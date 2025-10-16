和三盆・レモン・オリーブーー瀬戸内の味わいを船上で｜ジャンボフェリー船内限定「オリジナルバウムクーヘン」新発売
神戸～小豆島～高松を結ぶフェリーを運航するジャンボフェリー株式会社（本社：神戸市中央区、代表：山神正義）は、ジャンボフェリーの船内売店にて、オリジナルのバウムクーヘンの販売を開始しました。
瀬戸内海を渡る船内で、もっと気軽にカフェ気分を楽しんでいただきたいという思いから誕生した本商品。
フレーバーは、瀬戸内ならではの素材にこだわった、和三盆、オリーブ、レモンの3種類の味をご用意しています。
販売概要
販売場所：ジャンボフェリー「あおい」「りつりん２」船内売店
価格：各200円(税込)
味：和三盆 - 上品な甘さが特徴
レモン - 爽やかな風味が広がる
オリーブ - 小豆島を代表する豊かな香り
抹茶のようなほろ苦さもあり、抹茶好きの方にもおすすめ
*「和三盆」は、主に香川県や徳島県で伝統的な製法により作られる高級砂糖です。
船内では、高松の人気コーヒー店「トイ珈琲」様こだわりのコーヒーもご提供中。
ぜひバウムクーヘンとともに、瀬戸内の海を眺めながら特別な船上カフェタイムをお楽しみください。
お土産セットも販売中
さらに、お土産としてもご購入いただけるよう売店にて、３個入り600円(税込)でのセット販売も始めました。
船旅のひとときに味わうのはもちろん、旅の思い出としてご自宅でもお楽しみいただけます！
パッケージには、人気ブログ「ふねっき」やXで船旅の魅力を発信中のよしざわ様デザインによるオリジナルシールを使用。
「よしざわ」様は、「地球の歩き方 御船印でめぐる船旅」へのイラストの掲載の他、「御船印公式ガイドブック」(イカロス出版様)内の「船旅の楽しみ」ページをご担当されるなど船に関するイラストの実績を多数お持ちでいらっしゃいます。
ジャンボフェリーでは、これまでにも缶バッジやマグネットのイラストも担当いただいております。
ホームページ：ふねっき https://funekki.com
X：＠funekki https://x.com/funekki