【創業65周年】葬儀の常識を変える1日！“楽しく学べる終活フェス”を浦和で開催｜博愛社（オーロラ・ホール浦和：JR浦和駅西口徒歩3分） もしもの前に「笑顔で備える」新しい終活体験
※イベントチラシ
※画像：右下抽選券はお一人様に付き1枚限り。ご来場時は印刷してお持ちください。
ー今回のイベントテーマー
「終活＝暗い話」ではなく、「家族を守るための前向きな一歩」として、どなたでも気軽に楽しめる1日をお届けします。どうぞお気軽にお越しください。
ーイベント概要ー
名称：秋の葬儀相談会 in オーロラ・ホール浦和
日時：2025年11月7日（金）11:00～15:00
会場：オーロラ・ホール浦和（さいたま市浦和区高砂2-1-15／浦和駅西口徒歩3分）
入場料：無料（予約不要）
※駐車場のご用意はございません。
ーメインイベントー
心寄り添う3つの学びセミナー（参加無料・予約不要）
１.海洋散骨セミナー 12：00～12：30
講師：株式会社SPICESERVE／海洋散骨ディレクター 入山一巳 氏
──「ありがとうを海へ」新しいお別れのカタチを学ぶ。
２.ペット葬セミナー 12：30～13：00
講師：つむぎ舎 代表 吉野健太郎 氏
──家族同様のペットに、後悔のないお見送りを。
３.遺言・相続セミナー 13：00～14：00
講師：税理士法人チェスター 大宮事務所
代表税理士 大槻智也 氏
──“家族を守る”ために知っておきたい基礎知識。
！！復活しました！！
★★秋の大抽選会＆来場特典★★
14：00～ 実りの秋にうれしい豪華景品を収穫しよう！
・三越伊勢丹の高級おせち
・ロイヤルパインズホテル食事券（2万円分）
・ブランド和牛食べ比べセット
・全国お取り寄せグルメ など
さらに、プロカメラマンによる「メモリアルフォト撮影体験」や、魚沼産コシヒカリの“お米枡すくい取り”も！
SNSでも話題！「葬儀屋のドレミの歌」が人気急上昇中
TikTokではフォロワー1,400人超えの「博愛社公式アカウント」が注目を集め、“日本一信頼される葬儀社”として明るく前向きな情報発信を行っています。
また、YouTube「オーロラチャンネル」では登録者数1,700人を突破。“お葬式のリアル”や“終活のホント”を分かりやすく紹介中です。
LINE友だち限定で、お得な入会特典付きの「オーロラクラブ」も受付中！
イベント担当者コメント
「“もしもの時”を考えるのは怖いことではなく、大切な人を想う“やさしい準備”です。ご家族で笑顔で学べる1日にしていただけたら嬉しいです。」
――株式会社 博愛社 イベント企画 ――
お問い合わせ先
株式会社 博愛社
オーロラ・ホール浦和
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-1-15
TEL：0120-021-879
公式サイト：https://www.hakuaisha.jp
――――――――――
・YouTube公式チャンネル：https://youtube.com/channel/UC3al5rkqdSaxi0OVYR_z5QQ?si=lxfJjfk1NUsnx87Q
――――――――――
・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/hakuaisha?igsh=eXZiY2FtODZuNG5x
・公式LINE: https://www.hakuaisha.jp/line/
【会社概要】
商号： 株式会社 博愛社
代表： 代表取締役社長 村上 武白（むらかみ たけあき）
本社所在地： 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-13-19 K2ビル5F
創業： 1960年2月
創立： 1978年11月
事業内容： 葬祭事業・福祉事業・生花事業・宿泊事業
従業員数：グループ連結 200名