【Pastel】『パステルイタリアーナ イオンモール北戸田店』が10月16日(木) リニューアルオープン！

株式会社 ヴィア・ホールディングス

株式会社ヴィア・ホールディングスの子会社である、株式会社フードリーム（東京都新宿区　代表：楠元健一郎）が運営する、『パステルイタリアーナ イオンモール北戸田店』が、10月16日(木)にリニューアルオープンいたします。



今回のリニューアルでは、お客様一人ひとりに”日常に寄り添うおいしさ”をお届けできるよう、明るく開放的なデザインと、食を通じた楽しさを表現するメニュー構成に刷新しました。



木をアクセントにした、温もりを感じる明るいファサード

■温もりを感じる明るいファサードと空間演出


店内は木の温もりをアクセントに、暖かみのあるナチュラルカラーを基調としたデザインへ。


柔らかな照明と開放的なレイアウトが、ゆったりとしたひとときを演出します。


ショッピングや仕事の合間に立ち寄りやすく、ご家族や友人、大切な人と心地よい時間を過ごせる空間を目指しました。


■「Cheers You Up!!　元気になれるおいしさ」を形に


「Cheers You Up!!　元気になれるおいしさ」がコンセプトのパステル。


彩り鮮やかなお料理をワンプレートで楽しめる人気のピッコロプレートに加え、ヘルシーな十穀米やパニーニバーガーが選べるカフェプレートを新メニューとしてご用意しました。


お食事からデザートまで、一品ごとに笑顔が生まれるラインナップで、幅広い世代のお客様に、”選ぶ楽しさ”と”おいしい発見”をお届けします。



■メニュー（抜粋）



十穀米と牛タンシチュー 赤ワイン煮込みのカフェプレート　税込1,903円（手前：単品）

スモークサーモンとアボカドのパニーニバーガーのカフェプレート 山葵風味　税込1,738円


贅沢！広島県産牡蠣フライのパニーニバーガー　税込：2,090円

広島県産牡蠣と熟成ベーコンのブレッドグラタン　税込2,035円


自家製クラッシックプリン　税込418円

エスプレッソ珈琲ゼリー　税込528円


ふわふわティラミス　税込528円

アンジョレッティ ショコラソース　税込418円

■店舗情報


開業日　：10月16日(木)


店舗名　：パステルイタリアーナ イオンモール北戸田店


所在地　：埼玉県戸田市美女木東1-3-１　イオンモール北戸田ショッピングセンター　１F


電話番号：048-449-0494


営業時間：11:00～22:00（ラストオーダー21:30）


　　　　　


■運営会社


会社名：株式会社フードリーム
本　社：東京都新宿区早稲田鶴巻町519
代表者：代表取締役社長　楠元　健一郎
設　立：2016年７月
資本金：5,000万円



■株式会社 フードリーム について


商業施設飲食フロアやオフィスビル内を中心に“なめらかプリン”でおなじみの「パステル」「パステルイタリアーナ」「イタリアンバルパステル」、洋食ファミリーレストラン「オーブン亭」「カプチーナ」「シェーンズバーグ」、中華ファミリーレストラン「双囍亭」「虎包」、博多ラーメン「鶴亀堂」、ステーキとハンバーグの専門店「ステーキハウス松木」、ダイニング・バーとして「ベッラベーラ」など多彩なブランドで、約70店舗を展開しております。