AIが角度補正までするEC特化の画像生成SaaS「Revela AI」の無料体験および先行招待プログラムを開始

ECサイト制作およびWebマーケティング支援を手掛ける株式会社ゴーフォワード（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：遠藤 孝輔）は、AIが商品写真の角度補正と背景除去を全自動で行う、Eコマース事業者向けSaaS「Revela AI（リヴィラ エーアイ）」の提供を開始します。

本日2025年10月20日より、サービスの核心機能を試せる「無料体験」と、正式リリースに先駆けて特別価格で利用できる「先行招待プログラム」の受付を開始いたします。

公式サイト： https://revela-ai.com/

EC運営の現場に潜む「加工できない」という課題

ネットショップの売上を左右する商品写真。

しかしその制作現場では、

「手持ちの写真の品質がバラバラ」

「スマホで手軽に撮ったが、角度が悪くそのままでは使えない」

「複雑な形状で、背景の切り抜きに膨大な時間がかかる」

といった、いわゆる"ボツ写真"の扱いに多くの時間とコストが費やされています。

結果として、撮り直しを依頼するコミュニケーションコストが発生したり、加工を諦めてサイト全体の品質が低下したりと、多くの事業者が深い悩みを抱えていました。

「Revela AI」は、この「加工できないレベルの素材写真」を起点に、ECサイトで即戦力となる商品画像を生み出すことで、撮影の失敗や手作業の限界といった課題を根本から解決するために開発いたしました。

「Revela AI」の特徴は切り抜きだけじゃない、AIによる自動角度補正

「Revela AI」の最大の特徴は、単なる背景除去ツールではない点にあります。

元画像ワンクリックで生成1.AIによる自動角度補正

手で持って撮影したことで歪んでしまった商品や、斜めから撮影された写真でも、AIが被写体を3D的に認識。ECサイトに最も適した真正面"からのアングルに自動で補正します。

元画像ワンクリックで生成2.高精度な背景除去

商品の細かなディテールや、複雑な形状も正確に認識し、自然で美しい切り抜き画像へと仕上げます。

元画像ワンクリックで生成3.撮影スキル・機材不要複雑な柄も抽出します推論し映っていない箇所も生成できます

高価な一眼レフや照明機材はもう必要ありません。スマートフォンで撮影した写真からでも、AIがプロ品質の画像へと高画質化します。

これにより、これまで「撮り直し」や「長時間の加工作業」に費やしていた時間を大幅に削減し、EC事業者はより売り上げアップの施策に集中できるようになります。

ローンチプランについて

この度のサービス開始にあたり、より多くの事業者に「Revela AI」の価値を体感いただくため、2つのプランを用意しました。

無料体験プラン

価格: \0

クレジットカード登録不要で、3枚までの画像生成を無料でお試しいただけます。

サービスの核機能である「AI背景除去＋正面化」や高画質ダウンロードを体験できます。

先行招待プログラム

先行ユーザー限定の特別価格でご提供

正式リリースに先立ち、サービスを本格的に活用し、共に改善を進めていただけるパートナー企業様を招待制で募集します。

毎月100枚までの画像生成が可能なプランを、特別な条件でご提供します。

ご興味のある事業者様は、公式サイトよりお問い合わせください。

株式会社ゴーフォワードについて

株式会社ゴーフォワードは、「KEEP GO FORWARD」をコンセプトに掲げ、テクノロジーで事業者様を支援するWeb制作・開発会社です。Eコマース領域における深い知見を活かし、サイト構築からマーケティング、業務効率化まで、クライアントの事業成長を包括的にサポートしています。

