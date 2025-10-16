緊急避難はしご市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
緊急避難はしごとは何か？──命を守る最後の安全ライン
緊急避難はしごとは、火災・地震・その他の緊急事態において、建物の上層階から安全に避難するために使用される可搬型または固定型の避難器具である。主に集合住宅、高層ビル、オフィス、ホテル、病院などで導入されており、その設置や携行は多くの国や地域で法的義務やガイドラインとして規定されている。製品はステンレス鋼、アルミニウム、ナイロンなどの素材で構成され、軽量性・耐熱性・耐腐食性・耐荷重性が求められる。また、近年では子どもや高齢者でも簡単に使用できるよう設計された製品や、コンパクト収納型、バルコニー・窓枠対応モデルなど、ユーザーの多様なニーズに応じた製品開発が進んでいる。まさに「最後の命綱」として、確実に機能する信頼性と直感的な使用性が重要視されている。
市場ニーズはなぜ高まっているのか？成長の背景とは
LP Informationの調査レポート「グローバル緊急避難はしご市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/10175/emergency-escape-ladders）によれば、緊急避難はしごのグローバル市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5％で拡大し、2031年には1.5億米ドル規模に達する見込みである。この安定成長の背景には、都市化の加速による中高層建築物の増加、防災意識の向上、各国における避難器具設置義務の強化などがある。特にアジア太平洋地域では、高層住宅の新設と住宅密集エリアにおける安全対策強化が進んでおり、市場需要が拡大している。また、個人レベルでも防災用品としての備蓄ニーズが高まっており、通販や量販店を通じた購入が増えている点も見逃せない。法人市場と個人市場が並行して成長するという、稀有な二軸型市場構造を持つことも本製品の特徴である。
図. 緊急避難はしご世界総市場規模
図. 世界の緊急避難はしご市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
業界構造はどうなっているのか？競争の焦点とは
緊急避難はしご業界は、比較的成熟した市場でありながらも、製品品質・デザイン・安全機能などで差別化が進んでいる。2024年時点での主要プレイヤーには、Kidde、First Alert、X-It products、JOMY、Drabest、Naka、TENGER、Linhai Yiding、X1 Escape Ladder、Hui Bai（Shanghai）Industrialなどが挙げられ、上位10社で全体の約69％の売上シェアを占めている。このことは、一定のブランド信頼性と流通力を有する企業による寡占構造が形成されていることを示している。一方で、地域密着型の中小メーカーや新興企業も一定の市場を確保しており、OEM生産やカスタマイズ対応によって顧客ニーズに柔軟に応えている。今後は、法規制適合や第三者認証（CE、UL、消防認定など）の取得が参入障壁となり、信頼性の高い企業ほど競争優位を得やすい構図になると予想される。
将来に向けた成長ドライバーとは？──防災意識と法規制が市場を牽引
この市場を牽引する最大のドライバーは、「防災・減災意識の高まり」と「安全基準の強化」である。火災や自然災害の多発化により、住宅や事業所の避難設備への注目が高まり、緊急避難はしごの導入は“備えの標準装備”として認識され始めている。また、スマートシティや高層住宅開発の進展により、設計段階から避難経路の確保が義務付けられる事例も増えており、建築設計・設備会社と連携したソリューション提案が求められている。今後は、軽量化・コンパクト化・自動展開機能など、ユーザー利便性を高める革新技術の開発も加速すると見込まれる。成熟市場に見えて、実は高付加価値化・高機能化の余地を残すこの業界は、製品設計力と安全技術を強みに持つ企業にとって、有望な成長フィールドとなるだろう。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Fixed Type
Portable Type
用途別セグメント：
Residential
Commercial
Industrial
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
