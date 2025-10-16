



“本の贈りもの”図書カードNEXTは柴犬シリーズの図書カードNEXTを10月16日（木）より発売します。本と一緒に思い思いの時間を過ごす柴犬が可愛いと、毎回ご好評をいただいている製作枚数限定の図書カードです。

シリーズ第9弾となる今回は、本屋さんでおなじみの柴犬ポスターが、そのまま図書カードになりました。「楽しいおうち時間」をテーマに、お絵描きや編みものを楽しむ柴犬たちのデザインを2種ご用意しています。クリスマスプレゼントやお年玉、大切な方への贈りものにいかがですか。

特設サイトでは、販売店一覧を掲載しています。書店での在庫がなくなり次第、販売終了となります。ぜひお早めにお求めください。

柴犬の図書カードは2種類

A 《お絵描き》





大きなイーゼルを前に、お絵描きにはげむ柴犬。

モデルさんの表情までそっくりに描いています。

1000円 (販売価格 1,000円)

B 《編みもの》









本を見ながら編みものに夢中な柴犬。

肉球模様のマフラーは誰かへの贈りものでしょうか。

1000円 (販売価格 1,000円)

特製台紙＆封筒が付きます

限定版柴犬図書カードには、おうち時間をテーマにした特製台紙と封筒がついてきます。



台紙＆封筒











おうち型の台紙に、2枚カードを並べて飾ることもできます。

取扱書店はポスターが目印です



ポスター



限定版柴犬図書カードのポスターが貼ってある、全国の図書カード加盟書店で販売しています。特設サイトで販売店一覧を掲載していますので、ご参照ください。加盟書店でも取り扱いがない場合やお店により売り切れの場合もございますので予めご了承ください。

キャンペーンも開催！

限定版柴犬図書カード発売に合わせてキャンペーンも開催します。ぜひご参加ください。



レシートキャンペーン



SNS投稿キャンペーン



詳しくは特設サイトをご覧ください。

限定版柴犬図書カード特設サイト

https://hello.toshocard.com/limited_edition2025/