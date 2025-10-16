医療用ポリカーボネートの世界市場2025年、グローバル市場規模（ホスゲン法、非ホスゲン法）・分析レポートを発表
2025年10月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「医療用ポリカーボネートの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、医療用ポリカーボネートのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、世界の医療用ポリカーボネート市場は2023年に数億ドル規模で評価され、2030年にはさらなる拡大が予測されています。ポリカーボネート（PC）は医療機器分野で最も多く利用され、幅広く試験されているエンジニアリング熱可塑性樹脂の一つです。高い強度、優れた光学的透明性、高温での寸法安定性と耐熱性を兼ね備えており、厳しい条件下の医療用途に適した素材として評価されています。
世界の医療機器市場は2023年時点で約6,030億ドル規模と推計され、今後6年間で年平均5%成長が見込まれています。高齢化による医療需要の増加、慢性疾患や感染症の拡大、新興国市場の成長を背景に、世界の医療支出はGDPの約10%を占め、近年継続的に上昇しています。医療機器分野は医療産業において極めて重要な役割を果たしており、先進的な医療サービスの需要、技術革新、高齢者人口の増加、医療費支出の拡大、早期診断と治療への意識の高まりが市場成長を推進しています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
本レポートでは、医療用ポリカーボネートの産業チェーン全体を概観し、フェイスプロテクション製品や注射・薬剤投与システムにおける応用状況を分析しています。具体的には、ホスゲン法タイプと非ホスゲン法タイプに分類され、それぞれの市場規模と用途における特徴が検討されています。さらに、先端技術や関連特許、注目される応用分野、市場動向についても詳細に分析しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、北米と欧州は政府の支援施策や消費者意識の向上に支えられて安定的な成長を示しています。一方、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、積極的な政策支援、強力な製造基盤を背景に世界市場を牽引しています。さらに、日本、韓国、インド、東南アジア諸国も市場拡大に寄与しており、成長ポテンシャルが高い地域として位置づけられています。
________________________________________
市場特性と分析視点
本レポートは医療用ポリカーボネート市場を包括的に理解するために、マクロレベルでの市場規模や販売数量、収益、シェアを分析しています。さらに、政府規制や医療技術の進歩、消費者嗜好の変化を踏まえた上で、市場の成長要因と課題を明確化しています。市場予測では成長率の見積もり、需要動向の把握、新たな応用分野の出現可能性を示し、将来の展望を提示しています。
________________________________________
企業別分析
主要企業としては Teijin Limited、Zhetie Daphoon、Covestro、SABIC、Mitsubishi、Trinseo S.A.、Lotte Chemical、Luxi Chemical、Wanhua Chemical が挙げられます。これらの企業は財務実績、製品ポートフォリオ、技術開発力、提携戦略において特徴を有し、競争優位性を築いています。各社は研究開発や市場展開を強化し、成長領域でのシェア拡大を狙っています。
________________________________________
