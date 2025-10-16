【2周年の感謝を込めて】大丸・松坂屋アバター販売公式　2周年記念　衣装セール＆VRChatイベント開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店（以下、当社）メタバース事業は、「メタバースで活躍するクリエイターを企業として支援し、成長するモデルを構築したい」という考えのもと、2023年10月17日、百貨店業界初となるオリジナル3Dアバター発売を皮切りに、オリジナル3D衣装の販売、VRChat内でのオリジナルワールド公開など、メタバース空間での取り組みを行ってきました。

この度、大丸・松坂屋オリジナル3Dアバター販売開始2周年の感謝を込めて、「2周年記念 衣装セール＆VRChatイベント」を開催いたします。

2周年記念 衣装セール

大丸・松坂屋アバターをご愛用いただいている皆様への感謝を込めて、アバター販売開始から2周年を記念し、BOOTH「大丸・松坂屋アバター販売公式」にて、３日間限定で販売開始後初！となる3D衣装セールを実施します。30種の衣装を通常商品価格から50％OFFにて販売します。

セール期間：

2025年10月17日(金)0:00～2025年10月19日(日)23:59

内容：BOOTH「大丸・松坂屋アバター販売公式」で販売中の3D衣装 30種が通常商品価格から50%OFF

※BOOTHページ更新作業のためセール実施前後の以下の期間中、セール対象衣装が販売休止となります。

１.10月16日(木)15:00～23:59まで

２.10月20日(月) 0:00～10月21日(火)12:00 まで

※セール対象の商品は下記画像に記載

※オリジナル3Dアバターはセール対象外

BOOTH「大丸・松坂屋アバター販売公式」

URL：https://dm-avatar.booth.pm/

※外部サイトに遷移します

オリジナル3D衣装の対応アバターを拡大！

これまでの当社オリジナル3D衣装がVRChatで人気のアバター４種に着せ替え対応可能に！

アバター販売開始から2周年を記念し、VRChatで人気のアバター４種に着せ替え対応を可能にするべくオリジナル3D衣装の対応アバターのラインナップを拡大します。（オリジナル3D衣装のデザインは現在販売しているデザインのみ。新デザインではありません。）

これまでオリジナル3D衣装は大丸・松坂屋オリジナル3Dアバターのみに対応していたため、VRChatで人気のアバター４種に着せ替え対応可能にすることで、より多くのVRChatユーザーに当社オリジナル3D衣装シリーズを楽しんでいただくことが可能になります。

販売開始日時：10月21日(火) 12:00~

※価格は当社BOOTHページ「大丸・松坂屋アバター販売公式」をご確認ください。

追加対応するアバター：狛乃、しなの、真央、マヌカ

対応アバター拡大 担当クリエイター

大丸・松坂屋アバター販売公式 2周年記念イベント

オリジナル3Dアバターの販売開始から２周年を記念し、アバターユーザーの皆様への感謝を伝えるイベントを開催します。イベントにお越しいただいた方には２周年を記念したオリジナル3Dグッズ「百貨戦隊DMレンジャーバッジ」を配布いたします。

イベント内ではメタバース事業の今後の取り組みについて先行してお知らせいたします。皆様のご参加をお待ちしております。

※「百貨戦隊DMレンジャーバッジ」イメージ

・開催日時：10月17日(金)21:00～22:00

・場所 ：VRChat内 特設ワールド Group+形式のインスタンス

●参加方法：以下のURLからVRChatグループ【百貨戦隊DMレンジャー】にご参加の上、グループ＋インスタンスにお入りください。

・インスタンス開場時間：21:00（予定）

・グループURL：https://vrc.group/DMO.4057

※外部サイトに遷移します

※ご入場までお待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。

※本イベントは PC（デスクトップモード、PCVR）での開催となります。

●お問い合わせ：大丸 ・松坂屋アバター販売公式の公式 X（@dm_avatar）