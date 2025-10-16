天体観測や撮影計画の必需品 『ビクセンオリジナル天体カレンダー2026年版』 10月23日（木）より発売

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、「ビクセンオリジナル天体カレンダー2026年版」を2025年10月23日（木）より発売します。さまざまな天体写真が毎月のページを飾る、天文情報満載のカレンダーです。

表紙と各月のページには、ビクセンオリジナル天体カレンダー写真コンテストの入賞作品が掲載されています。日付部分には、日の出・日の入り、月の出・月の入り時刻や月齢、さらには流星群の極大日をはじめとする天文現象が書かれており、天体観測や撮影、観望会イベントの計画の際に役立つカレンダーです。

ビクセンオリジナル天体カレンダーはビクセン製品取扱の各店（下記参照）やビクセンオンライン

ストアにて販売いたします。

◆ビクセン製品販売店一覧

https://www.vixen.co.jp/corporate/shop/

◆ビクセンオンラインストア販売ページ

https://www.vixen-m.co.jp/item/51157_0

商品名：天体カレンダー2026

＜発売日＞2025年10月23日（木）

＜価格＞\1,870（税抜\1,700）

＜商品コード＞51157

＜JANコード＞4955295511570

入選作品についてはこちら

https://www.vixen.co.jp/post/250930k/





