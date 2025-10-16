レトロスポーツモデル「Z650RS」に新たなカラーリングが登場｜2025年11月15日発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「Z650RS」のカラー＆グラフィックを変更し、2025年11月15日(土)に発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/z/retro-sport/z650rs

W800 ※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。■Z650RS

コンパクトな車体にパワフルなエンジンで、かつて「ZAPPER」と呼ばれたスポーツモデルのデザインからインスピレーションを得て誕生した「Z650RS」。

丸型ヘッドライトの上に並ぶ砲弾型メーターユニット、ティアドロップ型のフューエルタンクから低くスリムなシートを経てテールカウルへ至るまで、そのデザインエッセンスはかつて人気を博したスプリンターモデルを彷彿させます。

軽量・コンパクトな車体は、エンジンを強度メンバーとするダイヤモンドフレームで構成。骨格はカワサキ独自のトレリス構造として、剛性としなやかさを両立させています。

パワーユニットはNinja 650やZ650で定評ある水冷４ストロークパラレルツイン。低中回転域から豊かなトルクを発生させ、高回転まで滑らかに吹き上がるこのエンジンは、KTRC搭載により使いやすさを高めました。ノスタルジックなシルエットに最新のテクノロジーを搭載した「Z650RS」は、さらに多くのライダーの注目を集めることでしょう。

■従来モデルから主な変更点

・カラー&グラフィックの変更

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/823_1_ba27a40fa9c2204d9c76dc9825bb1680.jpg?v=202510160158 ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise（Thailand） Co., Ltd（KMT）で日本向けに生産された車両です。

※当モデルはABS装着車です。

※当モデルはETC2.0標準装備車です。

※当モデルの販売はカワサキプラザのみとさせていただきます。

※当モデルはカワサキケアモデルです。

■カワサキケアモデルとは

安全・安心なモーターサイクルライフをサポートするため、1ヶ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換（オイルフィルター含む）を無償でお受けいただけるモデルです。

https://www3.kawasaki-motors.com/after-service/kawasakicare/(https://www3.kawasaki-motors.com/after-service/kawasakicare/)

■カラー

▽メタリックオーシャンブルー

Z650RS(メタリックオーシャンブルー)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

▽エボニー

Z650RS(エボニー)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-823-f00c5050a8c279bdfbc77dd728faec51.pdf

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

