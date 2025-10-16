【創業65周年】葬儀の常識を変える1日！“楽しく学べる終活フェス”を浦和で開催｜博愛社（オーロラ・ホール浦和：JR浦和駅西口徒歩3分） もしもの前に「笑顔で備える」新しい終活体験

株式会社 博愛社

※イベントチラシ※画像：右下抽選券はお一人様に付き1枚限り。ご来場時は印刷してお持ちください。

ー今回のイベントテーマー

「終活＝暗い話」ではなく、「家族を守るための前向きな一歩」として、どなたでも気軽に楽しめる1日をお届けします。どうぞお気軽にお越しください。

ーイベント概要ー

名称：秋の葬儀相談会 in オーロラ・ホール浦和

日時：2025年11月7日（金）11:00～15:00

会場：オーロラ・ホール浦和（さいたま市浦和区高砂2-1-15／浦和駅西口徒歩3分）

入場料：無料（予約不要）

※駐車場のご用意はございません。

ーメインイベントー

心寄り添う3つの学びセミナー（参加無料・予約不要）

１.海洋散骨セミナー 12：00～12：30

講師：株式会社SPICESERVE／海洋散骨ディレクター 入山一巳 氏

──「ありがとうを海へ」新しいお別れのカタチを学ぶ。

２.ペット葬セミナー 12：30～13：00

講師：つむぎ舎 代表 吉野健太郎 氏

──家族同様のペットに、後悔のないお見送りを。

３.遺言・相続セミナー 13：00～14：00

講師：税理士法人チェスター 大宮事務所

代表税理士 大槻智也 氏

──“家族を守る”ために知っておきたい基礎知識。

！！復活しました！！

★★秋の大抽選会＆来場特典★★

14：00～ 実りの秋にうれしい豪華景品を収穫しよう！

・三越伊勢丹の高級おせち

・ロイヤルパインズホテル食事券（2万円分）

・ブランド和牛食べ比べセット

・全国お取り寄せグルメ など

さらに、プロカメラマンによる「メモリアルフォト撮影体験」や、魚沼産コシヒカリの“お米枡すくい取り”も！

SNSでも話題！「葬儀屋のドレミの歌」が人気急上昇中

TikTokではフォロワー1,400人超えの「博愛社公式アカウント」が注目を集め、“日本一信頼される葬儀社”として明るく前向きな情報発信を行っています。

また、YouTube「オーロラチャンネル」では登録者数1,700人を突破。“お葬式のリアル”や“終活のホント”を分かりやすく紹介中です。

LINE友だち限定で、お得な入会特典付きの「オーロラクラブ」も受付中！

イベント担当者コメント

「“もしもの時”を考えるのは怖いことではなく、大切な人を想う“やさしい準備”です。ご家族で笑顔で学べる1日にしていただけたら嬉しいです。」

――株式会社 博愛社 イベント企画 ――

お問い合わせ先

株式会社 博愛社

オーロラ・ホール浦和

埼玉県さいたま市浦和区高砂2-1-15

TEL：0120-021-879

公式サイト：https://www.hakuaisha.jp

・YouTube公式チャンネル：https://youtube.com/channel/UC3al5rkqdSaxi0OVYR_z5QQ?si=lxfJjfk1NUsnx87Q

・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/hakuaisha?igsh=eXZiY2FtODZuNG5x

・公式LINE: https://www.hakuaisha.jp/line/

【会社概要】

商号： 株式会社 博愛社

代表： 代表取締役社長 村上 武白（むらかみ たけあき）

本社所在地： 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-13-19 K2ビル5F

創業： 1960年2月

創立： 1978年11月

事業内容： 葬祭事業・福祉事業・生花事業・宿泊事業

従業員数：グループ連結 200名