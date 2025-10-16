新作「PXG Mustang ZT パター」を発表 -ゼロトルクテクノロジーラインを拡大

PXG Japan合同会社

PXG Japan合同会社（東京都港区）― PXGは、新たにゼロトルクコレクションに加わる最新モデル「PXG(R) Mustang(R) ZT パター」を発表します。このデザインは、トルク（ねじれ）の抑制とストロークの安定性に関するPXGの継続的な研究に基づいており、高度な重量特性、精密なミーリング加工、素材の融合を組み合わせることで、インパクト時のフェースコントロールを安定させます。

発売日：2025年10月23日（※先行予約は10月16日開始）

参考価格：税込81,400円

PXG Mustang ZT パターの核となるのは、PXG独自の「ゼロトルク設計」です。これは、ストローク中にフェースが常に軌道に対してスクエア（直角）を保つように設計されたエンジニアリングアプローチです。PXGが特許を取得している「Sホーゼル構造」は、シャフト軸を重心のすぐ上に配置することで、明確なトゥアップバランスポイントを生み出します。重心がシャフト軸のすぐ下に位置することで、軸点に対して重心からのトルクが発生しません。この幾何学的構造により、フェースの回転が最小限に抑えられ、プレーヤーが意図的に操作しなくても、ストロークが安定した状態を保てるようになります。

ヘッドは、303ステンレススチールから精密に削り出されており、PXG独自のS-COR(TM)ポリマーを注入した中空構造が採用されています。この素材は、構造の安定性を高めると同時に、打感と打音を向上させます。この中空ボディ設計により、従来のソリッドボディ型パターよりも重心がフェース寄りに配置され、ホーゼルをより前方に設置することでバランス性能が向上します。さらに、クラブヘッド外周部に重量を再配分することで、サイズに対する慣性モーメント（MOI）が高まり、ミスヒット時のねじれに対する耐性と寛容性が向上しています。

Mustang ZT パターは、PXGの超極薄フェースを採用しており、その厚さはわずか0.055インチです。フェースには、PXG独自の「ピラミッドフェースパターン」が精密加工されており、ゴルフボールのディンプル（くぼみ）との接触を安定させ、ボールの転がりを向上させるよう設計されています。このミーリング形状により、インサート型パターのような柔らかい打音を生み出しつつ、削り出しフェースならではのしっかりとした打感も維持しています。さらに、フェースの薄型化とポリマーによる内部サポートの組み合わせが、インパクト時の振動周波数を制御し、打音の一貫性が保ちます。

標準仕様として、4°の測定ロフトに対して、1°のハンドファーストが設定されているため、実際のプレー時には3°として機能します。ヘッドの標準重量は365gで、調整可能な範囲は350～385gです。

Mustang ZTのパターの仕様

PXG創業者兼CEO ボブ・パーソンズは「Mustang ZTの登場により、ゼロトルクラインアップをさらに拡充し、ゴルファーそれぞれのプレースタイルに合った選択肢を提供します」と話しています。

PXG Mustang ZT パターは、現在PXGの直営店、正規販売店、そしてPXG公式オンラインストア（PXG.com）にて販売いたします。

PARSONS XTREME GOLFについて

PXG（Parsons Xtreme Golf）は、起業家であり熱心なゴルファーでもあるボブ・パーソンズ氏が設立しました。PXGは、「すべての新製品は飛躍的に優れたものであるべき」という信念に基づいています。ゴルフクラブからスポーツファッションまで、すべてのイノベーションが性能を大幅に向上させ、すべてのショットがゴルフの楽しさを引き上げることを目指しています。

PXGは右利き・左利きのゴルファー向けに、ドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド、アイアン、ウェッジ、パターなどのカスタムフィットゴルフクラブを提供しています。また、パフォーマンス性に優れたゴルフ＆ライフスタイルアパレルやアクセサリーも展開しています。

PXG AOYAMA（直営店）

■ 住所：107-0062 東京都港区南青山6-3-16 1F

■ 営業時間：11:00～20:00

■ 電話番号：03-6712-6888

■ 店舗情報：https://www.pxg.com/ja-jp/locations/aoyama.html

PXGのプロフェッショナルスタッフには、Christiaan Bezuidenhout、Eric Cole、Jake Knapp、

Patrick Fishburn 、Zach Johnson、David Lipsky、Henrik Norlander、Chad Ramey、Mason

Andersen、Cristobal Del Solar、Patrick Cover、Brandon Crick、Seth Reeves、Augusto Nunez、Paul Barjon 、Sebastian Cappelen 、Kevin Dougherty、Ryan McCormick、Shad Tuten 、Joey

Garber、Nathan Petronzio 、Celine Boutier 、Linnea Strom、Mina Harigae 、Auston Kim、Gina Kim、Megan Khang 、Minji Kang、Kaitlin Milligan、Christina Kimなどが在籍しています。

◆報道関係者お問い合わせ先：

桑木野 洋二（PXG 広報代行）

Email: pxgjpr@gmail.com

今北 英二（PXG Japan Local Marketing Specialist）

Email：eimakita@pxg.com

＊４月より、PXG JAPAN マーケティング担当として着任しました。

◆一般のお客様お問い合わせ先

PXG JAPAN https://www.pxg.com/ja