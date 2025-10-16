『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』 コラボイベント「2025年サンリオキャラクター大賞　ポムポムプリンのおおきな像」を開催！

株式会社カプコン

iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、本日2025年10月16日（木）から、 コラボイベント「2025年サンリオキャラクター大賞 ポムポムプリンのおおきな像」を開催いたします。

■コラボイベント「2025年サンリオキャラクター大賞 ポムポムプリンのおおきな像」を開催！

本日2025年10月16日（木）11:00より、コラボイベント「2025年サンリオキャラクター大賞 ポムポムプリンのおおきな像」が開催されます！

イベントに参加して、株式会社サンリオのキャラクターの人気投票イベント「2025年サンリオキャラクター大賞」で1~3位を獲得したキャラクター（ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ）の像などの豪華報酬を手に入れよう！

【イベント報酬】イベント報酬イメージイベント報酬一覧

※一部の報酬を入手するには「シーズンチケット」（税込760円）の購入が必要になります。

【開催期間】

2025年10月16日（木）11:00～2025年10月23日（木）11:00

■「2025年サンリオキャラクター大賞コラボ記念ログインボーナス」を配布！

本日2025年10月16日（木）より、「サンリオキャラクターズ」をテーマにした壁紙や、パズルをクリアするのに役立つブースターなどの豪華報酬が獲得できるコラボ記念ログインボーナスが配布されます！

ログインボーナス「ハローキティ」壁紙イメージ「2025年サンリオキャラクター大賞」壁紙イメージ【配布期間】

2025年10月16日（木） 11:00～2025年11月8日（土）11:00

※2025年11月8日（土）11:00までに初回のログインをする必要があります。

※「ハローキティ」のコラボ壁紙を入手するには3日間ログインする必要があります。

※「2025年サンリオキャラクター大賞」のコラボ壁紙を入手するには7日間ログインする必要があります。

■毎週連続！「サンリオキャラクターズ」からのプレゼント配布中！

2025年11月20日（木）8:00まで、毎週連続で「サンリオキャラクターズ」からゲーム内アイテムのプレゼントを配布中です！

【配布期間】

2025年11月20日（木）8:00まで

■「2025年サンリオキャラクター大賞 ポムポムプリンのおおきな像」開催記念リポストキャンペーンを開催！

本日2025年10月16日（木）より、「2025年サンリオキャラクター大賞 ポムポムプリンのおおきな像」の開催を記念して、抽選で1万円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーンが開催されます！

【キャンペーン概要】

「モンスターハンターパズル アイルーアイランド」公式X (@MHPuzzles)をフォローし、 キャンペーン期間中に指定されたポストをリポストした方から抽選で10名様に1万円分のAmazonギフトカード(デジタルギフト)をプレゼントいたします。

【キャンペーン期間】

2025年10月16日（木）11:00～2025年11月8日（土）11:00

【キャンペーン特設サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20251016_01.html

■「2025年サンリオキャラクター大賞」の概要

サンリオの機関紙「月刊いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、今年で40周年を迎えました。450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベントです。 誰でも簡単に参加でき、昨年の総投票数は5707万4053票(歴代最多)、結果発表時には関連ワードが多数Ｘでトレンド入りするなど、毎年大きな反響を呼んでいます。

今年のテーマは『キミと未来へ ジャ～ンプッ！』。このテーマには、40周年という節目の年を迎えたサンリオキャラクター大賞がこの先の未来も、ファンの皆様とともにさらに大きく「ジャ～ンプッ！」し、サンリオから世界中に笑顔と幸せの輪を広げていきたいという思いが込められています。キービジュアルでは、キャラクターたちが未来へ向かって力強くジャンプする姿を描き、前向きでエネルギッシュなデザインにしました。

●2025年サンリオキャラクター大賞投票サイト：https://ranking.sanrio.co.jp

■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要

モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！

舞台はアイルーたちの不思議な世界。

島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！

アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]

タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド

ジャンル：マッチ３パズル

対応機種：スマートフォン（iOS / Android）

配信日：好評配信中

アクセス方法:

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714

【Google play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle

プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles

著作権表記：

(C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650083

(C)CAPCOM

※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。