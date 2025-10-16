《全ての「表現したい」を応援します。》アジア最大級のアートイベント「デザインフェスタvol.62」11月15日・16日に東京ビッグサイトで開催！

デザインフェスタ有限会社

デザインフェスタ有限会社は2025年11月15日(土)・16日(日)の2日間、東京ビッグサイト西&南ホール全館にて『デザインフェスタ vol.62』を開催いたします。

デザインフェスタvol.62

1994年に誕生した「デザインフェスタ」は、プロ・アマチュアを問わず、オリジナル作品であればどなたでも参加できるアートイベントです。

本イベントには、年齢・国籍・ジャンルを越えた総勢1万人以上のアーティストが参加。

多様性が重視される現代において、批評や枠にとらわれない”表現する自由”を尊重し、さまざまな価値観や表現が交差する空間で、アートを通じて人と人をつなぎます。

会場では、心を動かすアート作品や、個性豊かなファッションアイテムなど多彩なジャンルの作品が並ぶほか、ライブペイントやランウェイ、さらにはショーパフォーマンス、グルメまで、あらゆるオリジナルの表現が会場を彩ります。

まだ出会ったことのない、多彩な表現や才能に満ち溢れた「デザインフェスタ」にぜひお越しください！

■イベント概要

イベント名 : デザインフェスタ vol.62

開催場所 : 東京ビッグサイト西&南ホール全館

開催日時 : 2025年11月15日(土)・16日(日)

開催時間 : 10:00～18:00(両日ともに)

出展数 : 6,500 ブース以上

動員数 : 約14万人(2日間合計)

公式サイト : https://designfesta.com(https://designfesta.com/)

当日取材のお申し込み：https://designfesta.com/press/

※事前申込は必須ではございませんので、当日ご都合がよろしければお気軽にお越しくださいませ。

■各エリア概要

明るいブースエリア

明るいブースエリア

最もブース数が多く、イベントの中心となるエリアです。

イラストからアクセサリー、ファッション、インテリアなど、趣向を凝らした多種多様なジャンルの出展が立ち並びます。

暗いブースエリア

暗いブースエリア

他の類似イベントでは見られない、会場を暗く演出した特別なエリアです。

映像作品や光を使った作品など、暗さを効果的に利用した表現が集結します。

暗闇に浮かぶ光は明るいブースエリアとは違った雰囲気があり、作品の世界観に没入することができます。

ライブペイント・巨大ライブペイントエリア

巨大ライブペイント

デザインフェスタの中でも特に注目されるエリアです。

2日間かけて作品が完成するライブペイントでは、アーティストが作品を生み出す瞬間を間近で体感できます。

ワークショップエリア

ワークショップ

アーティストやクリエイターと一緒にものづくりを体験できるエリアです。

絵画やクラフト、アクセサリー制作など、幅広いジャンルの体験を通して”造る楽しさ”を気軽に味わえるのが魅力です。

ショーステージ・パフォーマンスエリア

ショーステージ

ショーステージでは、音楽やファッションショー、ダンスなど、ジャンルを超えた表現が次々に繰り広げられます。

屋内と屋外にあるパフォーマンスエリアは、演奏や演劇など、多彩な表現に出会うことができます。

フードエリア

キッチンカー

他のイベントではなかなか味わえない、オリジナルメニューやこだわりの料理を提供するお店が集まります。

アートを楽しみながら、ほっと一息つける食のエリアです。

ワンコインランウェイ

ワンコインランウェイ

誰でも気軽にワンコイン（500円）で、当日飛び入り参加可能な夢のランウェイ。

お気に入りのコーディネートや自身の作品はもちろん、あなた自身も主役になれるステージは、多くの来場者様に人気のある体験型のエリアです。

■チケット販売情報

1日券 ...前売り：800円(税込)／当日：1,000 円(税込)

両日券...前売り：1,500円(税込)／当日：販売なし

※小学生以下のお客様は無料。

※両日券はオンラインのみ販売。

デザインフェスタオフィスやデザインフェスタギャラリー原宿ではオリジナルデザインの紙チケットをご購入いただけます。

電子チケットは各チケット会社にてお買い求めください。

詳細URL：https://designfesta.com/about-ticket/

■デザインフェスタギャラリー原宿

デザインフェスタギャラリー原宿

1998年、原宿にオープンしたデザインフェスタギャラリー原宿は「毎日がデザインフェスタ」をコンセプトにした、全てのアーティストのためのアートギャラリーです。

1日550円からご出展いただける小さな壁面のスペースから、個展やグループ展にもぴったりな展示室など大小70以上の展示スペースがあり、ワークショップやポップアップなど様々な用途でご利用いただけます。

さらに、ギャラリー内には自然とアートに囲まれたカフェ＆バーと、世界最大席数のお好み焼きレストランも併設しており、子供から大人まで一日中楽しめるスポットとなっております。

公式サイト：https://designfestagallery.com/

■DESIGN FESTA GALLERY PARIS

DESIGN FESTA GALLERY PARIS

DESIGN FESTA GALLERY PARISは、アート作品やオリジナル商品などを海外へ発信する場として、アーティストや企業の方々にご利用いただける貸しギャラリーです。

場所はノートルダム大聖堂やサント・シャペルがあるパリ発祥の地「シテ島」。徒歩10分圏内にはルーヴル美術館など数多くの観光名所が立ち並びます。

公式サイト：https://designfestagalleryparis.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

デザインフェスタ有限会社

担当者：佐藤・山野目・廣松

TEL：03-3479-1433

メール：press@designfesta.com

● 公式HP：https://designfesta.com/

● Instagram：https://www.instagram.com/designfesta/

● TikTok：https://www.tiktok.com/@designfestagallery

● X（旧Twitter）：https://x.com/designfesta