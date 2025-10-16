SNSマーケティングやインターネット広告、ネット副業について学べる『東北SNSマーケティング＆ネット広告勉強会2025』を、一般社団法人日本アフィリエイト協議会が11/6（木）に山形県村山市で無料開催
SNSマーケティングやインターネット広告、ネット副業について正しく学べる場を提供するため、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）は山形県村山市に後援頂き、『東北SNSマーケティング＆ネット広告勉強会2025 in 山形県村山市』を2025年11月6日（木）に無料開催致します。会場は村山駅から徒歩でアクセスできる「にぎわい創造活性化施設Link MURAYAMA」です。
本勉強会では日本アフィリエイト協議会（JAO）事務局より、SNSマーケティングやインターネット広告の基礎知識、副業レベル以上の収入をネット広告で得るための取り組み方、SNSマーケティングやネット広告に関わる際の注意点、SNS広告を活用したビジネス＆副業の成功事例などをお話させて頂きます。
SNS映えする商品＆サービスのご紹介や、個人が運営するブログやSNSでどのように取り組めば収入アップにつながるか、SNSマーケティングでうまく行っている事業やビジネスにはどのようなものがあるか、といった点についても情報共有予定です。
また、広告主側のアフィリエイトご担当者様にご登壇頂き、中古車ジャンルのように特定テーマのSNSマーケティングのコツや、アフィリエイト広告で副収入を得るための取り組み方等についてご講演頂きます。
さらに本勉強会では共同幹事であり、村山市内にて制作会社を経営しているS.E.Onetop合同会社代表の滝口誠氏と、参加者からの事前質問やSNSマーケティング＆ネット広告をテーマにした特別対談企画も実施致します。
会場となるLinkMURAYAMA（リンクムラヤマ）はJR村山駅・東口から徒歩7分という好立地にあり、無料の大型駐車場のご用意もありますのでお車でのご来場も可能です。仙台駅からは高速バスでも村山駅までお越し頂けますので、イベントに興味・関心を持って頂ける個人・法人の方はぜひご参加頂けますと幸いです。
当日山形県村山市の会場LinkMURAYAMAにご来場頂く事が難しい方の為に、日本アフィリエイト協議会（JAO）正会員と村山市にお住まいもしくは勤務されている方、当イベントの協力企業（広告主）とアフィリエイト提携されている方を対象に、講座模様の録画配信枠もご用意致します。
2025年11月6日（木）開催の『東北SNSマーケティング＆ネット広告勉強会2025 in 山形県村山市』にご参加頂ける方は、【2025年11月4日（火）正午】までに専用フォームよりお申し込み下さい。
※無料の録画視聴は【山形県村山市に在住または在勤の方、もしくは日本アフィリエイト協議会の正会員、協力企業（広告主）の提携アフィリエイター】のみお申込頂けます。また、現地参加者には後日録画視聴方法をご案内させていただきます。
【JAO】東北SNSマーケティング＆ネット広告勉強会2025in山形県村山市、11/6（木）無料開催：詳細ご案内ページ
https://www.japan-affiliate.org/news/murayama251106/
▽東北SNSマーケティング＆ネット広告勉強会2025：お申込フォームはこちら▽
https://business.form-mailer.jp/lp/02e6d339114624
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
東北SNSマーケティング＆ネット広告勉強会2025 in 山形県村山市：概要
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■主催： 一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
■後援： 山形県村山市
■幹事： 一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO） 事務局 笠井北斗
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
