NetEase Gamesのフラッグシップタイトル『逆水寒（Sword Of Justice）』PC＆モバイル向けグローバルリリース日が11月7日に決定！

NetEase Games傘下のZhuRong Studioが手掛ける次世代オンラインオープンワールドMMORPG『逆水寒（Sword of Justice）』（以下、逆水寒）は、本日放送された「IGN Fan Fest 2025」にて、グローバルリリース日を2025年11月7日（金）と発表しました。対応プラットフォームは、SteamおよびWindows（PC版）、ならびにAndroid／iOS（モバイル版）を予定しています。

最新のトレーラーはこちらから：https://youtu.be/rzidHY0KhbY

■圧倒的自由と、驚異の没入感-- “100の生き方”を可能にする異次元のプレイスタイル

本作は、革新的で超高自由度なオープンワールドMMORPGです。好きなプレイスタイルで自分だけの道を切り開けます。重い日課や育成のプレッシャーはなく、独自の進行システム「殊途同帰（しゅとどうき）」により、どんな遊び方をしても平等にキャラクターの成長や報酬を得られます。武術を極めるのはもちろん、農業や釣り、建築、考古学などたくさんのカジュアルコンテンツをのんびり楽しむことも可能です。 開放的でライトな社交体験も充実しており、恋愛や師徒関係、義兄弟の契り、ギルドでの絆づくりなど、多彩な交流が楽しめます。さらにシングルプレイヤーストーリーや知能的なコンパニオンシステムに没頭することもでき、社交派にもソロ志向の冒険者にも等しく豊かな体験を提供します。つまり、『逆水寒』で自分らしく、気ままに、もう一つの人生を送れます。

■非数値課金が支えるフェアで安心なプレイ環境

本作の課金要素は見た目アイテム（衣装・装飾・エモート等）に限定されており、ステータスや戦闘力に一切影響を与えません。 しかもリリース初期から100種以上の衣装を無料配布、アップデートごとに新無料アイテムも随時追加予定です。また、古典的な装束から現代風のファッション、幻想的な玄幻スタイルまで、 多彩な衣装スタイルを用意しています。

■AI×感情×記憶、“ひとりでも楽しい”次世代MMO

本作の最大の革新の一つは、AIエンジンを搭載した感情共有型NPCの存在です。プレイヤーの行動や発言を記憶し、感情に応じた反応を返すことで、まるで“生きている人間”のような交流が可能になります。 恋愛・友情・サポート・共闘などAIキャラとの関係が“ドラマ”として展開され、従来のMMOに存在しなかった孤独感ゼロのプレイ体験を実現します。

■文化×技術の極限融合

Zhurong Studioは、4年間にわたり1000人以上の開発者で本作を制作。次世代レンダリングやレイトレーシング、高精度モーションキャプチャーを自社開発し、北宋の都市・汴京の街並みを写真以上のディティールで再現。

古典画『清明上河図』、音楽では実際の世界遺産である千年の歴史を持つ古琴「九霄環佩（きょうしょうかんばい）」の実演録音など、文化的な深みとテクノロジーが融合した映像体験を提供します。

■「理想の自分」と「ときめき」の融合設計

顔・髪・体型・衣装はもちろん、武器・ペット・エフェクトまで完全カスタマイズ可能。写真やイラストからAIが理想のアバターを生成する“ワンタップキャラメイク”や、AIキャラとの好感度連動型ロマンスも人気の秘密。

MMORPGに“感情的なきらめき”を求める女性ユーザーからも、SNSを中心に支持を獲得しています。

公式サイト（PC）：https://www.swordofjustice.com/jp/index.html

公式サイト（モバイル）：https://www.swordofjustice.com/jp/m/index.html

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/swordofjusticejp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/SoJ_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Justice_JP

Discord：https://discord.gg/fmWBD5ZxrR

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。

