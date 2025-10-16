【オンラインカンファレンス】戦略と現場をつなぐDX プログラム Day ～属人化から脱却し、データで駆動する『強い現場』の作り方～　を11月13日（木）に開催！

八千代ソリューションズ株式会社

クラウド設備管理システム「MENTENA（メンテナ）」を提供する八千代ソリューションズ株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長：水野高志）は、株式会社フツパー（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大西 洋）が主催し、2025年11月13日（木）に開催するオンラインカンファレンス「戦略と現場をつなぐDX プログラム Day」に登壇します。

申し込みフォーム

https://hutzper.com/seminar/factorydx-202511/?utm_source=yachiyo-sol&utm_medium=email(https://hutzper.com/seminar/factorydx-202511/?utm_source=yachiyo-sol&utm_medium=email)

製造業の現場では、設備の老朽化や人材不足、技能伝承の難しさ、原材料価格の上昇など、複合的な課題が深刻化しています。一方で、経営層からはDX（デジタルトランスフォーメーション）推進の号令がかかるものの、現場では「何から着手すべきか」「限られたリソースでどう成果を出すか」が明確でないまま、具体的な一歩を踏み出せない企業も少なくありません。

本カンファレンスでは、製造業のDXを先導してきた企業が集結し、「戦略」と「現場」の溝を埋め納得して動けるDXの進め方や、効果を生む優先順位、具体的な事例をご紹介します。

<こんな方におすすめ>

● DX推進を担当しているが、何から始めるべきか迷っている管理職・リーダー層

● 経営の指示を現場で具体的に実行したい製造現場の責任者・改善担当者

● 生産性向上や技術伝承、人手不足対応、省エネ対策に課題を感じている方

● DXの伴走パートナーや新たなテクノロジーを探している方

● 他社の成功事例を通して、自社に合ったDXの進め方を探りたい方

開催概要

■タイトル：戦略と現場をつなぐDX プログラム Day ～属人化から脱却し、データで駆動する『強い現場』の作り方～

■日時：2025年11月13日（木）10:00～17:00

■主催：株式会社フツパー

■開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

■参加費：無料

■定員：500名

クラウド設備管理システム「MENTENA」

URL：https://mentena.biz/

MENTENAは、設備管理や施設管理の現場において、脱エクセルやペーパーレスを実現し、現場の働き方改革を促進する設備管理システムです。紙やエクセル管理からクラウドシステム管理へ移行することで、現場作業の効率化や点検履歴の効果的な管理を行うことが可能です。誰でも説明書なしで理解できるわかりやすいデザイン、導入から運用までバックアップするサポート体制を備えた、「カンタン」「始めやすい」「安心サポート」を実現しており、特にお客さまにとって設備管理情報の一元管理というメリットをご提供できることが強みです。本サービスは発売以降、製造業、ビルメンテナンス、ガス・電力業界のお客さま、あるいは設備管理業務の効率化といったニーズをお持ちのお客さまに幅広く活用されています。

【特徴】

１. 資産の効率的な運用による経営改善を現場DXによって実現

２. 知識やノウハウを共有し、属人化を防ぐナレッジマネジメントを実現

３. 設備の状態や保全履歴を論理的に管理し、予防保全を実現

４. 情報共有やコミュニケーションを効率化するためのプラットフォームを構築

５. 誰でもひと目で使い方がわかるデザイン

６. 導入と運用支援を手厚くサポート

７. 万全のセキュリティ体制

八千代ソリューションズ株式会社について

八千代ソリューションズ株式会社は、親会社である八千代エンジニヤリング株式会社が60年以上培ってきた知識や経験を活用し、持続可能な地域社会の形成と企業の長期的な成長を実現するために設立された民間向け事業会社です。弊社はお客さまの一番のパートナーとしてDXを展開し、実践するソリューションを開発し、データを資産とみなしたサービスとして提供します。また、お客さまの期待を超えるサービスを目指して継続的にその品質を磨き続けることで、お客さまの意思決定の質や生産性の向上に貢献します。その第一弾の取り組みとして、クラウド設備管理システムMENTENAを親会社から包括承継し、主たるサービスとして展開します。

会社名：八千代ソリューションズ株式会社

所在地：東京都台東区浅草橋5-20-8

代表者：代表取締役社長 水野 高志

Webサイト：https://yachiyo-sol.com/