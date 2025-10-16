こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シモジマ初！包装資材の特注品に特化した店舗一体型のショールーム、10/23浅草橋本店にオープン
～特注品製作のプロがお悩み解決！～
包装資材の企画・開発・販売を行う専門商社である株式会社シモジマ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：笠井義彦、以下シモジマ）は、10月23日(木)にシモジマ初となる特注品ショールームを浅草橋本店7階にオープンします。
本ショールームは、シモジマの強みの一つである特注品（お客さまのご要望に合わせてお作りする商品） のノウハウと事例を交えてご提案を行うとともに、創業100年以上にわたる歴史や文化をご紹介し、シモジマをより多くの方に知っていただく場として誕生いたします。
ショールーム内は、予約不要のオープンスペースと、完全予約制のクローズスペースの2つに分かれております。各スペースに専門スタッフを随時配置し、お客さまのご要望に迅速かつ的確に対応できる体制を整えております。
【オープンスペース】
シモジマやパッケージプラザの店舗で一般販売している紙袋や食品包材などの既製品のほか、企業や店舗で実際に採用されている、既製品にお客さまのロゴマークを印刷したサンプルなどを展示しております。地域の方のお取組みも含めた20以上の事例をご紹介しており、どなたでもお気軽にお立ち寄りいただける開かれた空間となっております。
トレンドに合わせて随時入れ替えを行いながら、常に変化と発見のある“生きたショールーム”を目指しています。また、同スペースには、食品包材や環境配慮型商品などのお持ち帰り用サンプルもご用意しております。
【クローズスペース】
これまで手がけてきた多種多様な特注品の事例をメインに取扱うスペースとして、商談ルームを設けており、秘匿性の高い事例をご覧いただけます。デザイナーへの相談も可能となるため、特注品製作をお考えのお客さまに具体的なイメージを持っていただきやすく、ご納得いただけるご提案を行ってまいります。
店舗一体型のショールームとなっているため、シモジマが取扱う幅広い商品を一カ所でご提案できるワンストップ体制を整えています。ぜひお越しください。
■概要
名 称：シモジマショールーム
所在地：〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-30-10 シモジマ浅草橋本店7階
電話番号：03-3863-5501
開店日時：2025年10月23日(木)10:00
営業日時：月曜日～金曜日 10:00～17:30（祝日・年末年始・休業日を除く）
※シモジマ浅草橋本店の営業時間とは異なります。
ショールーム面積：約24.2坪(80㎡)
クローズスペースの予約方法：担当営業もしくは店舗スタッフへご連絡ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社シモジマ 広報室
住所：東京都台東区浅草橋 5-29-8
TEL：03-3863-4061／FAX：03-3865-4470
URL：https://www.shimojima.co.jp
関連リンク
シモジマ浅草橋本店 店舗情報
https://shimojima.jp/shop/store/storedetail.aspx?store=164746&msockid=07005a7956ba6b5632384a6357506a78https://shimojima.jp/shop/store/storedetail.aspx?store=164746&msockid=07005a7956ba6b5632384a6357506a78
包装資材の企画・開発・販売を行う専門商社である株式会社シモジマ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：笠井義彦、以下シモジマ）は、10月23日(木)にシモジマ初となる特注品ショールームを浅草橋本店7階にオープンします。
本ショールームは、シモジマの強みの一つである特注品（お客さまのご要望に合わせてお作りする商品） のノウハウと事例を交えてご提案を行うとともに、創業100年以上にわたる歴史や文化をご紹介し、シモジマをより多くの方に知っていただく場として誕生いたします。
ショールーム内は、予約不要のオープンスペースと、完全予約制のクローズスペースの2つに分かれております。各スペースに専門スタッフを随時配置し、お客さまのご要望に迅速かつ的確に対応できる体制を整えております。
【オープンスペース】
シモジマやパッケージプラザの店舗で一般販売している紙袋や食品包材などの既製品のほか、企業や店舗で実際に採用されている、既製品にお客さまのロゴマークを印刷したサンプルなどを展示しております。地域の方のお取組みも含めた20以上の事例をご紹介しており、どなたでもお気軽にお立ち寄りいただける開かれた空間となっております。
トレンドに合わせて随時入れ替えを行いながら、常に変化と発見のある“生きたショールーム”を目指しています。また、同スペースには、食品包材や環境配慮型商品などのお持ち帰り用サンプルもご用意しております。
【クローズスペース】
これまで手がけてきた多種多様な特注品の事例をメインに取扱うスペースとして、商談ルームを設けており、秘匿性の高い事例をご覧いただけます。デザイナーへの相談も可能となるため、特注品製作をお考えのお客さまに具体的なイメージを持っていただきやすく、ご納得いただけるご提案を行ってまいります。
店舗一体型のショールームとなっているため、シモジマが取扱う幅広い商品を一カ所でご提案できるワンストップ体制を整えています。ぜひお越しください。
■概要
名 称：シモジマショールーム
所在地：〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-30-10 シモジマ浅草橋本店7階
電話番号：03-3863-5501
開店日時：2025年10月23日(木)10:00
営業日時：月曜日～金曜日 10:00～17:30（祝日・年末年始・休業日を除く）
※シモジマ浅草橋本店の営業時間とは異なります。
ショールーム面積：約24.2坪(80㎡)
クローズスペースの予約方法：担当営業もしくは店舗スタッフへご連絡ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社シモジマ 広報室
住所：東京都台東区浅草橋 5-29-8
TEL：03-3863-4061／FAX：03-3865-4470
URL：https://www.shimojima.co.jp
関連リンク
シモジマ浅草橋本店 店舗情報
https://shimojima.jp/shop/store/storedetail.aspx?store=164746&msockid=07005a7956ba6b5632384a6357506a78https://shimojima.jp/shop/store/storedetail.aspx?store=164746&msockid=07005a7956ba6b5632384a6357506a78