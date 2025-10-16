【Pastel】『パステルイタリアーナ イオンモール北戸田店』が10月16日(木) リニューアルオープン！

株式会社 ヴィア・ホールディングス

株式会社ヴィア・ホールディングスの子会社である、株式会社フードリーム（東京都新宿区 代表：楠元健一郎）が運営する、『パステルイタリアーナ イオンモール北戸田店』が、10月16日(木)にリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは、お客様一人ひとりに”日常に寄り添うおいしさ”をお届けできるよう、明るく開放的なデザインと、食を通じた楽しさを表現するメニュー構成に刷新しました。

木をアクセントにした、温もりを感じる明るいファサード

■温もりを感じる明るいファサードと空間演出

店内は木の温もりをアクセントに、暖かみのあるナチュラルカラーを基調としたデザインへ。

柔らかな照明と開放的なレイアウトが、ゆったりとしたひとときを演出します。

ショッピングや仕事の合間に立ち寄りやすく、ご家族や友人、大切な人と心地よい時間を過ごせる空間を目指しました。

■「Cheers You Up!! 元気になれるおいしさ」を形に

「Cheers You Up!! 元気になれるおいしさ」がコンセプトのパステル。

彩り鮮やかなお料理をワンプレートで楽しめる人気のピッコロプレートに加え、ヘルシーな十穀米やパニーニバーガーが選べるカフェプレートを新メニューとしてご用意しました。

お食事からデザートまで、一品ごとに笑顔が生まれるラインナップで、幅広い世代のお客様に、”選ぶ楽しさ”と”おいしい発見”をお届けします。

■メニュー（抜粋）

十穀米と牛タンシチュー 赤ワイン煮込みのカフェプレート 税込1,903円（手前：単品）スモークサーモンとアボカドのパニーニバーガーのカフェプレート 山葵風味 税込1,738円贅沢！広島県産牡蠣フライのパニーニバーガー 税込：2,090円広島県産牡蠣と熟成ベーコンのブレッドグラタン 税込2,035円自家製クラッシックプリン 税込418円エスプレッソ珈琲ゼリー 税込528円ふわふわティラミス 税込528円アンジョレッティ ショコラソース 税込418円

■店舗情報

開業日 ：10月16日(木)

店舗名 ：パステルイタリアーナ イオンモール北戸田店

所在地 ：埼玉県戸田市美女木東1-3-１ イオンモール北戸田ショッピングセンター １F

電話番号：048-449-0494

営業時間：11:00～22:00（ラストオーダー21:30）

■運営会社

会社名：株式会社フードリーム

本 社：東京都新宿区早稲田鶴巻町519

代表者：代表取締役社長 楠元 健一郎

設 立：2016年７月

資本金：5,000万円

■株式会社 フードリーム について

商業施設飲食フロアやオフィスビル内を中心に“なめらかプリン”でおなじみの「パステル」「パステルイタリアーナ」「イタリアンバルパステル」、洋食ファミリーレストラン「オーブン亭」「カプチーナ」「シェーンズバーグ」、中華ファミリーレストラン「双囍亭」「虎包」、博多ラーメン「鶴亀堂」、ステーキとハンバーグの専門店「ステーキハウス松木」、ダイニング・バーとして「ベッラベーラ」など多彩なブランドで、約70店舗を展開しております。