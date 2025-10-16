2026年の初詣は伊勢神宮へ。ホテルと伊勢神宮 内宮間の送迎付き宿泊プランの販売を開始。【グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社宇治橋の入口に立つ大鳥居越しの向こうに昇る初日の出 写真提供：神宮司庁

その地ならではの地形や気候、土壌と言った自然環境や、そこから生み出される旬の食材や郷土の味、それらを育む文化を意味する「テロワール」の考え方のもと、三重県の魅力を発信するオールインクルーシブのリゾートホテル「グランドメルキュール伊勢志摩リゾート&スパ」（所在地：三重県志摩市磯部町的矢字笠取／総支配人：坂野 竜也）が、伊勢神宮 内宮での初詣に便利で快適な送迎付き宿泊プランの販売を開始します。

本リリースでは他にも、年末年始のお集りの機会にぴったりな、旬の食材を味わう宿泊プラン、またお正月の滞在時に楽しめる新春イベントの情報を案内します。

1. 伊勢神宮 内宮入口までホテルから直行！「伊勢神宮初詣送迎・お弁当付き」宿泊プラン

およそ2000年前、垂仁天皇の時代に五十鈴川のほとりに祀られたのが伊勢神宮 内宮です。皇室の御祖先であり、日本人の大御祖神（おおみおやがみ）として崇められる天照大御神が祀られています。

内宮の入口である宇治橋は「日常の世界から神聖な世界を結ぶ架け橋」と言われており、宇治橋の正面に立つ美しい大鳥居を眺めると、清浄な宮域に入る、身も心も引き締まる特別な雰囲気を味わうことができます。

「一生に一度はお伊勢参り」と、古くから現代に至るまで多くの人に崇められる聖地ですが、一年の始まりの参拝は、新しい年への気持ちを新たにする時間となるのではないでしょうか。当ホテルでは、一般車両の進入が禁止されている内宮入口 宇治橋前までお客様を送迎する特別なバスツアーを用意しました。12月31日に出発し、伊勢神宮でカウントダウンを体験するコースA（夕食お弁当付き）と、年明けの朝、静謐な空気の中で参拝するコースB（朝食お弁当付き）を用意いたしました。

スケジュール

天照大御神が祀られる、神宮125社の中心である内宮正宮（しょうぐう）。写真提供：神宮司庁静謐で神聖な雰囲気に満ち溢れる内宮の参道。写真提供：神宮司庁一般車両乗り入れ禁止の内宮入口、宇治橋まで行けるので小さなお子様やシニアの方も快適な初詣が楽しめます

コースA （12月31日宿泊の方対象）

- ホテル出発：2025年12月31日（水）18:00- 伊勢神宮 内宮到着：2025年12月31日（水）19:00頃- 伊勢神宮 内宮出発：2026年1月1日（木）2:30- ホテル帰着：2026年1月1日（木）3:30頃

料金：1泊2食付きオールインクルーシブ 74,000円～（2名1室利用時1名料金、税・サ込）

※夕食はお弁当、朝食はビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」でビュッフェを提供

定員：40名様

詳細・予約：https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/plan/newyear-bus-2026/

コースB （12月31日、1月1日、2日宿泊の方対象）

- ホテル出発：2026年1月1日（木）～3日（土）各日共に8:00- 伊勢神宮 内宮到着：2026年1月1日（木）～3日（土）各日共に9:00頃- 伊勢神宮 内宮出発：2026年1月1日（木）～3日（土）各日共に13:00- ホテル帰着：2026年1月1日（木）～3日（土）各日共に14:00頃

料金：1泊2食付きオールインクルーシブ 74,000円～（2名1室利用時1名料金、税・サ込）

※夕食はビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」でビュッフェ、朝食はお弁当を提供

定員：40名様

詳細・予約：https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/plan/newyear-bus-2026/

※どちらのコースもお弁当はバス車内でのみお召し上がりいただけます。ゴミの持ち帰りにご協力ください。

２．10月解禁！旬を迎える伊勢海老を堪能する、冬ならではの宿泊プラン

5月から9月まで、5カ月間の禁漁期間を終え、10月1日より漁解禁となった伊勢海老をまるごと一匹楽しむ宿泊プランです。たっぷりと詰まった淡い紅色の身、ぷりっとした食感とねっとりした甘みをお造りで堪能できます。

美味しさだけでなく、その姿が鎧兜（よろいかぶと）のように見えることから、力強さの象徴とされ「必勝祈願」の食材として親しまれています。また、伊勢海老の曲がった背中を人間の老人に見たて「健康長寿」の象徴(*)として古来より祈りや祝い事の席には欠かせない縁起の良い食材とされてきました。

年明けに控える受験に挑むお子様やお孫さんの必勝を祈願して、また三世代のお集まりで大切な方の健康長寿を祈願しながら、限られた期間に味わえるこの土地ならではの美味しさを満喫できます。

プラン名：豪華！旬を迎える伊勢海老付 オールインクルーシブ＜夕朝食付プラン＞

宿泊期間：2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）

料金：1泊2食オールインクルーシブ 1泊 22,200円～（2名1室利用時1名あたり、税・サ込）

詳細・予約：https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/plan/ise-ebi-2025-2026/

参考：https://engimono.net/luckycharm/i22l5/ （縁起物百科事典）

お集まりの席、新しい年を祝う席に華を添える伊勢海老3. 日本ならではのお正月を楽しむ2つのイベント

ホテル内では、お正月らしさを感じていただけるイベントを開催します。

ホテルが建つ志摩市磯部町の禅宗のお寺「正傳寺」の住職・星見 泰幸（ほしみ たいこう）氏の手ほどきで、書初めに挑戦できます。筆や墨汁、半紙も用意されているため、どなたでも気軽に参加できる点が魅力です。今年の抱負や好きな言葉などを真っ白な半紙にしたため、新年の思いを形にすることができます。

手ほどきをしてくださる「正傳寺」の住職・星見 泰幸氏

同会場では、年賀状づくりも体験できます。会場には明治から伊勢市で漉かれるようになった伊勢和紙のはがき、カラーの筆ペンなどを用意。新年の挨拶やメッセージ、イラストなどを自由に書き込んで、遠く離れて暮らす家族や親戚、仲の良い友達に手作りの年賀状を送ることができます。切手はホテルオリジナルのデザインのため、自分宛の年賀状を作って送れば、大切な旅の想い出にも。

作成した年賀状はホテル敷地内のポストに投函いただく他にも、賢島駅に設置されているラッピングポスト「しまかぜポスト」や、伊勢志摩スカイラインの朝熊山展望台に設置されている「天空のポスト」に投函いただくのもおすすめです。

このほか、振る舞い甘酒や、「水中コイン落とし」など、年末年始の滞在を家族で楽しめる企画も用意しています。幅広い年代の方に向けた体験やおもてなしで、家族団らんのお正月のひとときを過ごせます。

開催日時：2026年1月1日（木）～2日（金） 各日15:00～17:00

会場：ホテル2階 特設会場

料金：無料

■グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ

グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパは、伊勢志摩国立公園に位置し、リアス海岸が織りなす風光明媚な風景を眺めながら、オールインクルーシブでゆったりとした滞在が楽しめます。「テロワール」の考えに基づき、特に朝夕のビュッフェでは地元食材を使ったメニューを提供し「この地ならでは」の滞在体験でお客様をお迎えします。

リアス海岸と豊かな緑に囲まれた絶景ロケーションリアス海岸と伊勢型紙をモチーフにしたスタイリッシュな客室ディナーには松阪牛のしゃぶしゃぶも

【所在地】〒517-0204 三重県志摩市磯部町的矢字笠取939番地6

【TEL】 03-6627-4731（予約センター）

【アクセス】近鉄鵜方駅から車で約15分。鵜方駅、ホテル間の無料送迎バス運行。

【公式サイト】https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約20年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,600以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界 110 ヶ国で 5,600 を超えるホテルやレジデンス、10,000 を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約 45 のホテルブランド、さらに Ennismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967 年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コー

ド：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2025年10月16日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。