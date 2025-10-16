ブリオーニ、「コモ1907」とのパートナーシップを記念し祝賀イベントを開催

株式会社ブリオーニジャパン

ブリオーニは10月14日、イタリア・コモ湖を見渡す邸宅、Villa Carminati Restaにて、サッカークラブ「コモ1907」とのパートナーシップを祝う一夜限りのイベントを開催しました。会場には、プレス関係者、世界各国からのゲスト、メゾンにゆかりのあるゲストが集い、クラフツマンシップ、卓越性、スポーツ精神という両者に共通する価値観に敬意を表しました。

イベントのハイライトとして、ブリオーニが「コモ1907」のために仕立てた、冬シーズンのユニフォームが新たに発表されました。ブルーのカシミア＆シルクのテクニカルカーコート、1955年に誕生しメゾンを象徴するネイビーウールの「ジャーディガン」、上質なウール・シルク・カシミア混紡のタートルネックとクルーネックセーター、梳毛ウールのトラウザーズ、ブルースエードの「アッピア」ローファーまで、洗練されたルックが披露されました。

これらの装いは、スタイルとテーラリングの精緻さが調和するものであり、ブリオーニが追求するエフォートレス・エレガンスの真髄を体現しています。ファッションとスポーツの間に真の対話が生まれた本イベントは、スタイルとオーセンティシティに対する共通のビジョンに基づいた、イタリアを代表する2つの存在による特別な祝典となりました。

ブリオーニについて

1945年にローマで創業したブリオーニは、卓越したテーラリング技術、厳選された素材、エフォートレスなモダンエレガンスを融合させたスタイルを築いてきました。本格的なビスポークサービスに加え、イタリア製の既製服、レザーグッズ、シューズ、アクセサリー、フレグランスを取り揃え、フォーマルウェアからレジャーウェアまで幅広く展開しています。

ブリオーニはケリンググループに属し、イタリアのクラフツマンシップとタイムレスなスタイルを体現し続けています。

詳しくはhttps://www.brioni.comをご覧ください。(https://www.brioni.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)