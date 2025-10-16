″Hub a Good Days″ 千葉の魅力をつなぐ│千葉市初のブティックホテル「THE TSUBAKIMORI Hotel & Residence」が2026年5月7日（木）にいよいよ開業へ！
THE TSUBAKIMORI Hotel & Residence外観パース。
拓匠開発グループ（株式会社拓匠開発ホールディングス、Goodies株式会社、株式会社Good and、株式会社エレキャスリゾート）は、2026年5月7日（木）、千葉駅徒歩9分、千葉公園の目の前に、とっておきの26室が迎えるブティックホテル「THE TSUBAKIMORI Hotel & Residence」を開業いたします。
ブティックホテルとは、デザインや世界観にこだわり、少数の客室でその土地ならではの特別な時間を提供する小規模ホテルのことで、千葉市では初※の誕生となります。※自社調べ（2025年10月16日（木）現在）
同社はこれまでに、千葉公園での夜のアートフェス「YohaS」や、千葉公園目の前のビジネスホテルをコンバージョンした複合商業施設「the RECORDS」など、千葉公園を起点にしたまちづくり「ネバーランド構想」を推進してきました。本ホテルも、その「ネバーランド構想」の一環として誕生します。
地域密着の不動産ディベロッパーとして、成田空港から訪れるインバウンド観光客を千葉市中心部に呼び込み、千葉公園エリアに新たな賑わいと宿泊需要を作る拠点を生み出すべく、本ホテルが"Hub"となり、千葉県全体への観光回遊を促進していくことを目指しています。
■コンセプト
～Unusual Usual～
■ロケーション
千葉駅徒歩9分という街の中心にありながら、目の前には緑あふれる千葉公園。そのすぐ横を千葉都市モノレールが走り、都市と自然が交わる恵まれたロケーション。
賑わいを感じながらも安らぎを味わう、旅と生活のちょうどいいバランスを実感できる場所です。
写真中央がTHE TSUBAKIMORI Hotel & Residenceの所在地。黄色が千葉都市モノレール。
Google Map :
https://maps.app.goo.gl/PxYMcdAJP3dwTZBu6
■特徴的な施設・サービス
〈1〉とっておきの26室すべてが千葉公園を臨む
部屋タイプごとに異なるテーマカラーと、空間に寄り添うオリジナルデザインをご用意。
すべての客室が千葉公園に面しており、自然を感じながら、一人でも大切な人とでも、心のままにくつろげる時間が流れます。
旅の拠点でありながら、自分の部屋のように安心して過ごせます。
・スタンダードルーム （ダブル/ツイン、21平方メートル 、20室）
・スーペリアルーム （ダブル/ツイン、34平方メートル 、5室）
・椿森スイート （ハリウッドツイン、61平方メートル 、サウナ付１室）
〈2〉デザインと眺望にこだわった4階レセプション
千葉市の市花「オオガハス」をイメージした空間デザインのレセプションフロアは、目の前に千葉都市モノレールが走る様子を眺められる4階に設置。
この千葉都市モノレールは、ギネス世界記録にも登録されている世界的に珍しい懸垂型モノレールとなっており、ここだけにしかない唯一無二の眺めをお楽しみいただけます。
千葉都市モノレールを臨む4階レセプション。
〈3〉街とつながるダイニング
ホテルの1階には、地域の人々や旅人が自然に集まることができる小さな飲食店を展開予定。大規模なレストランではなく、街の賑わいとつながる「開かれた食の空間」です。
地元のカフェや食堂に立ち寄るような感覚で、気軽に楽しめるスタイル。日常と旅が交差するひとときを、食とともにお届けします。
写真はイメージです。
〈4〉地域とつながる「ホテルクレジット」
滞在中には、周辺の飲食店で使えるホテルクレジットをご用意予定。ホテルに留まるだけでなく、地域を歩き、文化や人に出会い、ここでしか味わえない空気を感じるきっかけに。
地元の小さなお店との出会いも。旅そのものを“地域全体”で楽しむ体験をお届けします。
ホテルから徒歩1分のツリーハウスカフェ「椿森コムナ」。
ホテルから徒歩5分の複合商業施設「the RECORDS」。
■ティザーサイト公開のお知らせ
2025年10月16日（木）より、下記ティザーサイトを公開いたしました。
ティザーサイト :
https://tsubakimori-hotel.com/
本サイトからウェイティングリストにご登録の方へ、「THE TSUBAKIMORI Hotel & Residence」に関する最新情報をいち早くお届けいたします。
宿泊のご予約開始は、2026年2月頃を予定しています。ぜひウェイティングリストにご登録して、最新情報をお受け取りください。
■施設概要
施設名称
THE TSUBAKIMORI Hotel & Residence
所在地
千葉市中央区椿森１丁目21番32号
構造
地上8階
客室数
26室（21平方メートル ×20室、34平方メートル ×5室、61平方メートル サウナ付×1室）
開業日
2026年5月7日（木）
アクセス
JR千葉駅 徒歩9分、千葉都市モノレール「千葉公園駅」至近
公式サイト
https://tsubakimori-hotel.com/
SNS
https://www.instagram.com/the_tsubakimori_hotel/
▼椿森ホテルで一緒に働く仲間を募集しています！
→詳しくはこちら(https://takusho-recruit.com/recruits/%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e6%a5%ad%e5%8b%99/)
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社拓匠開発 荒井百子
TEL：043-309-2011
MAIL：kad-koho@takusho.co.jp