1杯で大満足！スーププロテイン「スープロ(R)」第4弾グリーンカレーが、暗闇フィットネス(R)のパイオニアFEELCYCLEから新発売！

株式会社FEEL CONNECTION

暗闇フィットネス(R)のパイオニア「FEELCYCLE（フィールサイクル）」を運営する株式会社FEEL CONNECTION (本社：東京都中央区／代表取締役社長：橋本英治）は、オリジナルプロテインシリーズのスープロ(R)から「グリーンカレー」を発売いたしました。

スープロ(R)シリーズ第4弾のグリーンカレーは、クリーミーなココナッツが香るスープに、しっかりとした辛さが感じられる商品です。寒くなるこれからの季節にぴったりで、発汗を促しながら体を温めてくれます。

■商品名：スープロ（グリーンカレー）

■価格：各3,980円 (税込4,298円)

■内容量：各350g

■販売場所：FEELCYCLE全店舗 / FEEL ONLINE STORE / Amazon

FEEL ONLINE STORE :https://onlinestore.feelcycle.com/collections/protein-eaa/products/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AD-%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BCAmazon :https://www.amazon.co.jp/FEELCYCLE-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB-%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AD%EF%BC%88%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%A6%E3%83%80%E3%83%BC%E9%A2%A8%E5%91%B3%EF%BC%89350g-%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E9%A3%B2%E3%82%81%E3%82%8B%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%B8%8D%E4%BD%BF%E7%94%A8/dp/B0FTYPT9GY?ref_=ast_sto_dp&th=1商品について

スープロ(R) (グリーンカレー) は、1食 (35g) あたり19gのたんぱく質に加え、1食分に必要な11種類のビタミン、10種類のミネラル、さらにシールド乳酸菌(R)100億個を摂取できます。

乾燥レンコンと赤ピーマンを使用し、より本格的な味わいに仕上げました。食事の置き換えとしてはもちろん、主食と一緒にも楽しめる、日常の食事に取り入れやすい満足感のあるスープです。

【FEELCYCLE 概要】

“IT'S STYLE. NOT FITNESS.”をコンセプトに、今までのフィットネスの常識を覆した暗闇フィットネス(R)のパイオニア。

運動習慣が無かった人も、ただ楽しく、精神的に満たされ、多くの人のライフスタイルの一部に。そんなエンターテイメントのような特別な体験を、FEELCYCLEは提供しています。

1レッスン45分で有酸素運動と筋トレの両方の要素を組み合わせ、「圧倒的な脂肪燃焼効果」と、大好きな音楽で踊るように全身を動かす「高揚感」や「没入感」は、FEELCYCLEでしか味わえない体験。Taylor Swift (テイラー・スウィフト)、Ariana Grande (アリアナ・グランデ)、Justin Birber (ジャスティン・ビーバー)、Zedd (ゼッド)、Skrillex (スクリレックス)、Beyonce (ビヨンセ)、Dua Lipa(デュア・リパ)、Lucas & Steve (ルーカス&スティーブ)など海外ビックアーティストとのコラボレーションも実現。

さらに、大量の汗をかくことで「美肌効果」「デトックス効果」「リフレッシュ効果」を強く感じられ、心身共に整った状態に。

FEELCYCLEのある生活で、あなたの人生はもっと輝く。

公式サイト :https://www.feelcycle.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/feelcycle_official/related_profiles/公式YouTube :https://www.youtube.com/@FEELCYCLE【会社概要】

社名：株式会社FEEL CONNECTION（フィールコネクション）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F

代表者：橋本 英治

設立：2016年10月3日

事業内容：フィットネス事業、アパレル事業、プロテイン事業 他

※暗闇フィットネス、暗闇バイクエクササイズは株式会社FEEL CONNECTIONの登録商標です。