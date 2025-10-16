「手を使わない」快適さを秋冬の足元へ。ABCマート激押しの「ハンズフリーフェア」開催！

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、各ブランドのハンズフリーシューズ商品を揃えた「ハンズフリーフェア」を10月16日(木)より全国のABC-MART及び公式オンラインストアにて開始いたします。

近年、その機能性から人気を博しているハンズフリーシューズは、スムーズな着脱を可能にする「ハンズフリー機能」だけでなく、各ブランドから「防水機能」「丸洗い対応」等も備えた多機能アイテムが登場しています。ABC SELECT「クイックスライドシリーズ」最新作はじめ、ABCマートがおすすめするハンズフリーシューズを一挙にご紹介いたします。

「ハンズフリーフェア」URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/ehandfree/

「ABC SELECT クイックスライドシリーズ」URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e10000675/

■「ハンズフリーフェア」について

近年、ハンズフリーシューズは「靴を履くときにかがむのが面倒」といった日常の小さなストレスを減らす、“生活を楽にするアイテム”として、世代や性別を問わず人気が広がっています。

ABCマートで今人気のハンズフリーシューズにフォーカスし、ABC SELECTの「クイックスライドシリーズ」最新作をはじめ、SKECHERS、PUMA、NIKE、CONVERSEなど、幅広いブランドの機能性モデルを展開します。また、機能性だけでなく、デザイン性にも優れた多彩なラインアップで、世代やライフスタイルを問わず、より快適な足元を提案します。

■ABCマートがおすすめする「ABC SELECT クイックスライドシリーズ」について

特に、今回機能がアップデートして新登場するABC SELECTの「クイックスライドシリーズ」は、手を使わずにスムーズに履けるだけでなく、快適な履き心地にもこだわった一足です。「防水設計」「快適な履き心地」「衝撃吸収・安定性」といった高機能を備え、シンプルで洗練されたデザインでカジュアルにもきれいめにも合わせやすい仕上がりです。秋冬のコーディネートに自然になじむ、機能性とスタイルを両立した一足です。

ぜひお近くのABC-MARTおよび公式オンラインストアでチェックしてみてください。

■「ハンズフリーフェア」おすすめ商品 商品概要

＜ABC SELECT クイックスライドシリーズ＞ NEW

手を使わずに履けるクイックスライドシリーズ。汎用性の高いシンプルなプレーントゥデザインを採用。カジュアルからきれいめまで幅広いスタイリングに対応する、機能性と汎用性を兼ね備えた日常使いに最適な一足です。

商品名：PLAIN TOE

カラー：BROWN

価格 ：7,590円（税込）

サイズ：24.5cm～28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm

手を使わずに履けるクイックスライドシリーズ。スエード風の起毛感のある素材を使用し、秋冬らしさをプラスしたトレンド感のあるアイテムです。

カップインソール、EVAの中底、IPの軽量アウトソールからなる「3-クッションズ」構造とエアチューブ入りのソールで、履き心地の良さを追求しています。

商品名：QS EMBOSS LACE

カラー：ROSE

価格 ：7,590円（税込）

サイズ：22.5cm～25.0cm（0.5cm刻み）

＜SKECHERS＞

手を使わずに履けるSKECHERS Slip-insモデル。

独自のヒールピローテクノロジーにより、踵を滑らせるだけでしっかりホールドします。通気性が高くクッション性に優れたAir-Cooled Memory Foamインソールを採用し、洗濯機での丸洗いも可能です。

商品名：GO WALK FLEX-NEW WORLD

カラー：BKGY

価格 ：13,090円（税込）

サイズ：25.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）、 29.0cm、30.0cm

＜PUMA＞

立ったままラクにスッと履けるハンズフリー機能「EASE INテクノロジー」を搭載するレディース向けデイリースニーカー。

独自開発のヒールカウンターが、ハンズフリーでの着脱をサポートし、軽量ながら反発性とクッション性に優れたProfoamミッドソールとSoftfoam+インソールにより、快適な着用感を提供します。

商品名：W PROWL 3 EASE IN SGR 2

カラー：03FLAT BRONZE

価格 ：8,690円（税込）

サイズ：22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）

＜PUMAキッズ＞

PUMAのハンズフリーシューズ、EASE INのキッズモデル。

立ったままラクにスッと履けるハンズフリー機能「EASE INテクノロジー」を搭載しており、子供でも簡単に着脱が可能です。

低反発なSoftfoam+インソールにより、１日中快適な着用感を提供します。

商品名：SKYROCKET LITE 2 EASE IN

カラー：01BK/L.SMASH

価格 ：5,940円（税込）

サイズ：17.0cm～21.0cm（1.0cm刻み）

＜NIKE＞

ハンズフリーで履ける「EasyOnテクノロジー」を搭載したメンズロードランニングシューズ。シューレースを結ぶ必要がなく、ヒールとシュータンのタッチポイントで脱ぎ履きが容易です。快適なロッキングチェア形状のフォームミッドソールと、通気性の高いメッシュアッパーが特徴です。

商品名：SKYROCKET LITE 2 EASE IN

カラー：01BK/L.SMASH

価格 ：7,700円（税込）

サイズ：24.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

＜CONVERSE＞

コンバースのランニングレーベル「CONVERSE RUNNING」の"スリットスライド"シリーズ。踵部分に切れ目の入った独自の成型カウンターが、素早い着脱と踵の安定的なホールドを両立。軽量性とクッション性に優れた中空ミッドソールと、走行時のねじれを防止するTPUプレート（シャンク）を搭載しています。

商品名：CAVESTAR SS XG

カラー：BLACK

価格 ：9,790円（税込）

サイズ：23.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）

■ ABCマートについて

会社名 ：株式会社エービーシー・マート

代表者 ：野口実

所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

