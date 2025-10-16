実写映画「秒速５センチメートル」の劇中音楽をプラネタリウムで楽しめるコンサートが開催。

GRT株式会社

10月10日公開の実写映画『秒速5センチメートル』の音楽を担当した音楽家・江崎文武が映画のサウンドトラックコンサートを多摩六都科学館プラネタリウムにて開催する。

⁡

実写映画「秒速5センチメートル」は、新海誠氏の原作、奥山由之監督が実写映画化した注目作。

10月14日発表の映画観客動員ランキング（興行通信社調べ）によると、10月10日の公開初日から祝日を含む公開4日間で38万人を動員し、2位にランクインするなど関心が集まっている。

本作では、江崎文武が劇伴を担当し、原作や脚本、世界観に触れ、奥山監督との対話を通じて楽曲が紡がれていった。

⁡

この公演は、本作の楽曲のみで構成される初のコンサートとなる。会場は多摩六都科学館プラネタリウムで、直径27.5mのドームに映し出される1億4000万個の星々を眺めながら、江崎文武の生演奏を楽しむことができる。

11月2日・11月3日それぞれ2ステージの公演が開催される。チケットは10月17日(金)18時よりイープラスにて先着先行販売となっている。

＜公演情報＞

タイトル：江崎文武 実写映画 秒速5センチメートル サウンドトラックコンサート

日時：2025年11月2日(日) ｜11月3日(月・祝)

1st公演 開場17:10 開演17:30 ｜ 2nd 公演 開場19:00 開演19:30 (両日同じ)

会場：多摩六都科学館プラネタリウム

主催：GRT株式会社｜ステッチ株式会社

共催：多摩六都科学館

■チケット発売

全席指定 前売り券 \6,800(税込)

全席指定 当日券 \7,800(税込) *システム手数料別

販売リンク：https://eplus.jp/ayatake-ezaki/

11月2日(日)公演はすでに発売中

11月3日(月・祝)公演は10月17日(金)18時より発売開始

お問い合わせ:

info@grtcoltd.com

＜江崎文武 プロフィール＞

音楽家。1992年 福岡市生まれ。映画『秒速5センチメートル（実写版）』『#真相をお話しします』『ホムンクルス』などの音楽を手がけるほか、WONKのキーボーディストとしても活動。King Gnu、Vaundy、米津玄師らの作品にレコーディングで参加。NHK FM「江崎文武のBorderless Music Dig!!」のパーソナリティを務めるほか、文學界「音のとびらを開けて」、西日本新聞「音聞」にて連載を執筆中。