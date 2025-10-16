【ｔａｎｅ ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社】東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへの新規上場に関するお知らせ

taneCREATIVE株式会社

ｔａｎｅ ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社（本社：新潟県佐渡市、代表取締役：榎 崇斗）は、2025年10月10日、東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：422A）へ新規上場いたしました。

ここに謹んでお知らせいたしますとともに、これもひとえに、皆様方のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

ｔａｎｅ ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社（以下、「当社」とします）は、佐渡島を中心とした地域のIT人材を雇用し、独自のプログラミング・サイバーセキュリティ教育を施した上で、首都圏を中心とする大手企業に対して、セキュアなWebサイト制作サービス並びにセキュリティ保守管理サービスを提供する会社です。

今後も Webサイトに関するセキュリティ対策に強みを有するWeb 制作会社として、クライアントのWeb サイトをサイバー攻撃から守り続けてまいる所存です。併せて、株主・経営者・従業員・ 取引先だけでなく、地域社会を含めた「わたしたちが幸せになる」ことをコーポレートミッションに、皆様方のご期待に応えるよう、上場会社の自覚と責任をもって、企業価値の向上を目指してまいります。

■今後の情報開示に関するご案内

今後の情報開示につきましては、当社コーポレートサイトのIR情報にてご確認いただけます。 新規上場に関する詳細につきましては、東京証券取引所のウェブサイトからご確認ください。

・ｔａｎｅ ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社「IR情報」

https://tane-creative.co.jp/ir/

・東京証券取引所 TOKYO PRO Market「銘柄一覧」

https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html

・適時開示情報閲覧サービス

https://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_00.html

■ｔａｎｅ ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社概要

【社名】

ｔａｎｅ ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社

【代表者】

代表取締役 榎 崇斗

【所在地】

・佐渡本社 新潟県佐渡市中興乙1427

・河原田本町オフィス 新潟県佐渡市河原田本町字中町海方202

・新潟オフィス 新潟市中央区東大通1丁目4-5 日生不動産新潟駅前ビル 3階B室

・東京オフィス 東京都大田区山王2丁目5－13 大森北口ビル5-60

・群馬オフィス 群馬県伊勢崎市馬見塚町3278-4

・埼玉オフィス 埼玉県本庄市見福2丁目8-5 見福ニューハイツ206号室