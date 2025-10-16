日本初サウナ付きドライヘッドスパ専門店「リセラボ」が、千葉・市原に新店オープン

写真拡大 (全3枚)

株式会社マフモ

東京・三軒茶屋の1号店を皮切りに、「新宿テルマー湯」「豊島園 庭の湯」など続々と“睡眠ヘッドスパ”を展開してきたRESET LABORATORY（リセラボ）は、このたび千葉県市原市の大型温浴施設「天然温泉 湯舞音（ゆぶね） 市原ちはら台店」内に新店舗をオープンいたします。



出店先となる「湯舞音 市原ちはら台店」は、天然温泉や2種類のサウナ、レストラン、リラクゼーションスペースを備えた総合温浴施設。



もりまちちはら台モール内に位置し、ショッピングや食事とあわせて気軽に立ち寄れるロケーションが魅力です。



広々とした無料駐車場（約600台）も完備しており、週末のリフレッシュスポットとしても注目を集めています。




なぜ「湯舞音 市原ちはら台店」なのか？

- 温浴×サウナの“土台”が強い：男女浴室に2種類のサウナを完備。熱波師によるイベント「YUBUNEPPA!」なども開催され、サウナーが満足できる環境が整っています。リセラボの“寝落ち続出”ヘッドスパと相性抜群です。
- アクセス & 利便性：市原市ちはら台南2-32-10（もりまちちはら台モール内）。駐車場600台・駐輪場340台のゆとりで、クルマでも気軽に立ち寄れます。
- ロングアワーで回復導線：施設は9:00～24:00。平日夜の“仕事帰りリカバリー”から、週末の温浴→ヘッドスパ→食事までワンストップ。家族にもやさしい導線です。


ロウリュサウナ

キューブサウナ

🧖 夢のコラボ：温浴×サウナ×ヘッドスパ×揉みほぐし

湯舞音の天然温泉＆サウナで血流を促進 → リセラボ独自の“睡眠ヘッドスパ”で脳を休める → 本格“揉みほぐし”で全身のコリ・だるさをケア。



これらの組み合わせで慢性的な疲労まで立体的にリセットします。


※湯舞音は熱波イベント等にも注力。


💺 提供メニュー（例）
- 30分（頭のみ）：5,000円
- 60分：7,480円　１. 頭＋首・肩・肩甲骨・デコルテ／２. 頭30分＋背面30分（首・肩・肩甲骨・背中・腰・骨盤・デコルテ）
- 90分（頭60分＋背面30分）：11,180円
- 120分（頭60分＋背面60分＋足＋腕）：14,880円※上記は参考価格。確定版は店舗正式リリースに準拠します。

💡 RESET LABORATORYが挑む3つの社会課題

睡眠負債解消
日本は先進国でも最低水準の睡眠時間。ヘッドスパと揉みほぐしを組み合わせ、“質の高い休息”を広めることで、生産性の向上を支援。


新しい“第三の場所”の創造
自宅でも職場でもない、脳と身体をリセットできるサードプレイスを都市部に提供。温浴施設と掛け合わせることで日常を超えた休息体験を提案。


“ヘッドスパ文化”の普及拡大
美容・リラクゼーション目的だけでなく、“肉体的・精神的ケア”としてヘッドスパや揉みほぐしを日常に取り入れる新しい文化を根付かせる。



🏬 店舗概要（リセラボ）

店舗名：RESET LABORATORY 湯舞音 市原ちはら台店


所在地：千葉県市原市ちはら台南2丁目32-10 「天然温泉 湯舞音 市原ちはら台店」内（もりまちちはら台モール）


オープン日：2025年10月20日（月）


営業時間：13:00～22:00（最終受付21:15）※運用により変更の場合あり


定休日：不定休（施設に準拠）


予約方法：公式ウェブサイト／お電話／湯舞音 市原ちはら台店 受付


公式サイト：https://resetlabo.net/(https://resetlabo.net/)



🏞 施設概要（参考：天然温泉 湯舞音 市原ちはら台店）

住所：〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南2丁目32-10（もりまちちはら台モール内）


営業時間：9:00～24:00


設備：天然温泉・2種サウナ・レストラン「湯舞音’s kitchen」（キッズスペースあり）ほか


駐車場：無料600台／駐輪場340台


公式サイト：https://yubune-ichihara.jp/(https://yubune-ichihara.jp/)


💬 代表コメント

「千葉エリアのハブとなる湯舞音 市原ちはら台店に出店でき、大変光栄です。



天然温泉・2種サウナ・熱波イベントが充実する同施設とのコラボにより、リセラボの“睡眠ヘッドスパ”と“揉みほぐし”の相乗効果を最大化。



仕事帰りにも休日にも、“最短で深く休める時間”をお届けします。」

- 株式会社マフモ 代表取締役 菊池 将史



会社概要

会社名：株式会社マフモ


代表者：代表取締役 菊池 将史


所在地：東京都世田谷区太子堂2-12-1 ダイムタワーB1


事業内容：ヘッドスパ専門店「RESET LABORATORY」の運営


URL：https://resetlabo.net/(https://resetlabo.net/)


本件に関するお問い合わせ先

株式会社マフモ 「RESET LABORATORY」広報担当：半田


TEL：03-6825-0111


MAIL：info@mafumo.tokyo