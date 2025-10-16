【新商品】たまごっちパラダイス用、AR低反射保護フィルム新発売！外でも画面がくっきり見えるクリアタイプの上位版◎白みを抑えて色鮮やかに。低反射だからSNS配信者にもおすすめ。指紋防止・気泡防止で高透過

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド） 」は、人気の携帯デバイス『Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）』専用のAR低反射（アンチリフレクション）保護フィルムを2025年9月に発売いたしました。

外出先でも画面がくっきり見える高透過AR低反射（アンチリフレクション）仕様。

光の映り込みを抑えて色を鮮やかに再現し、屋外プレイはもちろん、SNS配信時の映り込み対策にも最適です。

指紋防止・気泡防止・ハードコート加工を備えた日本製フィルムです。専用設計で、「やはり専用フィルムのほうがいい。厚みやクリア感が違う」と多くのユーザーから高評価を得ています。

同シリーズのクリアタイプはAmazonでベストセラーを獲得。

新登場のAR低反射タイプについても、より多くの方に快適さを実感していただけることを期待しています。

■ 製品概要

商品名：Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）用 保護フィルム（AR低反射・アンチリフレクション）B1755

タイプ：高透過率のAR低反射タイプ

セット内容：『保護シート1枚』『拭き取りシート』『クリーニングクロス』『ホコリ除去シール』の4点。

発売：2025年9月

販売：Amazon・楽天市場BELLEMOND公式ショップ

参考価格：898円

※時期により価格が変動する場合があります

■ 製品特長

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/735C7F9C-E336-4D3A-BF3C-16DD8CCADA7A?channel=PRT-B1755-tamapara楽天市場公式ショップ :https://amzn.asia/d/cZJRWe6【1】外でも見やすいAR（アンチリフレクション）低反射仕様ARタイプは、高透過率を重視した光沢フィルム。タイプ別機能

通常のクリアタイプでは光の反射により白みが出やすいですが、AR（アンチリフレクション）構造により光の映り込みを抑制。

屋外でも色鮮やかで見やすく、「ただでさえ暗い画面のたまごっちにはこのフィルムが最適でした」と好評です。

【2】Tamagotchi Paradise専用・実機検証済の最適サイズ設計

実機検証による専用サイズ設計で、傾斜のある画面にも自然に密着。

フィルムが浮きにくく、美しい仕上がりを実現します。貼り付け時は中央位置を合わせることで、より美しく仕上がります。

浮きを防ぐために画面よりわずかに小さめに設計

【3】指紋防止コーティングで清潔＆クリアな表示指紋や皮脂が付きにくい防汚コートにより、汚れても軽く拭くだけでクリアに。いつでもきれいな画面を維持できると高評価です。【4】傷に強いハードコート加工高硬度ハードコート層が、日常使用での擦れやひっかきを防止。【5】気泡防止で簡単に貼れる設計

吸着面には特殊シリコン樹脂を採用。

自然に気泡が抜けるため、初めてでもストレスなく貼り付けできます。

【参考】貼り付け方法（動画あり）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FJPY2KRjuA8 ]

■ 充実のセット内容

『保護シート1枚』・『拭き取りシート』・『クリーニングクロス』・『ホコリ除去シール』が付属。

貼り付けをサポートするセット内容で、誰でもきれいに仕上げられます。

■ ユーザーレビューより抜粋

ユーザーより以下の様なお喜びの声をいただいています。

「厚みやクリア感が違って満足しています」

「特殊な形状なので専用品があって助かる」

「ただでさえ暗い画面のたまごっちには、このフィルムが最適でした」

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/