この至福の香り、味わいもあとひと月。松茸会席で今だけの贅沢を。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

日本料理「KATO'S DINING & BAR」

『松茸会席・松茸御膳』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/kato/matsutake/

ホテルニューオータニ（東京）は、日本料理「KATO'S DINING & BAR」にて秋の味覚の代表格ともいえる「松茸」をふんだんに使用した『松茸会席』、『松茸御膳』を2025年11月13日（木）までの期間限定で提供します。日本料理 料理長の安西雄太が手がける、1か月限定の贅沢をご堪能ください。

群雄割拠の”食欲の秋”にあって異彩を放ち続ける、それが「松茸」。

季節ごとに美味しい旬の食材と出会い、四季の移ろいを五感で感じることが出来るのが、日本の食が誇る魅力のひとつです。なかでも秋には、さつまいもや栗、秋刀魚にぶどうに山の幸、海の幸まで、人々の心を掴んでやまない食材がずらり。そんな多くの”秋の味覚”の顔ぶれの中で、圧倒的な存在感を放つのが「松茸」。日本料理「KATO'S DINING BAR」では、その響きを耳にするだけで食欲をそそられる、秋を代表する味覚をふんだんに使用したメニューを、会席と御膳の2スタイルで提供します。贅を尽くしたその味わいは、お祝いの席や記念日、自分へのご褒美など、どんなシーンも彩ります。

こんなところにも松茸！多彩なアレンジで味わい尽くす、職人技光る秋の贅沢。

『松茸御膳』

「松茸」と聞いて思い浮かぶのは、「松茸ごはん」や「松茸の土瓶蒸し」の定番メニューだけという方も少なくないのでは。しかし、王道をゆく美味しさはもちろんのこと、せっかく松茸を食すなら、種々様々に味わいたいもの。『松茸会席』『松茸御膳』では、秋の味覚を存分にご堪能いただけるよう、前菜や煮物、そして御飯まで、たっぷりと松茸をあしらってご用意いたしました。季節の恵みを、繊細な職人技が何倍にも引き立てた特別な美味しさは、今ここでしか味わえない贅沢時間をお約束します。

多彩な味わいがきらめく中でも、やはり主役は「松茸御飯」。松茸の香ばしさと旨みがしっかりとご飯に染み込み、立ち上る湯気が一層香りを広げる贅沢なメニューは、変わらぬ人気を誇り毎年愉しみにこの時期を待つ方も多い一品です。

季節を彩る繊細な日本料理を銘酒と愉しむ、日本料理「KATO'S DINING & BAR」

日本料理「KATO'S DINING & BAR」料理長 安西雄太

日本料理「KATO'S DINING & BAR」では、厳選した旬の食材を、料理長 安西雄太をはじめとする熟練の職人が嗜好を凝らした繊細な一品をお愉しみいただけます。また、店名に冠した「バー」にふさわしく、お食事を一層引き立てる銘酒も豊富にご用意。国内外の賓客をも魅了してきた味わい、そして至極のひとときをお過ごしください。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

日本料理「KATO'S DINING & BAR」

『松茸会席・松茸御膳』

【期間】

2025年11月13日（木）まで

※食材の入荷状況により変更が生じる場合もございます。あらかじめご了承ください。

【時間】

ランチ 11:30～15:00（会席 L.O. 13:30 アラカルト L.O. 14:00）

ディナー 17:00～22:00（会席 L.O. 19:30 アラカルト L.O. 21:00 ドリンク L.O. 21:30）

【料金】

『松茸御膳』\12,000

『松茸会席』\16,000

※別途サービス料を加算させていただきます。

【店舗】

日本料理「KATO’S DINING & BAR」（ガーデンコート ロビィ階）

【場所】

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ

【ご予約・お問合せ】

Tel: 03-3221-2857（日本料理「KATO’S DINING & BAR」直通）

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/kato/matsutake/