¡ÚÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¡Û2025-26 ¥Ûー¥à³«ËëÀá»Ïµå¼°¤Ë¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó½ÂÃ«¶è¤ÎÄ¹Ã«Éô ·ò ¶èÄ¹¤¬Íè¾ì¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:µ×ÊÝÅÄ·ò»Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿ SV.LEAGUE MEN Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º ¥Ûー¥à³«ËëÀá VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥ÄÀï 2ÀïÌÜ¤Ë¤Æ¡¢¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó½ÂÃ«¶è¤ÎÄ¹Ã«Éô ·ò ¶èÄ¹¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ï¡¢½ÂÃ«¶è¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÄê¤á¡¢¡Ö¥Ûー¥à¥¿¥¦¥óÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â½ÂÃ«¶è¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¶èÌ±¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤ä·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£2025-26 ¥Ûー¥à³«ËëÀá Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º vs VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä ¼Â»Ü³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§
11·î7Æü(¶â)17:00³«¾ì¡¢18:00¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡¢19:05»î¹ç³«»Ï
11·î8Æü(ÅÚ)13:00³«¾ì¡¢14:00¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡¢15:05»î¹ç³«»Ï
¡¦²ñ¾ì¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî2-1-1)
¡¦¸å±ç¡§ÅìµþÅÔ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¢½ÂÃ«¶è
¢£Ä¹Ã«Éô·ò ½ÂÃ«¶èÄ¹ »Ïµå¼°
¡ã»Ïµå¼°³µÍ×¡ä
¡¦Æü»þ¡§11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00º¢¡Ê»Ïµå¼°¡Ë¡¡¢¨8Æü¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦²ñ¾ì¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¡¡¥³ー¥È¾å
¡¦ÆâÍÆ¡§»Ïµå¼°¡¢¥Áー¥à¤Ø¤Î·ãÎå¥³¥á¥ó¥È
¢£Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º ¡¿ Tokyo GreatBears
Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Á¥ãー¥é¥Ü¤¬FCÅìµþ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤ÎµÙÉô¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´ÂÎ¾ùÅÏ¤Ë¤è¤êÈ¯Â¤·¤¿¡¢¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¥Áー¥àÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ÏÀ±ºÂ¤Î¤ª¤ª¤°¤ÞºÂ¤¬¥â¥Áー¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤ª¤°¤ÞºÂ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ëËÌÅÍ¼·À±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢7¤Ä¤ÎÀ±(Áª¼ê¤È¥µ¥Ýー¥¿ー)¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤äÃÏ°è¡¢À¤³¦¤ò¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-1-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥ïー11³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µ×ÊÝÅÄ·ò»Ê
ÀßÎ©¡§2022Ç¯5·î
¶È¼ïÌ¾¡§¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Î±¿±Ä¡¢¶½¹Ô¡¢ÉáµÚ³èÆ°
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://tokyo-greatbears.com/