個人投資家・テスタさん、moomoo証券ストア 表参道にて一日店長に就任決定！

世界2,700万人※1が認めた次世代投資アプリを提供するmoomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、2025年10月28日（火）に東京・表参道に「moomoo証券ストア 表参道」を開設いたします。

また同日、ブランドアンバサダーである俳優・松重豊さんをゲストに迎え、オープニングセレモニーの開催が決定しています。テープカットを通じて華やかな幕開けを予定しており、店舗紹介に加え、実際にサービス体験もしていただきます。加えて、学びと繋がりを提供するプログラムである「moomoo Academy(ムームーアカデミー)」の一環として、人気投資インフルエンサー・りりなさんによるセミナーや個人投資家・テスタさんの1日店長イベントの開催も決定いたしました。

テスタさんと交流できる、ここだけの体験イベント！

2025年11月1日（土）、個人投資家として絶大な人気を誇るテスタさんを「一日店長」として迎えた特別イベントの開催が決定いたしました。

テスタさん「一日店長」就任決定

本イベントでは、まず任命式を実施し、一日店長としての就任を公式にお披露目します。テスタさんご自身が来店者をお迎えし、ファンの皆さまと交流を楽しんでいただく場面も予定しています。また、当日限定トークセッションや質問・相談コーナー「教えて！テスタさん」、相場記憶比べ大会など投資初心者から上級者までお楽しみいただける多彩な内容をご用意しています。会場ではミニゲームや写真撮影会も行われ、来場者の皆さまが直接テスタさんと交流できる貴重な一日となります。

イベントは前半と後半に分かれており、先着順で入店できます。11月1日（土）12:00より店舗にて整理券を配布いたしますので、前半と後半、どちらのパートに参加したいか決めた上で、整理券をお受け取りください。写真撮影パートに関しては、どなたでもご参加いただけます。さらに、当日店舗にて口座開設を行ってくださった皆様には、エヌビディアやGoogle、Appleなど「人気株が最大10万円もらえるキャンペーン※2」も開催中ですので、ぜひご検討ください。

＜開催概要＞

日時：2025年11月1日（土） 13:00～15:00予定

整理券配布：同日12:00～

受付開始：12:30～

場所：moomoo証券ストア 表参道（東京都港区北青山3丁目11-7 Aoビル）

※本イベントは前半、後半それぞれ定員が30名です。来店者多数となった場合、より多くのお客様にご参加いただくために立ち見となる場合がございます。あらかじめご了承ください

＜テスタさん1日店長イベントの流れ＞

12:00～ 整理券配布

12:30～ 受付開始

◆前半パート

1. 1日店長任命式

2. トークセッション

3. 質問・お悩み相談コーナー「教えて！テスタさん」（※質問は事前募集いたします）

4. 写真撮影会＋グッズプレゼント（※このコーナーのみどなたでもご参加いただけます）

～お客様の入れ替えを行います～

◆後半パート

5. 投資AIデモンストレーション

6. 相場記憶比べ大会

7. 写真撮影会＋グッズプレゼント（※このコーナーのみどなたでもご参加いただけます）

※イベントの内容や時間、講師等は予告なく変更する場合があります

※お1人様、前半・後半どちらかのみご参加いただけます。整理券の配布はお1人様一枚までとなります

※質問はmoomoo証券のSNS、アプリコミュニティページで事前募集いたします。講師は投資のアドバイス等は行いませんので、あらかじめご了承ください

※写真撮影会は時間の制限がございますので、すべてのお客様のご要望にはお応えできません。あらかじめご了承ください

※オリジナルグッズは数に限りがございます

学びと繋がりを提供するプログラム「moomoo Academy」の今後のスケジュール

moomoo証券ストア 表参道が、従来の証券会社の店舗と違う、大きな理由の一つが「moomoo Academy」です。ここでは、投資を「学ぶ」だけでなく、みんなと知識を「共有」したり、有名な投資家やインフルエンサーと「つながる」ことで、新しい投資のあり方を一緒に作っていくことを目指しています。moomoo Academyは、単に知識を得る場所というだけではありません。より深い視点で投資の「なぜ？」や本質を探求し、これからの投資のトレンドを生み出していく中心地として機能します。訪れるたびに新しい体験が生まれ、投資と日常をつなぐ拠点として、日本での投資体験をリードして参ります。

今後予定しているプログラムのスケジュールは以下の通りです。

moomoo Academy 11月イベントカレンダー

なお、今後のスケジュールにつきましては、後日公開予定の専用ページにて随時更新してまいります。各プログラムの詳細や登壇者情報なども順次公開予定ですので、ぜひチェックしていただき、関心のあるテーマには気軽にご参加ください。投資を学び、語り合い、新たな視点を得るきっかけとしてご活用いただければ幸いです。



moomoo証券ストア 表参道について

住所：〒107-0061 東京都港区北青山3丁目11－7 Aoビル 1階

【営業時間】平日：10:00～21:00 土日祝：10:00～19:00

※休業日は年末年始（1/1、1/2：ビル休館日）

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,700万人(※1)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※2)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、24年末には国内で150万ダウンロード(※3)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。