煎挽割大豆、発芽玄米の5種の雑穀をブレンドし、中の具材には野菜やきのこを３種類以上厳選し、満足感のある一品に仕上げました。全5フレーバー（ビビンバ味、ガパオライス味、てりやき味、きのこ生姜あん、キーマカレー味）の中から、お好きなお味をご試食いただけます。

開催概要

ワンハンドで手軽に小腹満たし５種の雑穀を使った、からだにもおいしい一品- イベント名：雑穀ライスバーガー ひとくち、どうぞ。- 日時：2025年10月24日（金）～26日（日）11:00～20:00（最終受付時刻 19:45）＊在庫なくなり次第終了- 場所：神奈川県横浜市 JR桜木町駅前広場- アクセス：JR桜木町駅 南改札口すぐ- 主催：テーブルマーク株式会社- 内容：新商品「雑穀ライスバーガー」の無料試食会 / オリジナルグッズが当たる抽選会

※雨天でも開催しますが、万が一台風のような荒天の場合やむを得ず中止する場合がございます。

新商品情報

雑穀ライスバーガー ビビンバ味

ごま油の香ばしい風味とコチジャンの旨辛が絶妙にマッチした本格的なビビンバ味。もやし、キクラゲ、たけのこ水煮などを具材として採用し、様々な食感が楽しめる仕様に仕上げました。

URL：https://beyond-free.jp/products/cr-0007-001

雑穀ライスバーガー ガパオライス味

爽やかなバジルの香りと、ピリ辛の味付けが食欲を刺激する一品。たまねぎ、赤ピーマン、バジルの３種の野菜などを具材として採用し、本格的なエスニック味に仕上げました。

URL：https://beyond-free.jp/products/cr-0008-001

雑穀ライスバーガー てりやき味

コクがある甘辛なてりやき味。ごぼう、にんじん、たまねぎの３種の野菜などを具材として採用し、親しみやすく、幅広い世代に愛される王道の味付けに仕上げました。

URL：https://beyond-free.jp/products/cr-0005-001

雑穀ライスバーガー きのこ生姜あん

ぶなしめじ、まいたけ、エリンギの３種のきのこを具材として採用し、生姜あんの爽やかな香りを楽しめる味付けに仕上げました。

URL：https://beyond-free.jp/products/cr-0006-001

雑穀ライスバーガー キーマカレー味

スパイシーながらもまろやかで深みのある味わい。にんじん、たまねぎ、赤ピーマンの３種の野菜などを具材として採用し、子どもから大人まで楽しめる本格的なカレー味に仕上げました。

URL：https://beyond-free.jp/products/cr-0009-001

本商品は、全フレーバー動物性原材料不使用商品となっております。

※動物性原材料とは牛肉・豚肉・鶏肉・卵・乳・はちみつなどの畜産物、魚介類を含む原材料を指します。

※原材料を細かくさかのぼった起源原料や製造工程において、一部動物性原材料が含まれる場合があります。

※動物性原材料を含む製品と製造ラインを共用しています。

BEYOND FREEとは

がんばりたくないけど、自分にやさしくしたい日は、温めるだけでおいしい、植物由来の冷凍ミール。BEYOND FREEは「おいしいものを我慢せず、でもちゃんとした食生活を送りたい」そんな等身大のきもちに寄り添います。

植物由来なのにおいしくて、お腹いっぱい食べられて満足。そんな食事を目指してメニューごとに植物素材を厳選しました。

味や見た目はもちろん、香りや食感までこだわり新しいおいしさを届けていきます。

・オンラインショップ： https://beyond-free.jp/

・公式Instagram： https://www.instagram.com/beyondfree_jp/

テーブルマーク株式会社 概要

社名：テーブルマーク株式会社

代表取締役社長：松田 要輔

本社所在地：東京都中央区築地6-4-10

事業内容：冷凍食品、その他食料品の製造・販売

URL：https://www.tablemark.co.jp/

