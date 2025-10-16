横浜・山下町に新シェアオフィス「BLOCKS YAMASHITA PARK」誕生　歴史とモダンが調和する街で、入居者募集を開始

株式会社プロフィッツ

シェアオフィスブランド「BLOCKS OFFICE」の新拠点「BLOCKS YAMASHITA PARK」が、横浜・山下町にオープンします。入居者の募集開始は、2025年10月10日、オープンは2026年1月中旬を計画しています。歴史ある港町の趣に寄り添いながら、エレガンスと現代的な機能性を融合させた空間です。家具付きの完全個室に加え、落ち着いた雰囲気のラウンジや開放感あふれる屋上テラスを備え、快適で心地よいワークスタイルを実現します。2025年11月30日迄にお申し込みいただいた方には、賃料が6ヶ月間半額となるキャンペーンを実施します。

▼募集サイト・キャンペーン詳細・問い合わせはこちら

https://www.blocks-office.jp/yamashita-park/lp/

外観デザイン

■BLOCKS YAMASHITA PARKの特徴 ｜ 「横浜」×「歴史」×「革新」

BLOCKS YAMASHITA PARKは、みなとみらい線「日本大通り駅」から徒歩圏内。山下公園や中華街、元町商店街、さらに、みなとみらいエリアもほど近く、街そのものがインスピレーションを与えてくれるロケーションです。横浜駅まで約7分、渋谷駅まで約36分と、港町ならではの情緒と都心への快適なアクセスを兼ね備えています。

オフィス空間は、開港当時の西洋モダンの趣を受け継ぎながら、現代的なデザインを取り入れました。エレガンスと機能性が融合した環境は、働く人の感性を刺激し、チームの協働やクライアントからの信頼を自然と高めます。

玄関ホール

全92室の家具付き個室は、1～15名まで幅広く対応。館内移転にも柔軟に対応できるため、成長に合わせて安心して長くお使いいただけます。1階には交流を育むラウンジ、上階には静かで集中できる個室、そして屋上には開放感あふれるテラスをご用意。仕事に向き合う時間と気持ちを切り替える時間、どちらも心地よく過ごせる空間です。

また、近接する地元経済団体である横浜商工会議所が持つ融資や補助金申請、経営相談や各種セミナー、交流会など、ビジネスを後押しするサービスを受けられ、さらに高速インターネットや会議室、複合機、24時間利用可能なセキュリティに加え、来客対応スタッフやドリンクバー、法人登記まで整えた「ALL IN ONE」の環境が、毎日の仕事をしっかり支えます。

広めの個室

■BLOCKS OFFICEのこだわり | 心地よさと集中を両立し、生産性を高める

BLOCKS OFFICEは、「家よりも集中できて、家のようにくつろげるシェアオフィス」をコンセプトに展開しています。法人登記が可能な個室オフィスに加え、緑を感じられる観葉植物や開放感あふれる屋上テラスを備え、落ち着いた雰囲気の中で快適に働ける環境を整えています。心地よさと働きやすさを両立させることで、日々の仕事の質を高めます。

また、ラウンジではスペシャルティコーヒー専門店「堀口珈琲」プロデュースの香り高いブレンドを、1杯130円で気軽に楽しめます。仕事の合間に味わう一杯が、毎日の時間を豊かに彩り、働く場をより魅力的なものにします。

■BLOCKS YAMASHITA PARK誕生の経緯 | 地域に根差し、新たな価値を創造するプロジェクト

「BLOCKS YAMASHITA PARK」は、総合エネルギー物流企業として横浜で創業150年を超える上野グループが自社利用していたビルをリノベーションすることで誕生します。上野グループは、グループの礎を築いた横浜・山下町という歴史と文化が息づく街を盛り上げるため、地域の魅力に溶け込みながら現代のニーズに応える拠点としてBLOCKS YAMASHITA PARKを開設、未来を担うスタートアップや中小企業が安心して成長できる環境を整備し、街の力と人の挑戦をつなげることで、横浜から新しい活力を広げることへ寄与します。

屋上テラスラウンジ

■個室プランと料金 ｜ キャンペーン価格のご案内

現在、先行申込キャンペーンとして特別価格にてご案内中です。 ※2025年11月30日申込み分まで

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67999/table/54_1_151623e5f84d8e2ab2f561ea6c0db091.jpg?v=202510160128 ]

■物件概要

【所在地】〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町46

BLOCKS YAMASHITA PARK

【アクセス】みなとみらい線「日本大通り」駅徒歩7分

【部屋数】全92室（1～15名用の個室）

【利用可能時間】24時間365日

【主な設備・サービス】

個室オフィス（家具付き）/屋上テラス/ラウンジ/WEBブース/会議室/法人登記可/Wi-Fi完備/コピー複合機

■上野グループについて

上野グループ（神奈川県横浜市中区）は、産業や市民生活に欠くことのできない石油製品、ケミカル製品の輸送・貯蔵・販売、ソーラー事業、海洋環境事業などに従事する37社で構成します。1869年の創業以来、150年以上にわたり経験、知見を積み上げてきたエネルギー関連事業を核に、多様な事業分野で社会の発展に広く貢献しています。

上野グループホールディングス株式会社

代表取締役会長CEO 上野 孝

所在地：神奈川県横浜市中区山下町70-3

■運営：株式会社ブロックスプラス

ブロックスプラスは、プロフィッツが持つコンテンツ企画力をベースとしたアセットマネジメントとRJオフィスの経験豊富なシェアオフィスの企画・運営を一体で行うことにより、これまで距離があった投資家・運営者・利用者のいずれにも新たな価値を創造する目的で設立されました。 また、不動産業界の慣習に留まらず、今後の市場拡大、競争の激化に備えたブランディングや、優位性のあるサービスの開発、インターネットを中心とした新たなリーシング手法について積極的に取り組み、独自のポジションを目指します。

代表：代表取締役 岸田 浩治

所在地：東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル9階

■株式会社プロフィッツ

東京都心を中心に、オフィス・住宅・ホテルなどのアセットにユニークな投資機会を創出・運用しています。不動産を本業としない企業や個人向けのアドバイザリー業務も提供し、投資を通じた社会的ブランディングとCREを支援しています。さらに、日本初の保育園特化型ファンドを組成するなど、ESGの中でも特にSocialに着目したValue-add投資にも注力しています。機関投資家や大手企業、資産管理会社などを主なクライアントとし、AUM：1,130億円を運用しています。※2025年6月30日時点

代表：代表取締役社長 田中 慎一郎

所在地：東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル9階

URL：https://profitz.jp/

■お問い合わせ

株式会社プロフィッツ 広報

Email: pr@profitz.jp