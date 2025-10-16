ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¡Ö¤Ê¤«¤¸¤Þ±îÅÄÉ§²¹Àô ¤¤¤ä¤·¤ÎÅò¡×11·î¡ÊÍ½Äê¡ËºÆ³«¤Ø¡¢¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥¨¥à¥µー¥Ó¥¹¤¬»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥¨¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÊµþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÃÓ ¸ç¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£¹·î18ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤è¤êÆüµ¢¤ê²¹Àô»ÜÀß¡Ö¤Ê¤«¤¸¤Þ±îÅÄÉ§²¹Àô ¤¤¤ä¤·¤ÎÅò¡×¤Î»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾Åç²ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄº¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¼Ò¤¬ºÆ¤Ó´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤òÃ´¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÁÉ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½ºß½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇØ·Ê¤È·Ð°Þ
¡Ö¤Ê¤«¤¸¤Þ±îÅÄÉ§²¹Àô ¤¤¤ä¤·¤ÎÅò¡×¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿·Æ¤¤¤Î²¹Àô»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï2022Ç¯4·î¤«¤éÆ±»ÜÀß¤ò´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾Åç²ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯ÊÄº¿¤È´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ò·èÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢ÃÏ°èÉü¶½¤ò´ê¤¤¡¢¼·Èø»Ô¤Ø¤Î´óÉÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤éÉü¶½¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÅö¼Ò¤¬´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤òÃ´¤¦±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»ØÄê´ÉÍý´ü´Ö¡ä
2025Ç¯10·î£±Æü～2030Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç
Éü¶½¡¦ÃÏ°è¹×¸¥¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î´ÉÍý¡¦±¿±Ä¶ÈÌ³¤òÃÏ°èÉü¶½»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë»ÜÀß¤ÎºÆ³«¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬½¸¤¤¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¸òÎ®¤ò°é¤à¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÈÉü¶½¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤Ê¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀß¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³è´ðÈ×¤ÎÉü¶½¤È¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÌþ¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê»ÜÀß´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¹Àô¤ò³Ë¤Ë¡¢´Ñ¸÷»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤äÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ê¤É¡¢³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤«¤¸¤Þ±îÅÄÉ§²¹Àô ¤¤¤ä¤·¤ÎÅò¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥¨¥à¥µー¥Ó¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ÃÓ ¸ç¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤Ê¤«¤¸¤Þ±îÅÄÉ§²¹Àô ¤¤¤ä¤·¤ÎÅò¡×¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ°è¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤ò²þ¤á¤Æ¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¾ì½ê¤ò³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆ³«¸å¤Ï²¹Àô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌþ¤·¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤³¤Î»ÜÀß¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
¡¦»ÜÀßÌ¾¡§¤Ê¤«¤¸¤Þ±îÅÄÉ§²¹Àô ¤¤¤ä¤·¤ÎÅò
¡¦½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©¼·Èø»ÔÃæÅçÄ®¾®ËÒ¥èÉô116
¡¦³«¶ÈÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯11·î
¡¦»ÜÀßÆâÍÆ¡§Æüµ¢¤ê²¹Àô¡¢µÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¡¢ÇäÅ¹¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥¨¥à¥µー¥Ó¥¹
- URL¡§https://mandm.co.jp/(https://mandm.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iyashinoyu)
- ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://mandm.co.jp/contact/(https://mandm.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iyashinoyu)