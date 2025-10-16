東京タワー眺望確約、隠れ家邸宅の個室など「OZの超プレミアム席」で、記念日を一生の思い出に。

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）が運営する「OZmall（オズモール）（会員数450万人）では、10/16（木）に「OZの超プレミアム席」特集をリリースいたします。予約画面の「写真で見たままの素敵な席」で、記念日を一生の思い出に。憧れホテルの「東京タワー眺望席」、隠れ家邸宅の「離れ貸切席」、クルーズ船の「プライベートデッキ貸切個室」など、記念日のプロ・オズモール編集部が、東京・横浜・大阪のレストランから選び抜いた特別な17の舞台へとご案内。珠玉の時間がここにあります。

◆詳しくはこちら

首都圏版 https://www.ozmall.co.jp/birthday/restaurant/spseat/

大阪版 https://www.ozmall.co.jp/birthday/restaurant/spseat/osaka/

◆超プレミアム席の選定方法

１ オズモール編集部、記念日プロジェクト内・アンバサダーが厳選

２ 現地確認・口コミチェック

３ 超プレミアム席の決定

◆超プレミアム席・アンバサダー紹介

・インテリア・空間のプロ 編集T.M.

・この道15年。トレンドに詳しい 編集E.U.

・町場からホテルまでお任せ 編集M.K.

・オズモール編集部・記念日プロジェクト

OZの超プレミアム席：首都圏版

写真左から アンティカ オステリア デル ポンテ「個室席」、アイアン・ベイ「プライベートダイニング（個室）席」、International cuisine subzero「窓際特別席」

［東京／丸の内］アンティカ オステリア デル ポンテ「個室席」

丸ビル最上階＝東京夜景がほしいまま。非日常のクラシカル個室へ

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/206/seat/

「OZの超プレミアム席」を予約できるプラン例／【プロポーズ】Wメインなど全9皿+シャンパンボトル+アニバーサリーケーキ(個室確約・3/1～) 1名69000円

［横浜／みなとみらい］ウェスティンホテル横浜／アイアン・ベイ「プライベートダイニング（個室）席」

薔薇のシャンデリアの下で。横浜の夜を彩るラグジュアリー空間

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/8312/seat/

「OZの超プレミアム席」を予約できるプラン例／【ディナー】Smoke & Fire 前菜やWメイン・デザートなど豪華7皿+乾杯シャンパン+メッセージプレート(個室確約) 通常 1名21500円⇒2%OFF 1名 21000円

［横浜／日本大通り］International cuisine subzero「窓際特別席」

横浜港上の特等席。きらめく夜景に船の往来、時を忘れて浸り切る

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/73/seat/

「OZの超プレミアム席」を予約できるプラン例／【A course】旬の素材を活かした前菜やパスタを堪能 全10皿+メッセージプレート(平日3組限定窓際席確約) 1名14000円

写真左から Q.E.D.CLUB グリルルーム「カウンター席」、ザ・クルーズクラブ東京「特別個室」、HARMONY「東京タワー方面・窓席」

［東京／恵比寿］Q.E.D.CLUB グリルルーム「カウンター席」

1組貸切、まさに隠れ家。恵比寿の地に佇む、心安らぐ庭園ビュー

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/404/seat/

「OZの超プレミアム席」を予約できるプラン例／【ランチ】フォアグラ＆オマール海老を使った特選牛コース7皿+メッセージプレート(1組限定・貸切) 1名12100円

［東京／天王洲アイル］ザ・クルーズクラブ東京「特別個室」

告白の舞台は東京湾。プライベートデッキ独占の個室で忘れ得ぬ夜

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/88/seat/

「OZの超プレミアム席」を予約できるプラン例／【プロポーズにおすすめ】フルコース×食後個室ナイトクルーズへ+フリードリンク+食後クルーズ個室貸切＆花束 1名29000円

［東京／汐留］ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留／HARMONY「東京タワー方面・窓席」

汐留×高層階でこの夜を。東京タワーが祝福する光きらめく特等席！

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/1062/seat/

「OZの超プレミアム席」を予約できるプラン例／東京タワー側窓席確約★摩天楼ディナー+ホールケーキ+メッセージプレート(特集限定！タワー側席) 1名18000円

写真左から タワーズバー「ベロビスト」「ペアシート “シンフォニー”席」、DRIFTWOOD「プレミアムソファ席」、BVLGARI GINZA DOLCI ／ BVLGARI GINZA BAR「特別ソファ席」

［東京／渋谷］セルリアンタワー東急ホテル／タワーズバー「ベロビスト」「ペアシート “シンフォニー”席」

真紅の舞台でふたりきり。渋谷上空×大人空間で、秘密のバータイム

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/345/seat/

「OZの超プレミアム席」を予約できるプラン例／【ルガール エレガンテ】フルーツ盛り合わせ×2人だけの眺望+シャンパーニュボトル+ラグジュアリーソファ確約(2名限定) 1名35000円

［東京／浜松町］フェアモント東京／DRIFTWOOD「プレミアムソファ席」

43階に誕生。都会のパノラマに心躍る、空に浮かぶソファ空間

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/10567/seat/

OZの超プレミアム席を予約できるプラン例／★全7皿シグネチャーコースディナー+シャンパン+アニバーサリープレート可(プレミアムソファ席) 1名20000円

［東京／銀座］BVLGARI GINZA DOLCI ／ BVLGARI GINZA BAR「特別ソファ席」

息を呑むほど美しい。店内唯一の上質ソファで、お姫様気分の午後を

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/10769/seat/

OZの超プレミアム席を予約できるプラン例／ブルガリ ギンザ ドルチ アフタヌーンティー/スイーツ+カフェフリー(ソファ席確約・女子会に) 1名12500円

写真左から ル・ノルマンディ「プロポーズプラン特別席」、Dining ＆ Bar TENQOO「東京駅側窓際席」、オリエンタルラウンジ「窓側眺望席」、中国料理「カリュウ」「特別室天空個室」

［横浜／日本大通り］ホテルニューグランド／ル・ノルマンディ「プロポーズプラン特別席」

豪華客船を模した優雅なダイニング、ふたりのドラマな旅の始まり

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/78/seat/

OZの超プレミアム席を予約できるプラン例／【プロポーズディナー】Wメインのフレンチフルコース+ロゼシャンパン+夜景席確約＋12本のバラ 1名29000円

［東京／丸の内］ホテルメトロポリタン丸の内／Dining ＆ Bar TENQOO「東京駅側窓際席」

東京駅舎や鉄道の往来・・・東京駅上だけの夜景に浸れる夢シート

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/1185/seat/

OZの超プレミアム席を予約できるプラン例／【東京駅側窓際席★記念日ディナー】選べるアニバーサリーケーキ+ハーフボトルシャンパーニュ+東京駅側窓際席+メッセージ 1名20000円

［東京／日本橋］マンダリン オリエンタル 東京／オリエンタルラウンジ「窓側眺望席」

空と街が出会う、東京一望のラウンジ。時が美しく流れるひとときを

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9233/seat/

OZの超プレミアム席を予約できるプラン例／【平日｜窓側眺望席確約オータムハーベストアフタヌーンティー】+20種カフェフリー+グラスシャンパーニュ(1日1組限定) 1名12650円

［横浜／みなとみらい］ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル／中国料理「カリュウ」「特別室天空個室」

扉の向こう、天空に浮かぶTHE特別室。180度の横浜美景を円卓で

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/205/seat/

OZの超プレミアム席を予約できるプラン例／【特別個室「天空」確約!プロポーズプラン】中国料理ディナー7皿+乾杯シャンパンなど4杯+薔薇12本の花束(1日1組限定) 1名48000円

OZの超プレミアム席：大阪版

写真左から ラウンジ＆バー adee「コーナービューシート」、STARDUST「絶景！窓際席」、FaRo「夜景確約VIPシート」、スペシャリティレストラン 「マルメゾン」「東側窓際席」

［大阪／梅田］インターコンチネンタルホテル大阪／ラウンジ＆バー adee「コーナービューシート」

迎えるのは夕景一望の絶景席。きらめく舞台に心高鳴る、この夜に乾杯

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9478/seat/

OZの超プレミアム席を予約できるプラン例：【生ハムハモンイベリコとボトルシャンパーニュを特別席で堪能】(1日1組限定／コーナービューシート確約) 1名12500円

［大阪／梅田］STARDUST「絶景！窓際席」

丸窓の先には夕暮れの空。ゆらめくシネマティックな美景ふたりじめ

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/6135/seat/

OZの超プレミアム席を予約できるプラン例／【Constellation】特選牛フィレ肉に魚料理、パスタなど全6皿+乾杯酒+ホールケーキ+花束+空中庭園展望台入場券(窓側席確約) 通常 1名16000円⇒25%OFF 1名12000円

［大阪／梅田］FaRo「夜景確約VIPシート」

静けさと、パノラマ夜景に浸りきる。優雅なくつろぎ、VIPシートへ

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/8061/seat/

OZの超プレミアム席を予約できるプラン例／【Corso Special+】能登牛フィレやオマール海老にトリュフ全11品+1ドリンク+特製記念日ケーキ(夜景確約VIPシート席/ディナー) 1名17100円

［大阪／梅田］ホテル阪急インターナショナル／スペシャリティレストラン 「マルメゾン」「東側窓際席」

古城を彷彿とさせるクラシカル空間×華やか演出。大切な夜が特別に

席の詳細はこちら：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/6462/seat/

OZの超プレミアム席を予約できるプラン例：【記念日プラン・東側窓際席】25階からの夜景×炎の演出デザート+乾杯スパークリング+花束＆記念撮影(トロワ／9～11月) 1名20000円

■OZmallとは？ https://www.ozmall.co.jp/(https://www.ozmall.co.jp/)

「OZmall」は、1996年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine」 のWEB版としてスタート。独自の編集力を活かした特集記事や、高級ホテル・レストラン・ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“女友達”と考えたサイト展開で、会員450万人の支持を獲得しています。

■リリースに関するお問合せ

スターツ出版株式会社 広報 白土（しらと）

TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp



ＰＤＦこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2034-187d4ffb7a768e97057ff7149d804b0a.pdf