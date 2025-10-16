【AI進化】唇形まで自然なフェイススワップが登場！ Edimakor新機能で「顔交換×プライバシー保護」がもっと自由に
2025年10月16日
株式会社HITPAW最近、TikTokやInstagramでは、写真同士の顔を入れ替えた「顔入れ替え動画」や、有名人の顔にはめ込む「フェイススワップ投稿」が話題になっています。
いわゆる“ディープフェイク”技術を使ったリアルな顔交換コンテンツは、見ているだけでも楽しいですよね。
そんな中、AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」が、より自然で安全に使える新しいAI顔交換機能をリリースしました。
“見せたい顔”も“隠したい顔”も、AIが自動で追跡してくれる――これまでにない自由度が話題を呼んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331922&id=bodyimage1】
よりリアルに、より安心に。進化したAI顔交換機能の3つのポイント
1. 唇形まで自然なAIフェイススワップ
新しく搭載された「唇形同期」機能により、顔を入れ替えた動画でも口の動きが自然に連動。まるで本当に話しているような仕上がりに。
さらに、動画だけでなくGIFにも対応しており、SNS向けの短いコンテンツ制作にも最適です。
2. 写真・動画・GIFすべて対応、最大20人まで同時に顔を入れ替え
Edimakorでは、写真・動画・GIFのすべてで顔交換が可能です。
しかも、一度に最大20人まで同時に顔を入れ替えられるため、グループ動画や集合写真の編集も効率的。
AIが自動で顔を検出・識別してくれるので、手間なくスピーディーに仕上げることができます。
ほんの一瞬映る通行人の顔まで検出できる精度の高さもポイントです。
3. AIが自動追跡、プライバシー保護も自由自在
新たに追加された「モザイク」「ステッカー」オプションを使えば、顔を入れ替えるだけでなく、隠すことも簡単。
AIが顔を自動追跡してくれるので、動きのあるシーンでもしっかりとプライバシーを守れます。
SNS投稿時にも安心して利用できるのが嬉しいポイントです。
Edimakor最新版を無料体験→https://reurl.cc/x3yd9b
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331922&id=bodyimage2】
誰でも簡単！AIフェイススワップの使い方
操作はとてもシンプル。
まず、最新バージョンの HitPaw Edimakor を起動し、メニューから「フェイススワップ」を選択します。
次に、写真または動画、GIFファイルをアップロードし、入れ替えたい顔を指定します。
AIが自動で顔を認識し、最大20枚まで同時に処理。必要に応じて、顔の入れ替えや、モザイク・ステッカーの設定も可能です。
最後に「フェイススワップ」をクリックすれば、AIが自動で処理を行い、自然な結果を数秒で生成してくれます。
フェイススワップ機能もっとを見る→https://reurl.cc/nY9kOe
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331922&id=bodyimage3】
まとめ：AIで“見せる”も“隠す”も自由に
フェイススワップは、今や「見せる楽しさ」と「隠す安心」を両立できる時代へ。
HitPaw Edimakorのフェイススワップ機能なら、唇形まで自然な仕上がりで、動画・写真・GIFすべてに対応。
さらに、AIによる自動追跡でモザイクやステッカーも思いのまま。
クリエイターはもちろん、SNSで気軽に遊びたい人にもぴったりです。
今すぐEdimakorをダウンロードして、AIが生み出すリアルな顔交換を体験してみてください。
Edimakor4.4.0最新版→https://reurl.cc/x3yd9b
【Edimakorについて】
HitPaw Edimakorは、音声・画像・動画の生成から本格的な編集までを1つで完結できるオールインワンAI動画制作ソフトです。
テキストや画像、参照映像を活用した高度なAI動画生成、キーフレームを駆使した演出編集、自然なTTS音声合成、印象的な字幕作成、さらにAIアバター（おしゃべり写真・話す動物・歌う写真など）の作成など、多彩な機能を搭載。初心者でも直感的に操作でき、誰でも短時間でクオリティの高い動画を制作できる環境を提供します。
WindowsとMacの両方に対応し、創る・伝える・魅せるのすべてを、HitPaw Edimakorがサポートします。
公式HP：https://edimakor.hitpaw.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan
Note：https://note.com/edimakor_japan
X（旧Twitter）：https://x.com/EdimakorJP
配信元企業：HITPAW CO.,LIMITED
