Macユーザー待望！StreamFab DRM MPD ダウンローダーがMacに対応
― 2025年10月15日、ついに両OS対応が実現 ―
動画保存ソフトのリーディングブランド「StreamFab」は、2025年10月15日、DRM MPD ダウンローダー for Mac版を正式にリリースしました。
これにより、長年「Windows専用」だった機能が、ついにMacにも対応し、両OSでの完全サポートが実現しました。
Macユーザーが待ち望んだ機能がついに実現
本ソフトは、MPEG-DASH形式で配信されるDRM保護コンテンツを1080p品質で保存できる製品として高い評価を得ています。
今回のMac対応により、AppleユーザーもWindows版同様に、複数の配信プラットフォームから高速・安定した動画ダウンロードを楽しむことが可能となりました。
対象となるサービスには、DAZN、ひかりTV、Mediable、Channel5、スカパー！などが含まれます。
「Mac対応は多くの要望をいただいていた重要なアップデートです。
これにより、世界中のユーザーが同じ品質で動画を楽しめるようになりました。」
- StreamFab プロダクトマネージャー
今後の展望
今回のMac版リリースは、StreamFabのクロスプラットフォーム戦略の第一歩にすぎません。
将来的には、より多くの配信形式への対応、自動ファイル整理機能などの実装も予定されています。
詳細情報
製品ページ：https://streamfab.dvdfab.org/drm-mpd-downloader.htm
リリース日：2025年10月15日
対応OS：macOS
開発・販売元：StreamFab（DVDFab Software Inc.）
結び
今回のリリースは、Macユーザーにとって長年の「待望の一歩」であり、同時にStreamFabの技術的リーダーシップを再び証明するものです。
今後もStreamFabは、動画保存体験の新たなスタンダードを創り続けてまいります。
配信元企業：日進斗金合同会社
配信元企業：日進斗金合同会社
