国産グループウェア×ワークフロー「POWER EGG」、Japan DX Week秋に出展

ディサークル株式会社

ディサークル株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：内田 晃司）は、2025年10月22日(水)～24日(金)の3日間、幕張メッセで開催される「Japan DX Week 秋」に出展します。

当社ブースでは、25年以上の実績を誇る国産グループウェア×ワークフロー「POWER EGG」をご紹介し、短期間・低コストでのリプレースを実現するソリューションをご提案します。

POWER EGGブースイメージ

グループウェア・ワークフローのリプレースに関して、こんなお悩みはありませんか？

・現行システムがサポート終了、後継システムにオンプレミス版がない

・複数システムを導入しないと移行できない

・自社でメンテナンスできず、外部委託すると高額になる

・業務フローを作ろうにも、自社の運用に対応できない

「POWER EGG」は、日本企業の業務に最適化された国産グループウェア×ワークフローとして、25年以上にわたり多くの企業様にご利用いただいています。

組織情報に紐づくワークフローや、他システムとの連携を支える豊富なAPI、ノーコードで業務アプリを作成できる機能により、柔軟性と拡張性を兼ね備えています。

オンプレミス・クラウド両対応で、現行システムのサポート終了や高額な外部委託に悩む企業様に、短期間・低コストでのリプレースを可能にします。

展示ブースでは、既存グループウェア・ワークフローシステムの課題やリプレースに関するご相談、業務効率化やペーパーレス化など、お客様のお悩みにスタッフが丁寧にお応えいたします。

ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

POWER EGGのブースは、「社内業務DX EXPO（5・6ホール）【小間番号：A27-47】」です。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

＜展示会概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133879/table/15_1_e353820a7605c98fbbd5749d4d2a1457.jpg?v=202510160158 ]

※ご入場には来場登録が必要です。

来場登録はこちらから(https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1487198110943222-3MS)

＜POWER EGGについて＞

■POWER EGGの特長- グループウェア、ワークフロー、Webデータベースを1システムで利用可能- ノーコードでスピーディーに業務デジタル化、自社での運用が可能- 会社のルールに即した承認フローが作れる高機能ワークフロー- 基幹システムをはじめとする、他システムの連携も容易- オンプレミス（パッケージ版）・クラウドから選択可能■導入実績

2025年9月末時点で、国内1,601 社（金融125機関を含む）約63万ライセンスの販売実績があります。

詳細は公式サイトをご覧ください：https://poweregg.d-circle.com/

「ディサークル」について

ディサークル株式会社は、「POWER EGG」の開発・販売を目的に1999年に設立されました。以来25年以上にわたり、「業務の効率化」や「成果の最大化」を実現するDXソリューションとして、企業が時代の変化に柔軟に対応できる組織づくりに必要な“ゆとり”の創出を支援してまいりました。今後もお客さまとの対話を重ねながら製品開発を進め、導入企業の経営課題や組織課題の解決に貢献してまいります。

URL：https://www.d-circle.com/company/

※記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。