ALPHA INDUSTRIESとJOURNAL STANDARD 別注MA-1が発売。

株式会社ベイクルーズ10月下旬より全国のJOURNAL STANDARDで発売開始

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD（以下JS）より、〈ALPHA INDUSTRIES（アルファインダストリーズ）〉との別注アイテムが登場いたします。

1959年にアメリカ・テネシー州で誕生し、ミリタリーウェアの代名詞として世界的な支持を得る〈ALPHA INDUSTRIES〉。

その代表モデルであるMA-1をベースに、都会的なムードへと再構築しました。

カラーは、フェードブラックを採用することで経年変化ではなく、古着とは異なる“デザインとしてのフェード”をテーマに製作。

ショート丈にフロントのハの字ジップがより”今”の空気を纏わせます。

本作は、トラッドなアイテムが増える今季の新たな別注企画として、JSが考える“現代のミリタリー”を提案したいという想いから実現しました。

〈ALPHA INDUSTRIES〉と試作と調整を重ね、理想的なフェードのムラ感と生地の風合いを追求した本作。

クラシックなMA-1のDNAを残しながらも、素材・カラー・ディテールすべてに新しい感性を注ぎ込んだ一着となっております。

展開店舗：JOUNAL STANDARD全店舗/オンラインストア

お問い合わせ先：JOUNAL STANDARD 表参道店MENS 03-6418-7961

アイテム詳細

身幅はタイトすぎず、着丈をややコンパクトに設定することで、トレンドを意識しつつ幅広いスタイルに馴染むバランスに仕上げました。

フロントにはシルバーのハの字ジップを採用。フェードブラックのボディに映えることで、ラグジュアリーな印象を演出します。

さらに、ブランドの象徴でもある袖のリボンには、定番のレッドに加えJS別注のブラックリボンをプラスしております。

ブランド概要

【ALPHA INDUSTRIES / アルファ インダストリーズ】

1959年にテネシー州・ノックスビルにて、米国防省から軍用ジャケットの見直しを依頼された事をきっかけに大きく知名度を広げたALPHA社。

質の良い素材が開発、検査される度にアルファ社はより高いデザイン性・品質性・信頼性のあるジャケットを作り、信頼を獲得してきました。

世界中にその製品を製造し販売してきただけではなく、米国軍の優良な供給者として、常に最先端なアイテムをデザインする先駆者としてのスタンダードを確立している、”KING OF MILITARY"。

企業概要

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/