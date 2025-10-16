クライアントとの信頼構築を“仕組み化”する新基準！『クライアントワークの教科書』を出版

写真拡大 (全2枚)

StockSun株式会社

StockSun株式会社代表取締役 岩野圭佑（本社：東京都新宿区西新宿3丁目7-30 フロンティアグラン西新宿地下1階B102号室）は、クライアントワークの品質を高め、ビジネスにおける不安をゼロにするための実践的な指針をまとめた書籍『クライアントワークガイドライン』をAmazon Kindleにて出版しました。



本書は、同社がこれまで数百件に及ぶクライアントプロジェクトで蓄積してきたノウハウを体系化したもので、プロジェクトの進行管理、契約・提案の透明性、コミュニケーションの設計、成果物の品質基準など、あらゆる局面で再現性高く「不安ゼロの取引」を実現するための方法を解説しています。




書籍概要


『クライアントワークの教科書』



著者：StockSun株式会社 岩野圭佑


定価：Kindle版 99円（税込）


ページ数：44ページ


発売日：2025年9月30日


購入URL：https://x.gd/XK7Pl


本書の特徴


・顧客の不安をゼロにする“14領域の品質基準”を体系化


契約、提案、納品、アフターフォローなど、プロジェクト全体を通じて「不安を残さない」仕組みを整理。



・実務に直結する具体的なチェックリスト


社内外で再現可能な行動指針を示し、誰でも即日活用できる形に落とし込み。



・現場失敗事例・成功事例を豊富に紹介


「なぜ不安が生まれるのか」「どうすれば解消できるのか」を実例ベースで学習可能。


章構成


1.問い合わせ対応


2.商談準備


3.初回商談（オンライン）


4.提案準備


5.提案


6.検討時期


7.受注時初動


8.失注時対応


9.【事前準備】法人の販促ツール


10.【事前準備】個人の販促ツール


11.【番外編】メタ認知


12.契約開始 / キックオフMTG


13.案件進行


14.エラー対応


15.クロージングMTG


16.クローズ後フォロー


17.【総則】コミュニケーション


18.【総則】タスク管理


このような形におすすめ


・フリーランスや受託ビジネスでクライアント対応に悩んでいる方


・制作・マーケティング・コンサルなどプロジェクト型業務に従事する方


・社内での業務品質を標準化し、組織的に信頼構築を進めたい方


著者について




StockSun株式会社 岩野圭佑


「顧客の不安をゼロにする」を合言葉に、受託・コンサルティング事業の品質基準を策定・運用する専門組織。累計数百件のクライアントワークを支援する中で、属人的なノウハウを標準化し、誰もが安心して取引できる社会を目指して活動中。


会社概要


株式会社StockSun


本社所在地：東京都新宿区西新宿3丁目7-30 フロンティアグラン西新宿地下1階B102号室


代表者：代表取締役 岩野圭佑


事業内容：Webマーケティング支援、デジタル人材育成、コンサルティング


URL：https://stock-sun.com