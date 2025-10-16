社名変更及びコーポレートサイト・ロゴ・MVVの刷新のお知らせ

COELU株式会社

株式会社SpaceJack（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三浦航太）は、社名をCOELU株式会社に変更し、それに伴いMVV（Mission / Vision / Value）、コーポレートサイト、ロゴデザイン、営業資料、名刺を含むすべてのブランド要素を刷新いたしました。

■リブランディングの概要

第二創業期の幕開けにあたり、当社はブランド全体を見直し、以下の施策を実施いたしました。

・社名を「COELU株式会社」へ改称（“超える”という意思を表現）

・Mission / Vision / Value の再定義

・コーポレートアイデンティティを反映した新コーポレートサイトの公開

・「旗」をモチーフとした新しいロゴの導入

・営業資料・名刺などのクリエイティブ刷新による全社的なブランド統一

COELUのコーポレートサイトはこちら :https://www.coelu.co.jp/

■リブランディングの背景

当社は2021年の創業以来、営業・マーケティング領域における戦略設計から実働・研修までを一気通貫で支援し、これまでに170社以上の成長企業をサポートしてまいりました。創業当初3名で始まった組織は現在50名を超える規模に拡大し、事業内容も多様化するなど、より大きな挑戦を実現できるフェーズへと進化しています。

一方で、市場環境や顧客ニーズの高度化に伴い、従来の社名・ブランドイメージと実際の事業活動との間に乖離が生じはじめていました。企業としての提供価値をより明確に伝え、ステークホルダーと共有するためには、メッセージの再整理とブランドイメージの刷新が不可欠だと考えました。

そこで当社は、第二創業期を迎えるこのタイミングで、社名変更・コーポレートサイト刷新・新たなMVV（Mission・Vision・Value）の策定を実施することを決定いたしました。本リブランディングを通じて、これまで以上にクライアントの成長に直結する成果を提供し、挑戦の先頭に立ち続ける存在であることを強く打ち出してまいります。

■社名とロゴに込めた想い

COELUという社名には「超える」という意思が込められています。

私たちは、挑戦する全ての企業の旗手となり、ハードルや障壁、そして常識すらも超えていく存在でありたい。

ロゴのモチーフには「旗」を掲げ、進むべき方向を示す導き手としての覚悟を込めました。

名刺・コーポレートサイト内でも新ロゴを全面に表現し、会社としての意思を各ステークホルダーに共有できるデザインに刷新いたしました。

■Mission / Vision / Value

Mission

「すべての挑戦の、先頭に。」

Vision

「飛躍の核となる」

Value

1. 顧客の導き手であれ ～顧客の成功を第一に考え、自らの意志を基に導く。～

2. 挑戦を習慣とする ～常に目標を課し、達成し続けることで自らの限界を更新する。～

3. 合理的に、大胆に ～失敗を恐れず、冷静に、飛躍的な打ち手を探求する。～

4. 早く、速く ～速さを信頼の礎とし、競争力を最大化させる。～

5. 結果に執着し、考え続ける ～妥協せず、逃げず、粘り強く思考し続ける。～

6. 心も体も、武器にする ～健やかな体と整った心が、挑戦と成果の出発点となる。～

■代表コメント

「ここまでの成長を支えていただいたクライアント・パートナーの皆様に改めて感謝申し上げます。

創業からこれまでの歩みの中で、多くの企業様の挑戦を共に支えてまいりました。今回のリブランディングは、単なる社名変更ではなく、第二創業期を迎える当社が、より明確に“挑戦の旗手”としての役割を果たすための意思表明です。

COELUという新たな名のもと、企業や人々が直面するハードルや限界を共に超え、飛躍の核となる存在であり続けることをお約束します。」

◼︎会社概要

社名：COELU株式会社

本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目9番8号 CIRCLES渋谷8階

代表者：代表取締役社長 三浦航太

事業内容：カンパニーグロース支援事業

TEL：03-6822-2268

URL：https://www.coelu.co.jp/